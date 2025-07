Gijoneses y turistas aplauden el inminente comienzo de las obras para reconstruir el refugio de Cimavilla: "es parte de nuestra historia"

Rosario García, vecina de Cimavilla, recuerda, cuando pasa por delante de la entrada al refugio antiaéreo, en la calle Claudio Alvargonzález, que su abuela en más de una ocasión se resguardaba allí de los bombardeos durante la Guerra Civil. A García, el proyecto para reconstruir el espacio, acondicionarlo y abrirlo a visitas le seduce. "Esto es parte de nuestra historia, de nuestros antepasados", asegura. Firmada el acta de replanteo, el comienzo de los trabajos, enmarcados en el plan de promoción turística y recuperación del patrimonio cultural del gobierno local, empezará, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, este mes. "Es bueno para Gijón", resaltan vecinos y turistas.

El refugio conservará su actual acceso bajo la Casa Paquet y sumará otro tras el Palacio de Revillagigedo a través de una hornacina. "Hay muchas ciudades con este tipo de escenarios a la vista de los visitantes", apunta Manuel Rosell, de Barcelona, mientras observa la puerta de entrada de la galería junto a su mujer, Marta Paraira y con un mapa de Gijón en las manos. "Será muy interesante", aplaude esta última sobre la iniciativa, financiada con fondos europeos y con la que se fomentará una experiencia inmersiva para recrear los sistemas de protección a la población civil de finales de la década de 1930.

"Mejor hacer esto a que esté cerrado y abandonado", indica Juan de Dios Román, de 91 años, residente en Laviada pero que acostumbra a pasear por el barrio Alto. Nacido en Andalucía, lleva casi 70 años en Asturias, la mayoría en Gijón, y avala el impulso definitivo a esta actuación en el refugio, creado como medida contra los bombardeos de la Legión Cóndor y el asedio del buque Almirante Cervera. "Así se podrá explicar a la gente para qué valía el refugio", subraya Juan de Dios Román, que reivindica que los lugar es "historia".

"Me encanta la idea", afirma Marcos Manchón frente al cartel informativo que contextualiza el pasado del refugio antiaéreo de Cimavilla. Sus padres, César Manchón y Alicia Deva, miran con atención la puerta, vandalizada con varias pintadas. La familia, de Madrid y de visita en Gijón, vaticina que el refugio, una vez reconstruido, será un gran atractivo. "La próxima vez que vengamos tendremos que verlo", bromea César Manchón. En lo que incide Alicia Deva, por ejemplo, es en que el espacio se conserve "lo más original posible". "Si se modifica mucho perderá el encanto", señala. En ese sentido, parte del entramado de túneles está completo, si bien no se consiguió dar con una salida viable, por lo que se reconstruirá un tramo que conecte con la parte trasera del Revillagigedo. También habrá una pequeña antesala pensada para que los grupos de visitas no rebasen la decena de personas

El "pánico a los aviones"

Remarca Rosario García que "es positivo que lo arreglen", en alusión al refugio. Aunque afea que en Cimavilla "todo lo orientan hacia el turismo", la vecina del barrio Alto considera una buena nueva el próximo arranque de la obra. "Con este proyecto la gente se enterará de lo que ocurrió aquí, hay que dejarlo en condiciones", asevera Rosario García, que rememora que "mi madre tenía pánico a los aviones, se le ponían los pelos de punta", en referencia al pasado militar de Gijón, que tiene uno de sus pilares en un refugio antiaéreo cuya rehabilitación, tras sobreponerse a distintos problemas técnicos, está a la vuelta de la esquina.