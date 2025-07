La figura de la semana: Sergio Álvarez Barrera, un "playu" de adopción que barre para casa

El pasado jueves, centenares de vecinos de Cimavilla se echaron a las calles para reivindicar un barrio en el que "vivir y convivir". Afirmaban que la inminente llegada del Paseo Gastro era la "gota que colmaba el vaso". En la protesta, por supuesto, estaba Sergio Álvarez Barrera, presidente de la asociación "Gigia" desde 2016 y "playu" de adopción, como quien dice. De orígenes en El Polígono, se mudó al Barrio Alto en 2004. Empezó como vecino, continuó como socio de la entidad y ahora lleva la voz cantante para defender una de las zonas con más solera de Gijón.

Nacido en agosto de 1988, Sergio Álvarez dio sus primeros pasos en El Polígono. Cuando retrocede en el tiempo, a la infancia, se recuerda jugando en la calle. Aún rememora cuando su madre, Natividad, le gritaba desde el décimo piso de su vivienda, en la calle Puerto de Ventana, que subiese a casa. Estudiante del colegio Asturias y de los institutos Número 1 y Roces. Cursó un ciclo superior de Animación Sociocultural y otro de Educación Infantil y comenzó a trabajar muy joven, a los 19 años. La animación sociocultural ha copado buena parte de su carrera laboral, aunque desde hace un lustro está en Emulsa. Por su función, se ha pateado la ciudad como pocos. Y, casualidades del destino, últimamente le toca desenvolverse en Cimavilla. Eso sí que es barrer para casa.

Al adentrarse tan pronto en la vida laboral, Sergio Álvarez tuvo que renunciar a bastantes cosas propias de esas edades. Por contra, ganó una independencia económica que le ha ayudado de cara al futuro. Instalarse en Cimavilla fue un gran cambio. Para él, es como un pueblo encerrado en una ciudad. Ni remotamente se le había pasado por la cabeza meterse en el movimiento vecinal, pero vaya que si lo hizo. Primero ayudaba a la asociación con algunas actividades, lo que le permitió conocer por dentro cómo funcionaba. Desde su llegada, Sergio Álvarez trató de relacionarse con la gente de siempre, de empaparse de la idiosincrasia del barrio. Su vocación de servicio surgió escuchando las necesidades de Cimavilla y también detectándolas por su cuenta. Le aterraba decir algo que la vecindad no pensara. También apostó desde el inicio por involucrar al barrio, por relacionarse con las entidades afincadas en Cimavilla.

Tenía Álvarez cierto vértigo al convertirse en el líder vecinal de un barrio con tanta historia. Relevaba a Aida Artime. Nada más acceder al cargo se "comió" un proceso participativo sobre Tabacalera. Un intenso aterrizaje. Tomó nota de aquella fórmula, pues la base sobre la que trabaja precisamente la asociación "Gigia" es la participación. A Sergio Álvarez le gusta escuchar lo que cada uno tiene que aportar y, a partir de ahí, a actuar. Desconectar no le resulta sencillo. Liderar una asociación vecinal se las trae. Para hacerlo, nada mejor que un sanador baño en San Lorenzo o un viaje, aunque para esto último tampoco le sobra el tiempo.

Residente en la calle Óscar Olavarría, a Sergio Álvarez –que tiene tres pececillos en el hogar– la idea de estar mucho en casa no le entusiasma. No tiene ni configurados los canales de televisión. Intenta tomarse los fines de semana como ese momento para abstraerse y dedicarse a familia y amigos. Pero estos saben de la frenética de Sergio. Cuando le proponen planes le preguntan si va a poder o si tiene una reunión agendada ya. En Gijón, le encanta perderse por la zona del Rinconín. O, en Cimavilla, divisar el Cantábrico desde el entorno de la pista de skatepark. No se imagina en una ciudad sin mar.

Otrora practicante de kárate, Sergio Álvarez es una persona tranquila, paciente y bromista. No se le suele ver nervioso. Eso sí, como un Fórmula 1, puede pasar de 0 a 100 en un instante. Cuando está enfadado, los suyos lo notan. Cuando está concentrado, por ejemplo con cuestiones relacionadas con el barrio, también. Y, como en Cimavilla ocurren tantas cosas, el trabajo se multiplica. Aboga asimismo por protegerse de la toxicidad que por momentos invade las redes sociales.

Su madre, Natividad, continúa viviendo en El Polígono. Su padre, Roberto, ya falleció. Sergio Álvarez, bastión de la camada de presidentes vecinales que baja la media de edad, también se pasa a menudo por Nuevo Gijón, donde vive su hermana Raquel. Para ellos procura sacar todo el tiempo que su apretada agenda le permite. Pese a ser "foráneo", a ver quién duda ahora de que Sergio Álvarez Barrera es un "playu" con todas las letras.