El Principado mantiene que las obras de ampliación de Cabueñes empezarán en 2026, pero todos en Gijón (salvo el PSOE) desconfían

Culminar la ejecución de la redacción del proyecto de la obra de Cabueñes en un plazo de ocho meses. Esa es la petición que aseguran desde la Consejería de Salud que han lanzado a la compañía pública Tragsatec acerca de la reciente licitación de ese contrato, que tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, contaba con un tiempo máximo previsto de un año y una cantidad de 1.988.412,94 euros. Esa demanda que realizan desde Salud tiene como finalidad que las obras puedan reactivarse antes de que finalice el 2026. Si bien, tras el cierre del contrato de la redacción, todavía restaría licitar la propia ampliación. La confianza que existe en la Consejería sobre esos plazos contrasta con las sensaciones del gobierno local -en el que pronostican que los trabajos no empezarán hasta 2027-, así como de la oposición -salvo el PSOE-, de la parte vecinal y sindical.

Para la Consejería de Salud, la licitación por parte de Tragsatec de la redacción del proyecto básico del plan de ejecución y del estudio de seguridad y salud de las obras de ampliación y reforma del Hospital Universitario de Cabueñes forma parte de los "plazos previstos y anunciados, desde que se decidió la rescisión del contrato con la UTE, con el objetivo de que las obras puedan reiniciarse a finales de 2026".

Entre los principales pasos que han dado en ese sentido destacan la rescisión definitiva del contrato con la UTE, que tuvo lugar el pasado 21 de mayo, así como los dos encargos a Tragsatec. "Son fundamentales para el correcto desarrollo del proyecto y se están desarrollando tal y como se había planificado desde la consejería", puntualizan fuentes de Salud.

El primero de esos encargos tiene como finalidad cerrar la actuación de la UTE para así conocer "en profundidad" el volumen de obra ejecutado y lo que resta para la licitación del nuevo proyecto.

Pasos "fundamentales"

El segundo, que es el que se acaba de licitar, puntualizan desde la Consejería que "se encomienda a Tragsatec porque tiene más capacidad de optimizar los plazos exigidos en los procesos administrativos". "Realizar un proyecto como el de la reforma y ampliación del Hospital de Cabueñes requiere del concurso de empresas altamente especializadas en este tipo de empeños que suponen, además de finalizar la obra prevista, una ampliación de la edificación de unos 3.000 metros cuadrados", desarrollan, antes de recordar que también se adelantaría proyectos como los del " laboratorio, la nueva farmacia hospitalaria, esterilización, hemodiálisis, zona de extracciones y mejoras en la comunicación vertical entre plantas, entre otros. Por lo tanto, aseguran que el encargo a Tragsatec tiene por objetivo "poder disponer del proyecto con el tiempo suficiente para cumplir el objetivo de iniciar las obras en 2026".

En cuanto a los plazos del contrato, para el que las empresas pueden presentar ofertas hasta el 5 de septiembre, en la Consejería de Salud entienden que no será necesario llegar al año, sino que "un plazo de ocho meses, tal y como recoge el pliego de condiciones, se considera adecuado para ejecutar un proyecto con este nivel de complejidad y ajustarnos a los plazos pretendidos".

Foro y el PP, muy críticos con los plazos dados

Esa estimación de plazos que realizan desde la Consejería de Salud no convence al gobierno local. El portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, se mostró ayer crítico con "el constante retraso y el baile de plazos en una obra estratégica y de extraordinaria importancia para Gijón como es la ampliación del Hospital de Cabueñes". "Es un ejemplo más de la incapacidad del PSOE y su desinterés para con los proyectos de esta ciudad", apuntó Martínez Salvador, quien agregó que "no es de recibo ni la forma en la que se informó sobre la paralización de las obras ni la gestión que se está haciendo respecto a la nueva licitación". En cuanto a la fecha en la que estiman que podrían reiniciarse las obras, desde Foro lamentaron que, "como ya dijimos desde un principio, Gijón no verá la reanudación de las obras hasta, como pronto, 2027". "Hace ya más de una década que el PSOE anunció a bombo y platillo una ampliación que iba a hacer de Cabueñes un hospital prácticamente nuevo. Doce años después todo es humo, incertidumbre y oscurantismo. Una vez más, quienes se ven perjudicados por las mentiras del PSOE son los gijoneses y gijonesas", culminó Martínez Salvador.

Quien también criticó el proceso del nuevo proyecto de la obra de Cabueñes fue la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, que tras la licitación de la redacción señaló que "por los tiempos de las licitaciones, la realidad es que hasta el final del mandato en 2027 no veremos movimiento de obras en el Hospital de Cabueñes y confiamos que el PSOE no jueguen con los intereses de la ciudad y aparezcan las soluciones en campaña electoral", dijo.

Más allá de los grupos políticos que componen el gobierno local, en la comisión de seguimiento de la obra de Cabueñes también están los grupos de la oposición. Todos ellos también se pronunciaron acerca de este nuevo avance en el proceso de ampliación del principal complejo sanitario del área V. Solo el PSOE se desmarcó de la postura del resto de partidos. Su portavoz municipal, Carmen Eva Pérez, defendió que "tan importante como acortar al máximo los plazos es garantizar que el proyecto responda meticulosamente a todas las necesidades del equipamiento". "Una vez adjudicada la obra, la empresa adjudicataria debe cumplir con todo lo previsto y pactado, hecho que no ocurrió esta vez y que forzó al Principado a rescindir el contrato", añadió.

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana puso el foco en que "los plazos que marca Tragsatec en la licitación del proyecto no son los que comprometió la consejera hace unas semanas". "Situó el inicio de las obras a mediados de 2026 y ahora la empresa dice que no habrá proyecto hasta finales de ese año", expresó, antes de reivindicar que "con el Hospital de Cabueñes y con la sanidad pública en Gijón necesitamos certezas, y seguir retrasando las obras no contribuye a ello". "Hablamos ya de 2027, mientras la sanidad privada avanza posiciones con la llegada de Quirón a la ciudad", añadió.

Desde Podemos, Olaya Suárez remarcó que la ciudad "no se puede permitir nuevos retrasos en la ampliación de nuestro hospital de referencia, una obra tan urgente como necesaria". "Con los plazos que se están planteando ahora, si se estiran al máximo, no hablaríamos de iniciar las obras a mediados de 2026 como se nos había anunciado en la comisión de seguimiento, sino en 2027, y eso nos preocupa", aseveró.

Tampoco confían en que a lo largo de 2026 puedan empezar de nuevo los trabajos en Vox. La portavoz, Sara Álvarez Rouco, denunció que "de momento, lo esencial es que Gijón seguirá con una infraestructura sanitaria insuficiente y deteriorada, tanto para la población local como para toda su área de influencia, al menos hasta las próximas elecciones".

Por la parte vecinal, Ana Osorio, portavoz de asuntos sanitarios de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), comentó que "dada la complejidad de las obras y de los nuevos proyectos nos tememos mucho que no arranquen en 2026 y eso sería nada esperanzador". "Entendemos que es complejo reiniciar el proceso, pero es muy preocupante los tiempos que se manejan pues son retrasos y más retrasos en una obra muy necesaria", sentenciaron desde la FAV.

Virginia Álvarez, delegada de Satse y presidenta de la junta de personal, resaltó que "tememos que la obra vaya a alargarse en el tiempo, pero esperamos que la Consejería agilice los plazos para que no sea un nuevo fraude para los trabajadores y usuarios del área sanitaria V", remarcó Álvarez sobre la ampliación.