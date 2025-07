Del campo bravo a Gijón: estos son los toros "criados con mimo" que se lidiarán en El Bibio y sus ganaderos los presentan

Si algo caracteriza el elenco de ganaderías de la próxima feria de Begoña es la variedad de encastes. Reses con sangre de Santa Coloma-Buendía, Atanasio Fernández-Lisardo Sánchez, Murube, algo de Núñez y Domecq por distintas vías saltarán al ruedo a partir del 13 de agosto en una plaza que en las últimas temporadas ha disfrutado de las embestidas de muchos toros bravos y que aspira a ir elevando poco a poco la seriedad. Todos los ganaderos, aseguran en conversación con este periódico, han seleccionados sus encierros "con mimo" apostando por un toro "armónico, guapo, en el tipo de su procedencia, que transmita y con hechuras para embestir" pues son conscientes de que El Bibio "es una plaza importante del norte".

El ganadero Lorenzo Fraile, entre sus hijos Lorenzo y José Juan y sus nietos, Lorenzo y José Juan, el pasado año en los corrales de El Bibio. / I. Peláez

Los éxitos del pasado año llevaron al empresario Carlos Zúñiga a volver a apostar este agosto, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, por los mismos hierros para las tres corridas de toros a pie: el Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, Joaquín Núñez del Cuvillo y La Quinta. "La tarde del año pasado fue muy bonita, con el triunfo de José María Manzanares, la faena de Morante y la actuación de Juan Ortega. Este año llevamos una corrida en la misma línea, que nos tiene muy ilusionados y esperamos estar de nuevo a la altura del acontecimiento", confía José Juan Fraile, ganadero del Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, que acaba de lidiar esta semana en Santander un importante encierro. Para la familia Fraile, cuyas reses pastan en la finca Puerto de la Calderilla, en Tamames (Salamanca), supone una responsabilidad que las figuras del toreo (en Gijón están anunciados Alejandro Talavante, Pablo Aguado y, de nuevo, Manzanares) apuesten por su divisa. "Soñamos con estar en las ferias, pero que las figuras nos elijan es un privilegio porque tienen mayor capacidad y regularidad para sacar más partido a los toros", reflexiona el ganadero, que se llevó el premio al mejor toro de la feria de Begoña gracias a "Berlinés".

El ganadero Jaime Mora-Figueroa, con los toros de Joaquín Núñez del Cuvillo, en el campo. / Melani Huertas

La ganadería del cartel de grandes figuras

Esa misma exigencia, la de que los principales diestros del escalafón se "apunten" a sus toros, la llevan experimentando muchos años en la finca "El Grullo", Vejer de la Frontera (Cádiz), donde pastan los animales de Joaquín Núñez del Cuvillo. "Para El Bibio llevamos una corrida con muy buena presentación, entipada, con toros armónicos y guapos en sus hechuras. También variada de pelos: hay colorados, castaños, negros y un sardo. Veremos el juego que dan, pero tienen condiciones de embestir, de sacar ese fondo que nosotros buscamos y vamos muy ilusionados", asegura Jaime Mora-Figueroa Núñez.

El representante de Cuvillo tiene claro que el listón del pasado curso está alto tras los triunfos de Enrique Ponce en su despedida de los ruedos, saliendo en hombros junto a Ginés Marín y de Roca Rey, que no rubricó su buen hacer con la espada. "Estamos muy responsabilizados por volver después de preciosa tarde del pasado año, que era mi primera vez en El Bibio al frente de la ganadería. Este año hay un cartelazo (al torero peruano se suman Morante de la Puebla y Juan Ortega) y esperemos que nuestros toros ayuden a saciar las ilusiones de los aficionados de Gijón", renta Mora-Figueroa.

Toros de la ganadería de La Quinta, en la finca. / La Quinta

La Quinta, abonada al triunfo en Gijón

De triunfos en El Bibio sabe bien la familia Martínez Conradi, propietarios de La Quinta. En los últimos años, además de varios toros premiados con la vuelta al ruedo, han posibilitado el triunfo de muchos toreros. "Todos los años nos esperan con expectación por todo lo que hemos cosechado en temporadas atrás, con tardes importantes. Ahora volvemos con esa misma ilusión y mucha responsabilidad para que sea una tarde con muchos argumentos y que el público salga contento", expone Pepe Martínez. De la finca Fuente La Higuera, en Palma del Río, en el límite entre las provincias de Sevilla y Córdoba, saldrán con destino a El Bibio para el día de Begoña ocho toros seleccionados "con mucho cariño, como siempre". Se trata de un encierro "abierto de sementales, en el tipo de la casa, con toros cárdenos claros y oscuros y hechuras de embestir", desvela Pepe Martínez.

Los hermanos Pepe y Álvaro Martínez, junto a su padre, Álvaro Martínez Conradi, ganaderos de La Quinta. / LNE

A los toros de La Quinta se enfrentarán Emilio de Justo y Clemente, ambos debutantes en El Bibio como matadores, y Tomás Rufo, que lidiará estas reses por primera vez en público. "Emilio es un gran conocedor de nuestra ganadería, un torero talismán para nosotros porque ha logrado muchos triunfos. Clemente tiene una proyección tremenda y un concepto muy bueno. Y Tomás Rufo será la primera vez que toree nuestros toros, pero ha estado tentando muchas veces en casa, tiene capacidad y técnica para adaptarse a esas embestidas", describe Pepe Martínez.

