Francisco Vico López, instructor y paracaidista: "Gijón es uno de los compromisos más importantes de las exhibiciones aéreas"

El cabo 1.º Francisco Vico López (Pretoria, Sudáfrica, 1967) es instructor de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA), un cuerpo en el que entró por primera vez en 1993. Primero como competidor y luego en su faceta de entrenador –papel que desempeña desde su regreso, en 2019–, nunca ha dejado de tirarse desde miles de metros y tiene en su haber casi 12.400 saltos. Pasará a la reserva en septiembre, pero antes una de sus últimas actuaciones será en el XIX Festival Aéreo de Gijón, en la que participará este domingo como líder de una de las formaciones de su unidad.

-¿Qué se siente al participar en esta fiesta?

-Ya he estado unas cuantas veces, desde hace casi veinte años, como competidor y como entrenador. Gijón es uno de los compromisos más importantes de nuestro calendario de exhibiciones aéreas. Atrae muchísimo público, el año pasado creo que fueron unos 300.000 asistentes.

-¿Qué papel desempeñará?

-Voy a saltar (ríe). Como soy el entrenador elijo lo que haré. Tenemos una ventana de actuación pequeña y tenemos que ser rápido en los diez o quince minutos que tenemos.

-¿Cómo será su actuación?

-Haremos dos pasadas. Una será una salida de seis personas que harán caída libre con bote de humo y harán una formación estrella, que se romperá de forma equidistante y dibujarán una palmera. Una formación muy bonita que hace tiempo que no hacemos. La segunda será de otras seis personas con paracaídas abierto, en grupos de tres, que se engancharán entre ellos. En formación "stack", una especie de escalera. Ahí llevaremos la bandera de Gijón y si las condiciones meteorológicas son favorables la llevaremos hasta abajo del todo. En esta segunda es donde saltaré y comando la formación.

-¿Sienten al público desde las alturas?

-Sí, es increíble. Cuando estamos a unos cien metros ya se escucha a la gente gritar y aplaudir, y eso que llevamos protección en el oído. Es muy emocionante.

-Lleva más de 12.000 saltos. ¿Cuántos exactamente?

-Casi 12.400 casi, no creo que llegue a los 400 porque me queda poco y en septiembre paso a la reserva y dejo de saltar en los términos actuales.

-¿Qué sintió al saltar la primera vez?

-Fue desastrosa. No tuve miedo, pero sí mucha emoción y subidón de adrenalina a tope. El "peor" salto es el segundo, porque ya sabes lo que te espera. Ese fue mucho mejor.

-¿Y después de miles?

-Siempre digo que no hay que perder respeto al salto. Cada uno puede ser el mejor o el peor. Uno corre siempre riesgos, que son asumibles, y tenemos todo acotado, desde los equipos a punto hasta lo que vamos a hacer. Lo tenemos ensayado. No se deja nada a la improvisación.

-¿Y al que le tiene más cariño?

-Uno que fue hace poco. En el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) de este año, en Canarias, delante del Rey y con la bandera de España. Fue muy emotivo. El Día de la Hispanidad del año pasado iba a saltar con la bandera, en Madrid, en la plaza de Neptuno, pero las nubes estaban muy bajas y se suspendió. Me llevé un chasco. Llevaba mes y medio preparándolo, pero en Canarias pude hacerlo y fue todo genial y pude quitarme la espina.

-¿Qué hace tan especial a una unidad como la PAPEA?

-La dedicación, llevamos desde 1978. Somos muy singulares, porque nos dedicamos exclusivamente a competiciones y exhibiciones. Hay muchas otras unidades, como la brigada paracaidista, la EADA (Escuadrón de Despliegue de Apoyo Aéreo), la EZAPAC (Escuadrón de Zapadores Paracaidistas), que es de operaciones especiales; también las FYCSE están empezando a hacer exhibiciones, pero como decía, nosotros nos dedicamos exclusivamente a la exhibición.

-¿Cómo se entra en su sección?

-Lo primero es pertenecer al Ejército del Aire y del Espacio y estar asignado en una unidad paracaidista: en la Escuela Militar de Paracaidismo o la EZAPAC, de ahí nos nutrimos de personal. Luego, ser voluntario y que haya vacantes. En septiembre tenemos a tres candidatos que harán las pruebas para ver si se quedan.

-¿Y cómo llegó usted?

-Yo llegué de la EZAPAC, donde estuve seis años. Su misión principal es el rescate de pilotos caídos en combate en tierra hostil. En el 1993 entré en la PAPEA. En el 2005 me fui a la Escuela Militar de Paracaidismo, hasta 2019. Ese año volví a la PAPEA como instructor.

-¿Cómo se toma usted el paso a la reserva que va a dar próximamente?

-Tengo sentimientos encontrados. Estoy en un sitio que no es que me guste, me encanta. Si haces lo que te gusta no trabajarás ni un solo día de tu vida, ese es mi caso.

-Después de Gijón, ¿qué le queda?

-En agosto un equipo se va a Holanda, al Campeonato del Mundo de Paracaidismo de Vuelo en Formación. Son cuatro personas que se tiran desde 3.000 metros. Luego entrenamientos intensivos para el campeonato nacional. Mi última exhibición con la PAPEA será en Melilla, el 17 de septiembre.

-¿Qué le dice al público de Gijón?

-Que vengan todos, porque será un espectáculo digno de ver. No por nosotros, sino por todos, el despliegue de los aviones... Recordando el año pasado, el Eurofighter hizo una actuación magnífica en Gijón, metiéndose literalmente en la bahía. Este año también será, como decía antes , digno de ver.