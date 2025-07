Crónica de un espectáculo de altura seguido por 300.000 personas en Gijón: así fue el Festival Aéreo

Un despliegue sin parangón de poderío, de acrobacias y de las capacidades de los servicios de atención a la ciudadanía surcó ayer el cielo de Gijón, donde brilló el sol y deslumbró un Festival Aéreo que puso en liza a 25 aeronaves civiles y militares que hilaron una exhibición de altura, con la presencia de dos cazas, la "huida" por una emergencia de un helicóptero de Bomberos o la precisión quirúrgica de los saltos en paracaídas. Unos 300.000 asistentes, según la organización, estiraron sus cuellos a lo largo y ancho de una bahía de San Lorenzo que volvió a responder a la llamada de la aeronáutica. "Ha sido un espectáculo incomparable", ensalzó la alcaldesa, Carmen Moriyón, sobre un evento que suponía el broche a la Fiesta del Cielo.

La playa de San Lorenzo y el Muro estaban repletos. La multitud se expandía hasta la zona de las "Chaponas" y el Cerro de Santa Catalina también se erigió como un lugar predilecto para contemplar la decimonovena edición del Festival Aéreo. Los elementos clásicos entre el público no faltaron, como las sillas, los prismáticos, las gorras para protegerse de un intenso calor o las cámaras fotográficas, cuyos portadores exprimieron al máximo. Los puestos de merchandising, además, hacían su "agosto" particular.

La retransmisión por megafonía (y por una emisora de radio habilitada para la ocasión ) era la mejor aliada para quienes deseaban profundizar en las características de las aeronaves participantes. "Un avión no es un frío trozo de metal; lleva la sangre y la energía de aquellos que lo fabrican, mantienen y pilotan", reivindicaban desde megafonía justo antes de que hiciese acto de aparición una flota de ultraligeros del aeródromo de La Morgal, encargados de abrir la veda en una parrilla que cumplió los "timings" sin ninguna incidencia. Era la manera de "calentar motores" ante lo que se avecinaba.

Las conexiones con las cabinas de las aeronaves fueron una constante durante las tres horas y media de certamen. Un nexo tierra-aire impulsado también por las ovaciones y los saludos que el cautivado público brindaba a pilotos como Jorge Raga y Fernando Rodríguez, a bordo de los ultraligeros. Fue entonces el turno del equipo de paracaidismo de la Guardia Civil, que eligió Gijón para ofrecer su primera exhibición pública. Desde el helicóptero AS365 "Dauphin", modelo que utilizan los equipos de guardacostas norteamericanos, se lanzaron varios miembros de la Benemérita. Antes, eso sí, tocaba testar la fuerza y la dirección del viento para que el descenso fuese inmaculado. Una de las que deleitó a un entregado respetable fue Elisabeth Hernández, la "mujer pájaro", con más de 5.000 saltos a sus espaldas. Una parcela acotada cerca de la escalera 13 de San Lorenzo se convirtió en la pista de aterrizaje de los paracaidistas, algunos de los cuales portaban una bandera de España.

El espectacular y multitudinario Festival Aéreo de Gijón, en imágenes /

Como la cosa iba de saltos, tomó el testigo la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA), con base aérea en Alcantarilla, en Murcia. "Es un orgullo participar en este festival", afirmaba su jefe, José Luis Lomas. Una docena de paracaidistas mostraron su depurada técnica, con distintas maniobras que hicieron las delicias de la gente. Emplearon paracaídas de los denominados "rápidos", que permiten una mayor agilidad de movimientos, dejando una estela de humo con los colores de la bandera de España y portando, a modo de guiño, la bandera gijonesa. José Luis Lomas subrayó el lema de la PAPEA. "Lo único imposible es aquello que no intentas", sostuvo.

La Guardia Civil se hizo nuevamente dueña de la jornada. Regresó a la bahía de San Lorenzo el helicóptero AS365 "Dauphin", equipado con más de una turbina y cuyo sistema de gestión del motor se realiza de forma digital. La tripulación se animó con unos vuelos que prácticamente rozaban el mar, vacío de bañistas por cuestiones de seguridad. Era un recorrido, en vez de a ras de suelo, a ras de agua. El helicóptero compartía su momento con el avión CN-235, destinado, por ejemplo, a las misiones contra el tráfico ilegal de personas o el narcotráfico y que presume de sensores y máquinas de búsqueda. "Vuestra acogida nos reconforta muchísimo", señalaba uno de los ocupantes de la aeronave.

