La FAV, preocupada por el cruce del vial de Lloreda-Veriña y un hidroducto

La Federación de asociaciones de vecinos (FAV) expresó ayer su preocupación por el posible solapamiento en alguno de sus respectivos tramos de la obra para desdoblar la carretera GJ-10 entre el enlace de Lloreda y el semienlace de Veriña y el proyecto que impulsa Enagás para construir un hidroducto entre León y Asturias, con sendos ramales que irían a El Musel y el área industrial gijonesa por un lado, y a la zona industrial de Avilés por otro. Ambas infraestructuras se cruzarán en las inmediaciones de la factoría de ArcelorMittal en Veriña.

La preocupación la manifestó ayer el presidente de la FAV, Manuel Cañete, tras la apertura del periodo de consultas en la tramitación ambiental del proyecto viario, tal como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. En referencia a esta tramitación ambiental en la que se da la posibilidad de alegar, entre otros a la FAV, Cañete señala que "recientemente hemos visto que por ese espacio territorial también se plantea el trazado de un gasoducto del que poca información más tenemos, pero que nos preocupa pues pasa por zonas habitadas. Es de esperar que una y otra obra estén bien contempladas y diferenciadas", señaló en referencia al desdoblamiento de un tramo de la GJ-10 y al citado hidroducto (gasoducto especial para transportar hidrógeno).

Por otro lado, Cañete criticó, con cierta ironía, que el periodo de 20 días hábiles para alegar que el pasado viernes dio el Ministerio para la Transición Ecológica a 25 organismos y colectivos ciudadanos vaya a ser "en verano, como no podía ser de otra manera". El presidente de la FAV no concretó si van a presentar alegaciones en este periodo de consultas, pero sí indicó que "más allá de las consideraciones técnicas que se puedan aportar, y en lo que no somos expertos, seguimos diciendo lo mismo: estamos viviendo un despropósito tras otro en las grandes obras de infraestructuras de Gijón. Son 20 años mareando la perdiz sin ver ni un sólo avance en esta obra".

El dirigente del movimiento vecinal gijonés insistió así en una idea que ya ha venido señalando respecto al desdoblamiento del primer tramo de la GJ-10; que "a pesar de volver a plantear esto del desdoblamiento, que ya estaba diseñado, seguimos sin saber el proyecto final de los accesos al Puerto".

En 2005 el Estado, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón pactaron la nueva red viaria para dar servicio a El Musel y a la Zalia. En el caso del Puerto, la previsión era que contara con dos accesos, uno soterrado por el valle de Jove y otro por el valle de Aboño, eliminando así el tráfico pesado con origen o destino en El Musel que ahora atraviesa la avenida del Príncipe de Asturias.

Tras el fiasco del vial de Jove, al considerar inviable el Ministerio de Transportes hacerlo en túnel y rechazar las fuerzas vivas de Gijón a su construcción en superficie, ahora sólo se contempla el acceso por Aboño.

El desdoblamiento de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña será el primer tramo de los nuevos accesos a El Musel y también entroncará con el vial que va desde La Peñona hasta La Zalia. Aunque se haga, seguirán pendientes completar el desdoblamiento de la GJ-10 hasta la futura carretera mejorada que llevará a El Musel desde esta vía por el valle de Aboño. El enlace de ambas vías estaba inicialmente previsto en El Empalme (Carreño). De ahí, en parte, el escepticismo mostrado por los vecinos de la zona oeste en este diario en los últimos días.