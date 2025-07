Somió despide el Carmen engalanado

Somió se engalanó ayer para poner fin a las tradicionales fiestas del Carmen en un soleado día que no pudo ser mejor. Desde bien pronto ya se estaban escanciando los primeros "culinos" de sidra, síntoma del ambiente festivo que reinó estos días en la parroquia gijonesa. Cuando el mediodía se acercaba las campanas de la iglesia de San Julián avisaban a todo el vecindario del inicio de la tradicional misa que sirve como broche final a las tres jornadas de actividades varias que se han disfrutado en Somió. A la cita no faltaron autoridades, como la alcaldesa, Carmen Moriyón o la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo e Innovación, Ángela Pumariega, entre otros.

Los juegos infantiles de las fiestas de Caldones.

Y es que la palabra tradición resonó durante toda la jornada. El "ramu" aguardaba su momento en la puerta de la iglesia acompañado de gaitas y tambores que arrancó algún que otro baile a los niños presentes, varios vestidos con el tradicional traje regional. La asociación de vecinos "San Julián" participó durante la ceremonia, recordando la importancia de preservar la historia y los recuerdos de la parroquia. La ceremonia religiosa se convirtió en un acto vecinal, donde se demostró la fraternidad y la importancia de las fiestas para reunir a familiares y amigos. José María Arrate y su hijo Iñaki son buen ejemplo de ello, quienes esperaban pacientes a la Virgen del Carmen mientras discutían del menú de su tradicional comida familiar en estas fechas. Al finalizar la misa y con el himno asturiano de fondo, el "ramu" salió de la iglesia para dar paso a la gran protagonista de la mañana. La patrona de los marineros comenzó su recorrido por los diferentes barrios de la parroquia acompañada por los cientos de vecinos que abarrotaron las calles.

Vecinos de Portuarios, en la comida de hermandad.

Más celebraciones

No obstante, Somió no fue la única parroquia en presumir de patrona, sino que los vecinos de Caldones también sacaron a la Virgen del Carmen en procesión. Tras su ceremonia religiosa particular, la jornada de "folixa" estuvo repleta de actividades, como bailes regionales o una merienda de hermanamiento vecinal. Sin embargo, la parroquia todavía no ha tenido suficiente fiesta, por lo su programa se alarga hasta el día de hoy, cuando tendrá lugar la misa y procesión que pone fin a unos geniales días.

Donde sí acabaron las fiestas fue en el barrio de Portuarios donde hubo una sesión vermú de mañana, la actuación del grupo "Saoco" de tarde y el fin de fiestas como colofón final ya entrada la noche, que cerró así una exitosa edición que dejó a los residentes y visitantes muy satisfechos. n