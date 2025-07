Beatriz García, experta en primeros auxilios psicológicos: "El psicólogo no cura el dolor, pero guía en el momento crítico"

Beatriz García Rodríguez es profesora titular del departamento de Psicología Básica II de la Universidad Nacional Española a Distancia (UNED) y dirige el curso "Primeros auxilios psicológicos en las crisis personales y las grandes catástrofes", que se desarrolla hasta el viernes en la sede gijonesa de la institución, con 130 matriculados. La madrileña incide en que la actuación en los momentos inmediatos posteriores a una gran crisis es vital para evitar un posible Trastorno de Estrés Postraumático y defiende el papel de los profesionales de la psicología, uno de que "ya nadie duda" en situaciones de emergencia junto a fuerzas de seguridad y sanitarios.

¿Qué entendemos por "primeros auxilios psicológicos"?

Cuando hay una catástrofe o una persona recibe un acontecimiento en su vida que rompe con lo cotidiano emocionalmente y cognitivamente queda en caos. En blanco absoluto. La psicología da ese soporte para que el individuo afronte lo que le ocurre. No es una intervención psicológica, tampoco terapia. Es una intervención puntual y cuanto más rápida, mejor.

¿Cómo se actúa, pues?

La terapia convencional tiene un objetivo claro. Por ejemplo, si una persona desarrolla con el tiempo, lo cual es muy probable, un Trastorno de Estrés Postraumático pues tiene que entrar en un proceso terapéutico largo. Los primeros auxilios son en el shock y se hace en uno o dos días. El profesional reorienta hacia la calma o da la escucha activa necesaria. Se ha visto que cuando se realiza esta intervención hay menos probabilidad de desarrollar dicho trastorno.

¿El estado de shock es el signo principal?

Sí, y las emociones, que son el primer mecanismo de adaptación de los individuos. Son muy positivas, pero tienen el aspecto contrario también. Cuando alcanzan un umbral son completamente disruptivas. Algunos se vuelven hiperactivos, otros se paralizan. Pero tenemos en común que dejamos de tomar decisiones correctas, es difícil pensar con racionalidad. No sabemos qué hacer, nos desorientamos, caemos en la desesperanza, quedamos en blanco. La intervención no quita el dolor, es inherente a la vida, pero sí ayuda a tomar un camino y atender a las necesidades inmediatas en un momento crítico.

¿Cómo ha evolucionado este abordaje psicológico de urgencia?

Muchísimo y lo ha hecho en paralelo a la sociedad, que ahora es consciente de la importancia de la psicología. Cuando hay un acontecimiento colectivo los primeros auxilios los brindan las fuerzas de seguridad, los médicos y los psicólogos. Ya nadie duda de la eficacia de nuestra intervención inmediata. La preocupación por la salud mental está presente en la sociedad, sobre todo a raíz de la pandemia de Covid.19.

Ese fue un punto de inflexión.

A raíz de esa época se han tomado decisiones y se habla más de la salud mental. Nos dejó muchas enseñanzas a muchos niveles. Muchos problemas que surgieron allí aún siguen, no todos estamos en el mismo punto. Una persona que fuera hipocondríaca, que tuviera miedo de contagio. Son trastornos de ansiedad. Las secuelas psicológicas se ven siempre a posteriori. Mucha gente salió del armario, entre comillas, para hablar de sus estados mentales y pedir ayuda psicológica.

¿Y los menores?

Soledad Anllo, psicóloga del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja en Asturias, da una charla en las jornadas sobre el tema. Es verdad que los niños se adaptan, pero son muy vulnerables, porque no entienden lo que pasa y es difícil racionalizárselo. Con ellos tiene que intervenir siempre un especialista en psicología infantil.

Ahora se habla mucho de "resiliencia".

Como decía, no todos partimos del mismo punto. La resiliencia de cada uno parte del momento vital y de nuestro carácter y forma de ser. Hay personas con más entereza psicológica, otras menos, pero nadie es mejor que nadie por ello.

¿Un no psicólogo puede echar una mano en estos primeros auxilios de salud mental?

No. En este tema hay un puñado de cosas que sí se deben hacer y cientos que no. La buena voluntad es maravillosa, pero tiene que hacerlo un especialista, porque si se hace alguna de las que no... Decirle a una víctima que sufre "yo sé por lo que estás pasando" puede tener el efecto contrario a reconfortar y que la persona se cierre.

¿Qué impacto tiene en el psicólogo?

Cuidar al cuidador es otro factor, porque está en primera línea y es víctima en distintos grados. El cuidador está siempre rodeado de tragedia.

¿Cómo se puede mejorar?

Necesitamos más medios. La asistencia psicológica no está cubierta. En la Seguridad Social hay muy pocos psicólogos. Por ejemplo, si te diagnostican un cáncer necesitas un psicólogo según sales de consulta, no en tres meses, cuando ya has desarrollado una patología psicológica.

¿Qué espera que se lleven los asistentes al curso?

La mayoría de los asistentes son psicólogos, aunque lo puede seguir quien quiera. Descubrir un área profesional a la que dedicarse en un futuro es importante para los alumnos. Hemos tenido muchos matriculados y esto abre una puerta para que se especialicen.