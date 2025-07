Noelia Ordieres (IU) oficia su última boda en el Ayuntamiento de Gijón antes de dejar su acta de concejala: "Me voy feliz y agradecida"

Noelia Ordieres brindaba ayer con Ana María Álvarez y Javier Lagarejo en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón tras oficiar su boda. Su última boda como concejala del Ayuntamiento de Gijón. Solo unos minutos antes desde IU se había notificado el adiós de quien desde las últimas elecciones era la otra integrante junto al portavoz Javier Suárez Llana del grupo municipal de Izquierda Unida. Su puesto lo ocupará Alejandro Farpón, número tres en la lista electoral y actual coordinador del partido en la ciudad.

Ordieres se marcha ahora a Kirguistán a subir los más de siete mil metros de altura del Pamir –la montaña es una de sus pasiones– y a su vuelta se oficializará la renuncia a su acta y el regreso a su puesto como trabajadora social en Cruz Roja. Se va del Ayuntamiento, pero mantiene su actividad política desde la dirección de IU en Asturias donde es la responsable de Política Llingüistica.

Alejandro Farpón. / Ángel González

Ordieres se va justo a mitad del mandato. "Creo que es un buen momento para irme. En unos meses casi se estará en campaña electoral y es el momento de afianzar el proyecto de la organización de cara a 2027 con las personas que sí tienen intención de seguir", explicaba ayer la concejala, que tenía claro que no iba a estar en el puesto más allá del actual mandato.

"Creo que hice todo lo que podía hacer en estos dos años y tres meses y me voy feliz y muy agradecida a todos los concejales de la Corporación. Es un honor absoluto haber sido concejala de mi ciudad y hacerlo por Izquierda Unida. Para mí ha sido una experiencia, un aprendizaje. Desde aquí he conocido mucho mejor la ciudad y sus necesidades", sentenciaba la concejala que junto a la experiencia se lleva en la mochila alguna que otra satisfacción de logros conseguidos.

"Ha sido un honor absoluto", señala Ordieres

"A veces en política todo se centra en los grandes eslóganes, pero también hay cosas mucho más sencillas y yo me voy con la alegría, por ejemplo, de dejar comprometido, que espero que se cumpla, que la playa de San Lorenzo tenga un punto de accesibilidad. También me voy con la satisfacción de haber sido la artífice de que no haya animales en la cabalgata de Reyes, a pesar de las críticas. Y me voy muy contenta por la visibilización del asturiano. He sido la concejala que ha utilizado de manera normalizada el asturiano en el día a día del Ayuntamiento. O de la defensa de Palestina", enumera Ordieres que también ha tenido que aprender a "aceptar la frustración que conlleva estar en la oposición y saber que muchos de los proyectos que presentas no se van a llevar a cabo".

A Kirguistán a subir los más de siete mil metros de altura del Pamir

Trabajadora social de profesión, madre de dos hijos, escritora, docente y activista social muy comprometida con la lucha del pueblo palestino y la defensa de la regulación de la eutanasia, Noelia Ordieres Buarfa-Mohamed (Llanes, 1985) se integró como número 2 de la lista de IU sin estar afiliada al partido y dentro de los planes de relevo generacional y apertura a la sociedad que marcó la propuesta municipal de IU liderada por Suárez Llana. A lo largo de estos meses su presencia y su voz se ha dejado sentir con fuerza desde la oposición municipal sobre todo en el ámbito de la política social. Los mensajes reivindicativos de las camisetas con las que acudía cada mes al Pleno también dejaban claro cuáles eran sus compromisos.

A partir de septiembre el número 2 municipal de IU será Alejandro Farpón. Gijonés de 36 años criado en Nuevo Gijón, Farpón es maestro de Educación Primaria y actualmente jefe de estudios del colegio público Pumarín, del que también fue director. En abril del año pasado fue elegido por unanimidad coordinador local de IU en Xixón.

La marcha de Ordieres es la cuarta que se produce en la Corporación gijonesa. Solo hace unas semanas se despedía Luis Manuel Flórez, "Floro", como portavoz del PSOE, que ya a principios del mandato vio la renuncia de Lara Martínez para irse al Gobierno del Principado. Por motivos de salud abandonaba desde el gobierno local la popular Ángeles Fernández-Ahúja a finales del año pasado.