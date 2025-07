"Sex Pistols" pone los pelos de punta en el Tsunami

Sobrevivieron a Isabel II, la reina más longeva de la historia de Inglaterra. Aguantaron los mayúsculos disturbios de la década de los setenta que derivaron, de una manera o de otra, en la llegada de la "Dama de Hierro", Margaret Thatcher, al número diez de Downing Street. A la guerra de las Malvinas –técnicamente, por la verdad de las armas, las ‘Falklands’– y a la muerte de su hombre más icónico, el bajista Sid Vicious. Al gol de todos los tiempos y al de la mano de Dios de Maradona en el Mundial de México 86, a la explosión de la música electrónica, a las redes sociales, al Brexit y a su propia disolución en más de una ocasión. Y, sin embargo, aquí estuvieron. En Gijón, como un tsunami de punk, y nunca mejor dicho, demostrando que aún hay razones para seguir siendo rebeldes.

"Sex Pistols", uno de los grupos más históricos de la música mundial y, seguramente la principal figura del punk europeo, desembarcó ayer en el parque de los Hermanos Castro en el marco del festival Tsunami Xixón en una noche pasada por agua. El grupo inglés, ahora liderado por Frank Carter, se subió a las tablas del escenario gijonés pasadas las doce de la noche para ofrecer uno de los conciertos más esperados del verano de la ciudad. "Sex Pistols", con todos sus avatares, demostró a sus fieles, ya entrados en años, y algunos conversos que hicieron por el camino tras el concierto de "Carolina Durante" que su música sigue estando tan vigente como hace décadas.

Sorprender en Gijón a nivel musical no es algo fácil. La ciudad es una urbe que está acostumbrada o, mejor dicho, estaba acostumbrada a tener grandes conciertos. Sobrevivir a ese paso del tiempo ya quiere mucho. El grupo inglés ha sido una de las grandes apuestas del gobierno local de la ciudad, encabezado por Foro y el PP, por intentar reverdecer viejos laures en lo que a los grandes conciertos se refieren. No serán, quizás, los integrantes de la banda de punk exponentes como para recordar a noches mágicas como la de "The Rolling Stones", pero se les acercan.

Así, en el parque de los Hermanos Castro se vivieron momentos de mucha emoción cuando sonaron algunos de sus temas más conocidos como "Holidays in the su", con el que empezaron el concierto. Cuando ellos compusieron algunos de sus himnos los tiempos eran otros. Así su archiconocido "God Save the Queen" ahora en realidad se tendría que actualizar por los tiempos que corren por Buckingham Palace. Sin embargo, la esencia sigue intacta. Y eso se notó en un concierto que empezó tarde, ya de madrugada, y que dejó notas de satisfacción entre todos los presentes que pusieron así el broche de oro al certamen.

Antes actuó el grupo "Carolina Durante". Los madrileños, con mucho vínculo con Asturias ya que su batería Juan Pedrayes es de Villaviciosa lo dieron todo. Y eso que su vocalista, Diego Ibáñez, actuó en muletas por su lesión de rodilla. El grupo tuvo un guiño con Gijón ya que su batería salió con la camiseta del Sporting. "No os rayéis porque haya subido el Oviedo a Primera. Puxa Sporting", clamó.