Para la novillada que abrirá la feria están reseñados reses de La Cercada, que pastan en Alconchel (Badajoz). Su ganadero es Miguel Moreno y la procedencia Garcigrande y Daniel Ruiz Yagüe vía El Freixo, el hierro de Julián López, "El Juli". Será su debut en El Bibio. "He ido muchos años a la feria y este año Circuitos Taurinos ha optado por mi ganadería después de lidiar en plazas suyas como El Puerto de Santamaría o Navaluenga donde salieron las cosas bien", señala. "Gijón es una plaza importante del norte y nos gustaría que saliese todo fenomenal. Que esté anunciada Olga Casado siempre es un plus, Tomás Bastos conoce mucho nuestra ganadería y ‘El Mene’ es el novillero que está triunfando y que todos quieren ver", describe el ganadero.

Miguel Moreno, de La Cercada. / LNE

Toros de Portugal para los rejoneadores

Desde Ribatejo (Portugal) saldrá la corrida de rejones con el hierro de David Ribeiro Telles, una familia del país vecino vinculada al toro y al caballo. "Gijón es una plaza para llevar lo mejor que tenemos. Buscamos garantías de movimiento y calidad. Apostamos por el encaste Murube, porque nos ha dado bastantes satisfacciones", detalla Joao Ribeiro Telles, que verá a su hijo lidiar sus toros en El Bibio. "Siempre sale a la plaza a agradar, es un torero con mucha afición", añade el ganadero, que también tiene palabras para el resto del cartel. "Rui Fernandes está muy hecho, y Diego Ventura está impresionante, siempre es una seguridad porque intenta sacar el máximo a los toros", remata.

Los cinco ganaderos que este año visitarán El Bibio comparten el amor por la cría del animal y también por el medio ambiente. "El toro bravo es el mayor garante para la supervivencia de la dehesa. Vive con una libertad y una extensión más amplia que cualquier animal. Esto requiere mucho tiempo y dedicación, pero somos unos apasionados de la naturaleza y el toro", defiende José Juan Fraile.

Una labor imprescindible para el campo

Mantener todo ese ecosistema que se crea en las dehesas españolas –muchas hectáreas por toda la piel de toro– "no sería posible sin el toro bravo", zanja Jaime Mora-Figueroa. "Los ganaderos invertimos mucho tiempo y dinero para mantener al ganado y también el propio ecosistema de la dehesa. Quienes nos critican ostentan muy poco criterio sobre la tauromaquia y abusan de su ignorancia porque no conocen el toro en el campo, su cría ni cómo se mantiene todo a la vez, salvaguardando los campos y el ecosistema", añade el ganadero.

Defiende también Mora-Figueroa que hoy "vivimos en una sociedad donde gusta poco hablar de muerte, sangre o sufrimiento, pero en cambio vivimos en la sociedad más cruenta". "No comprenden que esto no es un acto criminal, sino una tradición cultural de siglos. Es una liturgia, una forma de vida y la muerte en la plaza es el culmen. No existía tauromaquia sin muerte del toro, y sin el toro no sería posible mantener las 2.4000 hectáreas de la finca", resuelve el ganadero.

Cinco ejemplares (uno de cada ganadería) que estarán en la Feria de Begoña

Los ganaderos que este año lidiarán sus reses en la feria de Begoña tienen ya hecha la selección de los toros y novillos que viajarán hasta El Bibio. La Quinta, Núñez del Cuvillo y el Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto serán las reses de las corridas a pie; La Cercada debutará con una novillada y Ribeiro Telles con una de rejones. A continuación se puede ver uno de los ejemplares que cada ganadería llevará al coso gijonés.

"Barredor", de Núñez del Cuvillo, estará en El Bibio. / J. M. F.

Núñez del Cuvillo "Barredor", herrado con el número 43. Será uno de los toros para la corrida de Núñez del Cuvillo lidiada el sábado 16 de agosto por Morante de la Puebla, Juan Ortega y Roca Rey.

"Pingón", uno de los toros de "La Quinta" que estará en el coso gijonés. / P. M.

La Quinta "Pingón", número 50, con las fundas de los cuernos puestas en el campo. Será uno de los toros de La Quinta para la corrida del viernes 15 de agosto, que lidiarán Emilio de Justo, Clemente y Tomás Rufo.

"Mitinero", uno de los toros de La Ventana del Puerto que se lidiarán en el coso gijonés. / J. J. F.

Puerto de San Lorenzo- La Ventana del Puerto "Mitinero", número 48, de La Ventana, con las fundas puestas en los cuernos. Será uno de los toros de Puerto de San Lorenzo - La Ventana del Puerto para la corrida del domingo 17 de agosto, para la que están anunciados Manzanares, Talavante y Pablo Aguado.

"Corretón", de Ribeiro Telles, toro para la corrida de rejones de El Bibio. / C. T.

Ribeiro Telles "Corretón", número 104 de la ganadería Ribeiro Telles, ya preparado para los rejones de la Feria de Begoña, un festejo que protagonizarán, el jueves 14 de agosto, Rui Fernandes, Diego Ventura y João R. Telles.

"Cepero", novillo que estará en el Feria de Begoña. / M. M.