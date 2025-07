La novillera de la que todos hablan, Olga Casado, toreará en Gijón: "Estoy muy ilusionada de pisar El Bibio y hacer historia"

La novillera Olga Casado (2002, Aguilafuente) vive un rápido ascenso en el mundo del toreo. La segoviana se dio a conocer en Vista Alegre, en diciembre de 2024, en el festejo a beneficio de los damnificados de la Dana; debutó con picadores en la Feria de Olivenza, en marzo, y hace escasos días, el domingo, hizo lo propio en el país vecino, Francia. Casado toreará en el festejo que abre la Feria de Begoña de este año, el día 13 de agosto, una novillada en la que está acartelada junto a Tomás Bastos y "El Mene", dos compañeros en los que detecta la "vislumbrez" de ser en el futuro "figuras del toreo". Anima a la afición a ir al coso gijonés y avanza que "cuando me vean no se van a quedar indiferentes" con su actuación, que será ante utreros de la ganadería de La Cercada.

¿Qué le llevó a interesarse por la tauromaquia?

En un principio me interesé por el festejo popular, me gustaba mucho correr los encierros. Desde que tenía doce años me colaba a correrlos y veía los festejos que se hacían en mi pueblo y alrededores. Me llamaba la atención que nunca veía a chicas torear y siempre quise probar, hasta que me apunte a los 16 años a la Escuela Taurina José Cubero "Yiyo", de Madrid, y debuté de becerrista a los 19 años. Mi carrera está siendo muy rápida, con mucha inercia, pero muy feliz.

¿Le marcó algún torero en esos primeros compases?

Como no tuve a nadie en mi familia que me acercase al mundo del toro intenté informarme por Internet y descubrí a Alejandro Talavante. Desde el primer momento siempre ha sido mi torero, por así decirlo.

Su concepto de toreo es de quietud, de pies juntos. ¿Lo busca o le sale con naturalidad?

Intento siempre torear despacio, ceñirme a las embestidas del animal. Lidiar lo más puro posible para llegar al aficionado.

Saltó a la fama en Vista Alegre, toreó con picadores en Olivenza y debutó en Francia hace unos días.

El domingo pasado pude hacer mi presentación en Francia, en Lunel, con las máximas figuras del toreo que son Alejandro Talavante, Sebastián Castella y Lea Vicens; los dos últimos las máximas figuras francesas. Muy feliz de hacerlo, pude triunfar, corté dos orejas a mi primer novillo y pude salir a hombros con los maestros. Además con animales de una gran ganadería como es Victoriano del Río. Es una jornada que nunca olvidaré.

¿Qué aprendizajes está sacando de esta temporada?

Llevo cinco novilladas picadas. He notado bastante el cambio de los erales a los utreros, entre mi etapa de sin caballos a esta otra con picadores. Pero no lo cambio por nada, estoy descubriendo un nuevo mundo, una nueva embestida del astado y tengo muchísimas ganas de pisar plazas importantes para poder acercar mi toreo al aficionado y, por supuesto, gustarle. Y con muchas ganas de aprender, crecer, evolucionar y, lo que digo siempre, de llegar a ser la mejor.

Hablando de sitios nuevos, ¿conoce el coso de El Bibio?

No, nunca he estado, pero tengo muchas ganas. Cada año leo y veo su gran feria y estoy muy ilusionada de poder estar este año acartelada en Gijón. Además con novilleros a los que se les ve la vislumbrez de ser en un futuro figuras del toreo. Creo que es un cartel muy bonito, con "El Mene" y Tomás Bastos.

Será la primera mujer en torear a pie en Gijón desde Cristina Sánchez, en 1996. ¿Se siente comparada o con una cierta presión?

Ahora son otros tiempos. Somos generaciones diferentes y hablando por mi parte estoy muy ilusionada de pisar Gijón y hacer historia.

¿Tienen relación entre ustedes?

Hemos hablado y coincidimos el día de mi debut en Olivenza, porque es la apoderada de Tomás Bastos, que también estaba. Compartimos alguna palabra y me deseó toda la suerte del mundo, así que muy bien.

Habla de otros tiempos. ¿Cómo percibe a la mujer en la tauromaquia? ¿Deberían dar más el paso?

Hay que hacer lo que a una le nazca, nadie puede obligar a ninguna chica a apuntarse a una escuela taurina. Por mi parte, me nació solo y muchas veces me preguntan por qué las chicas no eligen esta profesión y mi respuesta es que no lo sé, la verdad. Yo soy una mujer y la he elegido. Es una profesión muy dura, tiene una dureza que yo aún no he podido experimentar, pero que imagino lo haré en un futuro.

¿Qué sería para Olga Casado "ser la mejor de la historia"?

Pisar todas las plazas del mundo, todas las de primera. Abrir sus puertas grandes. Hacer historia en cuanto a relevo generacional. La tauromaquia ha evolucionado y cambiado mucho. La manera de torear también lo ha hecho. Quiero llegar a la gente más joven, que vean en mí un referente a seguir, tanto a ellas como a ellos. Por como estoy trabajando y luchando en abrirme un hueco en esta profesión. Y que con esfuerzo, sacrificio, constancia y disciplina se puede lograr. A mí no me saca nadie de mi idea de lograrlo. Trabajo cada día para conseguirlo y así lo haré, estoy plenamente segura.

¿Cómo le gustaría que fuese su alternativa? ¿Tiene algo en mente?

No, aún no se ha hablado nada. Solo llevo cinco novilladas con picadores y creo que aún tengo muchas plazas por pisar en esta etapa y ahora solo pienso en la siguiente fecha en la que voy a torear para cortar las máximas orejas a los novillos y como me dicen: "Que de una te tenga que parir otra". Esa es mi mentalidad.

¿Qué le diría a la afición gijonesa?

Invito a todos, aficionados o no, que vengan a la plaza a disfrutar la novillada, que estoy seguro de que cuando me vean no se van a quedar indiferentes.