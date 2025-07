Los vecinos del área rural se plantan ante la oleada de robos

La oleada de robos en la zona rural ha puesto en pie de guerra a los líderes vecinales de las parroquias afectadas. Desde comienzos de verano se han llegado a contabilizar hasta ocho asaltos en la zona, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, pero el problema viene de antes y la cifra no para de aumentar. Los presidentes de Serín, San Andrés de los Tacones, Poago, Cenero y Monteana se reunieron ayer en la sede vecinal de esta última parroquia para afrontar de forma conjunta la situación y unir fuerzas para reclamar ante la administración más control y seguridad. Los robos no son desconocidos en la zona, sin embargo, sí que han aumentado en volumen y han variado en la tipología, como describe José Luis Fernández, presidente de Serín. "Antes era más normal que fueran robos en cobertizos u hórreos, de cosas que tenemos por fuera. Los que llevamos en mes y medio son asaltos que revientan las casas, entrando a lo loco y marchando con todo".

Fernández afirma que son más de veinte robos los que han sufrido en las últimas semanas, siendo los vecinos de Poago los más afectados. "No sé ni cómo siguen vivos", afirmaba Fernández. "En una casa llegaron a entrar dos veces en quince días. No sé ni qué buscaban, llegaron a arrancar la tubería de los radiadores. Fue un destrozo tremendo", señaló José Verdayes, de Poago. Los líderes vecinales coinciden en que el miedo se ha instalado en la zona rural de Gijón Oeste y que la escalada de asaltos puede derivar en una tragedia. "El más fuerte de los que se han dado fue aquí en Monteana. Hablé con la propietaria y me dijo que cuando llegó la hija pequeña estaban dentro. Estaban ubicados de una manera para escapar hacia el monte y la entrada de la casa permite ver quién llega", detalló Tino Mendoza, presidente vecinal de Monteana. "Cuando estas cosas ya tocan la intimidad, la gente tiene mayor miedo", apuntaba José Manuel Cadaviego.

"Lo que sufrimos es impotencia", era el resumen de Consuelo González, que se estremecía solo al pensar en lo que están pasando sus vecinos de Cenero y las parroquias adyacentes y lo que ella misma padeció hace unos años cuando entraron a robar en casa de su madre. "Se llevaron mucho dinero". Según afirman, el modus operandi es el mismo para todos los robos. "Van picando por las casas para ver si hay gente. Si contestan salen corriendo, pero si están vacías saben que pueden entrar", describe Fernández.

Las alarmas se han convertido en un bien necesario en las casas de la zona rural y pese a que muchas de ellas tienen cámaras y han captado a los asaltantes, no han podido evitar que la oleada de delitos descienda. "Es cierto que han aumentado las patrullas de la Guardia Civil a raíz de estos robos, pero se necesita más acción", sentencia Mendoza. Los líderes vecinales están pendientes de acordar una reunión con el Ayuntamiento para ver qué medidas se pueden tomar. "Estamos dentro del concejo de Gijón y pagamos nuestros impuestos igual que los del centro", añade Fernández. También están a la espera de que les atienda la Delegación de Gobierno. Entre sus demandas reclaman instalar cámaras en la zona, aumentar las patrullas policiales, al margen de la habitual de la Guardia Civil. También solicitan que el dron de vigilancia de la Policía Local actúe en sus parroquias. "En el caso de que venga la Guardia Civil, pedimos que sea la patrulla de Gijón y no la de Carreño, que es lo común. Al no ser de aquí tienen que ser orientados porque no conocen la zona", terminaba Mendoza.