Jóvenes artistas en el Evaristo Valle

"Venir aquí, a este lugar, es muy especial para todos nosotros". La Fundación Museo Evaristo Valle finalizará hoy con su último recital del Ciclo de Conciertos del Verano 2025, una experiencia internacional, con alumnos de muchas partes del mundo, de todas las edades, y con la música como objeto inspirador. "El hecho de tocar aquí, en este escenario y en este paisaje tan bonito, es siempre un añadido, e impartir clases aquí cada verano es todo un privilegio", señala la organizadora y violinista rusa, Natalia Lomeiko.

Estas masterclass, donde solo once músicos tienen el honor de participar, nació hace más de cinco años, y esta edición, con violines, piano y clarinete, cuenta con jóvenes intérpretes chinos, coreanos, albanos, británico, italianos y españoles. Anamaria Prendi (16 años), violinista natural de Albania, reconoce que "los nervios de tocar por primera vez en España" son reales y que la experiencia de estas clases es "increíble". "Es muy divertido estar aquí, con las clases todos los días y los ensayos. Estoy aprendiendo muchísimo y estoy muy emocionada y con muchas ganas del concierto", añade quien interpretó anoche su pieza.

Al igual que Anamaria, Victoria Alaia Gandia, británica de tan solo once años y clarinetista, asegura que "lo que más le gusta de la masterclass es poder tocar canciones complicadas" porque para ella, "son las más bonitas". Para ella también fue su "su primer concierto grande".

Lucía Sánchez, en uno de los ensayos previos al concierto de anoche.

Los recitales, que tienen lugar en el propio museo, cuentan con la participación tanto de alumnos como de los tres profesores involucrados. "La relación con esta actividad nace hace cerca de treinta años, una relación que comienza cuando La Orquesta Cámara estatal ‘Virtuosos de Moscú’ llega a Asturias y no tienen donde tocar. El museo los acoge y empiezan a hacer conciertos aquí", describe el director gerente del Museo, Pablo Basagoiti. "Nos parece muy importante apoyarles, porque hacen una labor importantísima, de muy alto nivel y con alumnos internacionales", añade Basagoiti, sobre este gran evento en el que hay alumnos desde los 11 a los 25 años, y con menor o mayor experiencia.

"Natalia es muy buena profesora y estoy super contenta. Las clases son de 50 minutos, donde repasamos lo de la clase anterior y continuamos un poco más. Luego ya durante el día practico las cosas que me ha dicho ella, e intento ir mejorando para la siguiente clase", aporta, por su parte, Lucía Sánchez (17 años), violinista originaria de Granada, quien comenzará en el próximo curso los estudios superiores de música para poder dedicarse a ello profesionalmente. "Llevo desde los seis años tocando el violín y me encanta, y tengo claro que me quiero dedicar a ello", destaca.

La Fundación Museo Evaristo Valle, según explica su director gerente, Basagoiti, es un lugar "al que volver". "Yo siempre digo que el museo muchas veces lo tenemos estigmatizado como un sitio al que vas una vez y ya. Yo siempre digo que al museo no hay que ir, hay que volver. Además, aquí tenemos siempre exposiciones diferentes que van rotando, y luego muchas actividades diferentes", asegura Basagoiti.

La tradición de cierre del Ciclo de Conciertos de Verano, tras días intensos de clases y ensayos, se centra en dos conciertos muy especiales con los jóvenes músicos. Hoy sábado será el concierto final en el Museo a las 20.30 horas, donde interpretarán diferentes piezas, al piano, Anya Zhislin, Ariel Yanne, Matthea Zhao y Bella Sudbin, con la participación de los profesores Yevgeny Subdin (piano) y Natalia Lomeiko (violín).