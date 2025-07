El plan de repartir el pago de la deuda libera 6,4 millones para más inversiones en Gijón

La presidenta de la Fundación Municipal de Cultura, la forista Montserrat López Moro, ha convocado a los miembros de la junta rectora del organismo a una reunión el próximo día 31 con la intención de aprobar una modificación presupuestaria por una cuantía de 412.800 euros a financiar con remanente de tesorería para gastos generales. Hasta aquí todo normal. La singularidad de este ajuste presupuestario es el destino de ese dinero: transferírselo al Ayuntamiento de Gijón.

Arranca así la operación diseñada desde la concejalía de Hacienda, que encabeza la forista María Mitre, para repartir entre el Ayuntamiento, sus tres organismos autónomos y algunas de las empresas del denominado Grupo Ayuntamiento los 21,6 millones de euros que, por ley, debe dedicar el Ayuntamiento de Gijón a amortizar deuda. ¿El objetivo? Cumplir con ese mandato legal y que al Ayuntamiento le siga quedando parte de su remanente para dedicarlo a inversión en lo que queda de año. En concreto, le quedarían libres 6.426.000 euros para futuras modificaciones presupuestarias que dieran soporte a compromisos inversores anunciados desde el gobierno de Foro y PP y aún pendientes de financiación.

La ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a dedicar a amortización de deuda el superávit del año anterior. Y lo normal otros ejercicios es que ese pago saliese en exclusiva de las arcas del Ayuntamiento. Esta vez, y para que la hucha de los remanentes del Ayuntamiento no se quede vacía, la opción ha sido involucrar a otras entidades municipales que también han tenido superávit en el cierre presupuestario de 2024. Hacienda avala esta nueva fórmula argumentado que se les pide al resto de los entes municipales un dinero que no pueden gastar por las limitaciones que impone la reactivada regla de gasto y que se puede ejecutar la operación gracias a que las empresas municipales están saneadas. "Si las empresas estuvieran como nos las encontramos al principio del mandato, dando pérdidas y sin reservas, esto no podría hacerse", aseguran fuentes municipales.

El plan para pagar la deuda municipal Ayuntamiento. Remanente: 34.715.710,41 euros. Superávit: 12.619.457 euros. Aportación para la amortización de deuda: 12.619. 457 euros.

Remanente: 34.715.710,41 euros. Superávit: 12.619.457 euros. Aportación para la amortización de deuda: 12.619. 457 euros. Fundación Municipal de Servicios Sociales . Remanente: 12.780.927,64 euros. Superávit: 2.504.490 euros. Aportación para la amortización de deuda: 4.002.500 euros

. Remanente: 12.780.927,64 euros. Superávit: 2.504.490 euros. Aportación para la amortización de deuda: 4.002.500 euros Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Remanente: 2.553.846,93 euros. Superávit: 412. 792 euros. Aportación para la amortización de deuda: 412.800 euros.

Remanente: 2.553.846,93 euros. Superávit: 412. 792 euros. Aportación para la amortización de deuda: 412.800 euros. Patronato Deportivo Municipal . Remanente: 3.997.884,57 euros. Superávit: 1.836.791 euros. Aportación para la amortización de deuda: 338.700 euros.

. Remanente: 3.997.884,57 euros. Superávit: 1.836.791 euros. Aportación para la amortización de deuda: 338.700 euros. Divertia . Superávit: 157.732 euros. Aportación a la amortización de deuda: 0

. Superávit: 157.732 euros. Aportación a la amortización de deuda: 0 Emvisa. Superávit: 251.715 euros. Aportación a la amortización de deuda: 0

Superávit: 251.715 euros. Aportación a la amortización de deuda: 0 Emulsa : Superávit: 3.693.232 euros. Ganancias en 2024: 421.125 euros. Aportación a la amortización de deuda: 1.600.000 euros.

: Superávit: 3.693.232 euros. Ganancias en 2024: 421.125 euros. Aportación a la amortización de deuda: 1.600.000 euros. EMA. Superávit: esta empresa forma parte del perímetro de consolidación. Ganancias en 2024: 1.728.923 euros. Aportación a la amortización de deuda: 2.629.600 euros.

Superávit: esta empresa forma parte del perímetro de consolidación. Ganancias en 2024: 1.728.923 euros. Aportación a la amortización de deuda: 2.629.600 euros. Emtusa. Superávit: esta empresa no forma parte del perímetro de consolidación. Ganancias en 2024: 2.136.700 euros. Aportación a la amortización de deuda: 0

¿Cómo es el reparto? El Ayuntamiento aportará desde su remanente 12.619.500 euros. Las aportaciones procedentes de organismos autónomos serán de 4.002.500 euros desde la Fundación de Servicios Sociales, 338.700 euros desde el Patronato Deportivo y los 412.800 euros ya en tramitación de la Fundación de Cultura. En total, 4.754.000 euros. A esos organismos les quedarían libres remanentes por, respectivamente, 7,3 millones, 500.000 euros y 586.000 euros. La tercera pieza del puzle, la que afecta a las empresas, supondrá que de las reservas voluntarias de Emulsa y la EMA pasen al Ayuntamiento como distribución de dividendos 1, 6 y 2,6 millones, respectivamente.

La oposición ha mostrado su rechazo a este plan que entienden pone en riesgo la viabilidad de las empresas municipales y sus servicios. Fuentes del gobierno, sin embargo, indican que la actividad de todas las entidades está garantizada y que no se pone en peligro su situación financiera. De hecho, desde el Ayuntamiento se entiende que ya que fueron las aportaciones hechas desde el presupuesto municipal a las empresas las que las han colocado en una situación saneada tiene lógica que sean ahora las empresas las que ayuden a que el Ayuntamiento pueda seguir invirtiendo.

Todo este proceso de ajustes al presupuesto en vigor se solapa en el tiempo con los primeros avances en el diseño del presupuesto de 2026. La concejalía de Hacienda ya se ha reunido con todos los ediles del gobierno para recibir de ellos una primera cuantificación de sus necesidades para 2026. De hecho, a los ediles responsables de las entidades vinculadas a este pago de deuda se les ha ofrecido un tiempo extra por si quieren hacer algún reajuste.