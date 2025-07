Estas son las nuevas parroquias rurales de Gijón que tendrán más vigilancia policial tras la última oleada de robos en viviendas: "No vamos a escatimar en esfuerzos"

Acción, reacción. El Ayuntamiento de Gijón reforzará la vigilancia en las parroquias rurales de la zona oeste tras la oleada de robos que, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, han sufrido sus residentes en las últimas semanas. Un objetivo a cumplir mediante dos grandes medidas: una patrulla de apoyo de la Policía Local, con la ayuda del dron, y el inicio del proceso para solicitar nuevas cámaras de videovigilancia en Cenero, Poago, Monteana, Serín y San Andrés de los Tacones. "Estamos plenamente comprometidos con los vecinos de la zona rural y no vamos a escatimar esfuerzos a la hora de garantizar su tranquilidad y seguridad", subrayó Nuria Bravo, concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tras una reunión celebrada en la Casa Consistorial para abordar la problemática.

La instalación de nuevos dispositivos no es ni mucho menos un trámite inmediato. El procedimiento arrancará con la solicitud de un informe elaborado por la Guardia Civil en el que se contabilicen los robos cometidos en la zona en los últimos tres años, índice "indispensable" para pedir las autorizaciones de cara a la ubicación de las cámaras de seguridad. Desde el gobierno local trasladan que "este último extremo se valorará siempre y cuando las estadísticas recibidas coincidan con los mínimos fijados para este tipo de procedimientos". En ese sentido, una de las directrices transmitidas a los vecinos es que denuncien los asaltos, sea cual sea la gravedad. "Es fundamental, sabemos que hay más robos de los contabilizados", afirmó Miguel Llanos, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes".

En el sentido de las agujas del reloj, Luisa Muñiz, Bryan Fernández, Tino Mendoza, Javier Méndez, Gilberto Villoria, Vicente Alonso, José Luis Fernández, José Manuel Cadavieco, Consuelo González, José Berdayes y Miguel Llanos, hoy por la mañana, durante la reunión en el Ayuntamiento. / Ángel González

La zona rural gijonesa cuenta actualmente con 49 cámaras de vigilancia, colocadas en 29 puntos estratégicos de diez parroquias. Respecto a las medidas que adoptará el Ayuntamiento para combatir la ola de robos, la sensación general es de satisfacción entre los asistentes a la reunión. "Están colaborando y esperando acabar pronto con estos hechos, aunque sabemos que los robos nunca se terminarán al cien por cien nunca", sostuvo Miguel Llanos. La alerta ha saltado también por los lugares elegidos por los asaltantes, poco habituales. "La zona oeste era tranquila por naturaleza", declaró el presidente de "Les Caseríes".

"Hay que concienciar a la gente de que hay que denunciar, hagan el daño que hagan los autores", aseguró Tino Mendoza, presidente de la nueva asociación vecinal de Monteana, que aplaudió la decisión del gobierno local de aumentar la presencia policial. "Era lo que pedíamos; si pudiésemos, haríamos algo más pero viendo la época que es y los medios que hay, el refuerzo es complicado", manifestó Mendoza, que ponderó el "esfuerzo" del Consistorio por poner coto al problema. "Me parece estupendo, pero hay que verlo", indicó José Luis Fernández, líder vecinal de Serín, sobre esos planes ya esbozados por el Ayuntamiento. "Sabemos que las cámaras llevarían su tiempo, por lo que casi nos interesa más la vigilancia física", aseveró Fernández, para quien a partir de ahora toca esperar "a ver si de verdad funcionan las medidas".

"Las patrullas son las que más disuaden"

Para Consuelo González, presidenta vecinal de Cenero, la parroquia rural más extensa de la ciudad, "las patrullas son las que más disuaden". Ahí pone el foco González para ahuyentar a los cacos. Por el momento, reina la "tranquilidad" en Cenero, pero, como siempre en el tema de los asaltos a viviendas, toca estar ojo avizor. "Lo de las cámaras es complejo, necesitamos cosas para ya", urgió Consuelo González.

"Veo bien todo lo que se plantea", apuntó Bryan Fernández, líder vecinal de San Andrés de los Tacones, que abogó por que las medidas a tomar "surtan efecto". Fernández hizo hincapié en el papel de los vecinos. "Tenemos como ciudadanos la responsabilidad de denunciar", recalcó. "Cuando te entran en casa es allanamiento de morada y eso no se puede permitir, hay que cambiar el chip", destacó Bryan Fernández. Es uno de los aspectos a mejorar, coinciden los afectados, que lamentan que hay quienes padecen un robo en su propiedad y no emiten la pertinente denuncia. En San Andrés se han "librado" de la oleada de asaltos que ha sacudido en lo que va de verano la parte oeste de la zona rural de Gijón. "No se puede vivir con miedo, pero hay preocupación", reconoció Bryan Fernández.

Las cámaras, "mucha tela"

Señaló José Berdayes, líder vecinal de Poago, que una de las dificultades que entrañan las parroquias es que "tenemos muchas salidas y entradas". "Hay que controlar las carreteras", incidió Berdayes, algo reticente con la posibilidad de instalar nuevas cámaras. No por falta de deseo, sino por burocracia. "Es un proceso a largo plazo, lleva mucha tela", resaltó. A su juicio, el "carácter disuasorio" de las patrullas policiales es "lo que mejor funciona". La escalada en la gravedad de los robos ha sembrado la inquietud entre los residentes. "Hemos pasado del clásico hurto de una motosierra a que entren en la vivienda, es algo muy serio que te toquen la intimidad", esgrimió José Berdayes.

El encuentro de este jueves contó a su vez con representación de la Policía Local y de la Guardia Civil. También estuvo Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales. La pasada semana, los líderes vecinales de las parroquias afectadas por la mencionada oleada de robos se reunieron para unir fuerzas y reclamar acciones a las administraciones. Cifraron en más de veinte los asaltos sufridos en apenas mes y medio. Por lo pronto, en la zona habrá más policía y ya está sobre la mesa la opción de instalar cámaras, si bien esto último ocurrirá si los datos de delincuencia respaldan dicha necesidad.