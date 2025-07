Granda una fiesta "sidrera" y "grandona"

"Una romería no se entiende sin sidra", reivindicaba ayer Juan Carlos Río García, pregonero de las esperadas fiestas de Santa Ana en Granda. No cabía un alfiler en el centro social para disfrutar del pistoletazo de salida de un festejo muy querido en la parroquia. Juan Carlos Río, con raíces en Granda, hiló un discurso en el que no faltaron anécdotas vividas en su infancia y en el que enarboló la importancia de la cultura sidrera.

Belén Arboleya y José García, durante su actuación. / Marcos León

De hecho, recientemente publicó el libro "De Gijón y de Sidra. Dieciséis crónicas y un diario". "Conocer la historia sidrera de una parroquia es la forma de conocer su entorno", aseguró el pregonero, jubilado y antiguo profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica de Gijón, que leyó varias noticias sobre las fiestas de Granda.

Asistentes a la celebración. / Marcos León

"El gentilicio de Granda debería ser ‘grandona’ porque ‘grandona’ es su gente", subrayó. La música no faltó en la cita inaugural de los festejos, con una actuación de tonada y gaita con Belén Arboleya y José García. También se llevó a cabo la elección de la "xana" y el "trasgu", otro clásico por Santa Ana.

Las celebraciones continúan esta tarde, a las 18.00 horas, con la novena edición de la tradicional "Arrancadera", una jira campestre en el área recreativa de la parroquia. Las actividades serán variadas y de todas las edades hasta el 28 de julio, último día festivo. Hasta entonces hay tiempo de sobra para que Granda muestre su devoción por Santa Ana, como ya quedó demostrado ayer.