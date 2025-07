Las fiestas de los barrios cogen velocidad

Portuarios se convirtió ayer en una pista de rally en su cuarto y penúltimo día de fiestas. Por tercer año consecutivo el barrio celebró su, ya casi tradicional, Descenso de Inercia con récord de participación y algún accidente, muy leve, en la pista. Casi 40 pilotos de diversas partes de España realizaron tres bajadas por las calles principales de Portuarios. Una competición que, para muchos, es una fecha marcada en su calendario. "Es una pasada", afirmaron muchos de los presentes en Portuarios.

La corderada de Caldones. |

Las carreteras del barrio gijonés se convirtieron en el lugar idóneo para los amantes de los coches. Sin embargo, no para cualquier apasionado, sino para los que mezclan los pedales con la adrenalina y la imaginación sin hacer uso del moto. El Descenso de Inercia no es una carrera de coches corriente, sino que permite a públicos de todas las edades –y no solo a mayores de 18 años con licencia de conducir– pilotar kars, GX individuales y colectivos y, encima, tunearlos a su gusto con las ideas más locas. Así, la inercia y la motivación son el único combustible de las carrilanas., que desfilaron por el barrio del oeste.

El desfile canino de Somió. | JUAN PLAZA

Entre los nervios y la emoción del público, que llenaba las calles, se inauguró la competición con el salto del primer valiente, Damián Díaz, maliayo de 12 años. "Es la tercera vez que participo en una de estas y mi segunda en Portuarios, vine el año pasado", expresó el adolescente. Para Díaz, los nervios pasan a un segundo plano cuando se sube en su gravity bike. A pesar de que acaba de empezar en este deporte, el asturiano sueña con un vehículo mejor y poder volar alto.

Entre el olor a goma quemada y los aplausos de la afición, uno de los karts descarriló justo antes de la primera bajada. "Una avería mecánica. En medio de la curva se rompió una rótula –la delantera izquierda– y se salió. Esto forma parte de las carreras y no ha sido más que el susto", corroboró el meirense Manuel Fernández, piloto profesional y conductor del vehículo averiado. Un pequeño contratiempo que no empañó un gran día en Portuarios.

El concejo, de fiesta en fiesta

No solo en Portuarios están de folixa. Las celebraciones siguieron ayer en Somió y en Caldones. En la primera parroquia, las fiestas arrancaron el viernes, continuaron, también, ayer con su XII Desfile Canino, en el que pudieron participar perros de todas las razas y cruces. Además, hubo también una "holi party" por la mañana que fue la delicia de los pequeños y algún que otro mayor. Por su parte, Caldones también siguió sus celebraciones y realizó su típica cena de corderada, que llenó de felicidad a sus vecinos y vecinas. Las fiestas seguirán a lo largo del día de hoy en las tres ubicaciones.