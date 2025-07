Cimavilla entrega las 1.552 firmas contra la masificación del barrio y el Paseo Gastro

La asociación de vecinal de Cimavilla entregó ayer las 1.552 firmas en contra de la masificación del barrio en general, y del Paseo Gastro en particular. El Paseo Gastro, que se situará en la calle Claudio Alvargonzález, ha significado para los residentes la "gota que colmó el vaso". "No es solo por las fiestas de Begoña, que entendemos que es una gran celebración, sino porque Cimavilla no puede pagar las consecuencias de la fiesta durante todo el año", atestiguó Sergio Álvarez, presidente de la asociación de vecinos "Gigia", ayer durante la entrega de firmas en la Antigua Pescadería. La entrega tuvo lugar al mediodía. Tras una larga lucha, los vecinos de uno de los barrios con mayor ocio nocturno de la ciudad mantienen que no quieren seguir soportando sus efectos. "Por poner ocho casetas nos van a aislar prácticamente el barrio", aseguró Álvarez en referencia al corte de carreteras y, por tanto, a la falta de aparcamiento que el Paseo Gastro dejará en Cimavilla. Una escena que, cuentan, se suma al escenario habitual que sufren muchas noches. "Hay mucho vandalismo y muy poco respeto. Zarandean nuestros coches o les tiran vasos", continuó el presidente. "Esto no es una lucha entre la hostelería y los vecinos. Sabemos que somos un foco turístico, pero tienen que haber medidas que equilibren el ocio y la vida digna de los residente", finalizó Sergio Álvarez, ayer durante la entrega de firmas.