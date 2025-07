La Fábrica de Gas, el corazón de La Arena que quiere volver a latir: "Está un poco dejado"

"Está muy desaprovechado, requiere una remodelación integral", asegura María José Cuervo, presidenta vecinal de La Arena. Se refiere al parque de la Fábrica de Gas, uno de los lugares de ocio y esparcimiento de referencia del barrio y cuyos usuarios piden mejorar. Las reivindicaciones vienen de lejos y son variadas, desde ampliar los juegos infantiles hasta adecentar las zonas verdes. "Hay una dejadez total", apuntan los habituales del parque.

Una de las principales peticiones pasa por habilitar un espacio lúdico más orientado a niños y adolescentes. Ismael Sena, de 11 años, juega al fútbol en el césped, muy desgastado, con numerosas "calvas", y en el que muchos perros hacen sus necesidades. "Una cancha iría genial", sostiene Mateo Fernández, de 9 años. "Hay que luchar para que pongan una pista", declara María Alejandra de Lera, madre de Ismael Sena, que lamenta que muchos críos llegan a sus casas "llenos de barro" tras pasar un rato jugando en el césped.

Otra de las quejas radica en los juegos infantiles, escasos a juicio de los vecinos. "Hay cuatro ‘cacharrinos’ para los pequeños y están bastante deteriorados", sostiene María José Cuervo, que incide en la importancia de incrementar estos juegos para que las familias no tengan que desplazarse, por ejemplo, a Isabel la Católica. Recalca Cuervo que en la Fábrica de Gas hay mucha gente "a cualquier hora que pases". No faltan, eso sí, bancos, muy utilizados por los mayores para descansar y aprovechar, sobre todo en esta época, el sol veraniego.

A diario acude al parque Puri Carbajo, que acostumbra a sentarse frente a la fuente. En ese sentido, los vecinos reclaman la colocación de un letrero que indique que está permitida la utilización de lanchas de motor. Carbajo, por su parte, insta a incrementar la "limpieza" a nivel general en el parque. "Se nota que hay mucha porquería, vienen muchas gaviotas", subraya.

Para María José Cuervo, el parque "está mal planificado". Es un sentir compartido por los usuarios de la Fábrica de Gas, que no perciben un equilibrio entre los espacios más empleados por los mayores y los que usan los más pequeños. "Desde hace años no se hace nada aquí", reprocha Choni García, vecina de La Arena, mientras observa a varios críos balancearse en los columpios y deslizarse por el tobogán. En periodos concretos, como las vacaciones estivales, son bienes muy preciados. "Esto se pone a tope", dice García, que también afea que de vez en cuando no funcionan los grifos del parque, en algunos puntos "invadido" por terrazas que limitan aún más el sitio del que disponen los niños para jugar. Puri Carbajo, asimismo, solicita una zona de suelta para perros.

"Destrozos" en el césped

En ocasiones, la convivencia entre quienes improvisan un partidillo de fútbol y aquellos que se relajan tranquilamente en un banco se torna complicada. Los balones vuelan, de ahí que los vecinos reivindiquen un espacio como una pista para ganar en seguridad y para que el perfil de niños algo más mayores tengan "su" zona recreativa. "Hay perros que destrozan el césped", insiste María José Cuervo, líder vecinal de un barrio que desea mejoras en una de sus principales puntos de reunión.