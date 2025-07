"La obra tiene un misterio que engancha y deja al espectador fascinado"

Ana San Martín, soprano y actriz gallega, interpreta el papel de Christine en el musical "El Fantasma de la Ópera", un musical que tendrá 13 funciones del 7 al 17 de agosto en el teatro Jovellanos, inmerso en una gira en la que visitará un total de 20 ciudades españolas.

¿Qué es lo que más le emociona de un clásico como "El Fantasma de la Ópera"?

La música en sí, que ya lo sabía, la partitura, y también la temática que se toca, con esa cosa de que la sociedad da la espalda al fantasma por no ser estéticamente lo que se espera, pero también cómo todos los dilemas morales que rodean al personaje de Christine y hasta donde empatiza con él.

¿Cúal es la clave de su éxito después de tantos años?

Que tiene una combinación de elementos clave, como la música, la historia y la puesta en escena. Además de un elemento extra, que engancha, con ese misterio que a los espectadores que aún no lo han visto, todavía quedan fascinados.

¿Por qué recomienda disfrutar de esta adaptación del musical que han preparado?

El teatro en directo es algo especial. Llevamos muchos músicos y la historia combinada con la escenografía es algo bastante inmersivo. "El Fantasma de la Ópera" es un eslabón entre el teatro musical y la ópera, y aúna a muchos públicos y de diferentes edades. También contamos con un reparto estelar, con gente del mundo de la ópera, que hacen un paréntesis para estar aquí.

¿Qué le llena del personaje de Christine?

Aún estoy en ello. Cada función te brinda una experiencia distinta. Cada día me quedo con una cosa u otra, pero para mí está siendo interesante interpretar un personaje que es más joven que yo para empezar, a esa parte de descubrir el mundo. Esa mezcla de inteligencia, fortaleza y de heroína, porque le pasa de todo, hace que tenga una parte de resiliencia ese personaje que tiene que pasar por todo.

¿Es uno de los papeles más exigentes que le ha tocado representar?

Sí. Para poder cantar Christine necesitas técnica moderna y clásica. Tengo formación en ópera, llevo muchos años haciendo musicales y puedo tirar de las dos cosas. Pero eso también agota más. Estás todo el rato como desplegando todo. Emocionalmente, al ser tan potente la historia, el cuerpo lo achaca más esa intensidad.

¿Cómo de difícil es conjugar esas sensaciones de terror, amor y magia en un mismo espectáculo?

Me refresca y me gusta eso de darle tantos matices. Si fuese dramático todo el reto sería algo complicado. Es algo que como actriz diría que enriquece más que agotar. Me gusta ese contraste, no lo veo algo complicado.

Están de gira con este musical. ¿Qué importancia tiene descentralizar este formato de las grandes ciudades?

Máxima. Que la cultura llegue a todos los lados es algo primordial. Aporta mucho a la sociedad. Soy gallega, recuerdo ver algún musical como "Cabaret" en un pueblo de mi tierra, y eso fue algo que me marcó. La riqueza de que un niño pueda disfrutar de algo así te abre mucho la mente.

¿Por qué cree que vivimos un auge de los musicales?

No lo sé a ciencia cierta. A mí me encantaron desde pequeña. Ahora mismo también me interesan la zarzuela y la ópera. La clave del musical creo que es la conjunción, de esa mezcla entre el cine y el teatro desde las primeras filas, que hueles casi al actor, te metes dentro de la historia. El musical, en directo, es una pasada. Son producciones que beben bastante de la espectacularidad del cine, intentan envolver al público de una manera concreta, que te llega a cualquier rincón de la sala. Los musicales han modernizado un poco la ópera y la zarzuela por ejemplo, y permiten disfrutar a los espectadores de una manera que no sabían del arte.