Desde la megafonía también se recordó el vínculo de Gijón con citas tan emblemáticas con el multitudinario Festival Aéreo de ayer. Se hizo alusión a la Revista Naval y Exhibición Dinámica que presidió el rey Felipe VI en mayo de 2024 y a la reciente visita del buque escuela "Juan Sebastián Elcano" y la fragata "Blas de Lezo", de la Armada, con la Princesa Leonor, una guardiamarina más, en la expedición. Llegó luego otro de los puntos fuertes del evento, las piruetas de Camilo Benito, que fascinó por partida doble a los espectadores. Primero, a lomos del avión CAP-10. "¡Ay, mi madre!", exclamaba una mujer cuando el colombiano se arrancó a hacer "loopings", toneles, vuelos a cuchillo o palancas al pecho, una terminología con la que, con el paso de las ediciones del Festival Aéreo, la ciudad se va familiarizando. "Son acrobacias bailadas y bonitas", ponderaba Camilo Benito desde la cabina de una aeronave con 180 caballos de potencia. La Policía Nacional sacó músculo con el EC-135, helicóptero de fabricación española y una "máquina de última generación".

La concejala Nuria Bravo, a bordo del "Helimer"

"Es un placer volar para nuestros paisanos", confesaba Nuria Bravo, concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, a los mandos del "Helimer Cantábrico", helicóptero de Salvamento Marítimo con base en el Puerto de El Musel y que brindó una simulación de rescate a unos metros de la orilla de la playa. Dotado con asientos anticolisión y resistente a todo tipo de condiciones meteorológicas, el "Helimer" se gustaba con varios trayectos a modo de saludo. Desde el Muro, muchos elevaban sus manos o sus gorras en señal de agradecimiento por su labor.

La actuación del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) dejó una de las anécdotas de la jornada. Dos de los helicópteros arrojaron agua mediante los sistemas "bambi". En función del modelo, pueden cargar hasta 900 litros. Sin embargo, el helicóptero medicalizado tuvo que abandonar el espectáculo tras el aviso de que una senderista había sufrido una caída en la subida al pico Paisano, en Peñamellera Baja. El deber era lo primero.

El primer avión a reacción de España en escena

La historia dijo presente con el siguiente protagonista en acción, el HA-200 "Super Saeta", uno de los hitos tecnológicos de la España de mediados del siglo XX. Fue el primer avión a reacción construido en el país y el primero presurizado y exportado al exterior. Fabricado en Sevilla y perfecto para el ataque a tierra, en 1955 desarrolló su vuelo inaugural. Muchos móviles se alzaron para grabar la exhibición de una pieza de semejante valor en lo que fue la antesala de la segunda ronda de Camilo Benito, que en este caso pilotaba un Extra 300, capaz de soportar 500 kilos y con una potencia superior a los 300 caballos. La icónica canción de la saga "Piratas del Caribe" sonaba mientras Benito se esmeraba en sus cabriolas. El "Sikorsky SH-60 Seahawk" de la Armada, que puede desempeñar misiones de búsqueda y rescate o guerras de superficie o submarinas, surcó posteriormente el firmamento gijonés. Y quedaba la traca final. La expectación no había disminuido un ápice cuando el atronador caza F-18 "Hornet" apareció de la nada y provocó que los más sensibles se llevaran las manos a los oídos. Perteneciente al Ala 12 del Ejército del Aire y del Espacio, con sede en Torrejón de Ardoz, el potente caza encandiló a la multitud con inverosímiles trucos merced a la destreza del capitán Botana. "Ningún avión puede igualar sus radios de viaje", ponderó el comandante Bengoechea.

¿Que el público quería estruendo? Pues tomaron dos cazas. El imperial "Eurofighter", que puede alcanzar los 2.495 kilómetros por hora, retumbó en el cielo, donde le puso la alfombra a la Patrulla Aspa, cuyos cinco helicópteros EC-120 "Colibrí" clausuraron el espectáculo con una retahíla de maniobras que iban desde la rotura "Ballesta", en honor al exfutbolista Salva Ballesta, al cruce "Albaicín". Por megafonía sonaba "The show must go on" aunque, contradictoriamente, la exhibición tocaba a su fin entre los vítores. "Es profundamente emotivo estar aquí", celebraba el asturiano subteniente Piña.

La próxima edición, "todavía más impresionante"

"El Festival Aéreo lució todo su potencial, exhibiendo sobre nuestra ciudad algunas de las aeronaves más emblemáticas del mundo", aseveró la alcaldesa, Carmen Moriyón, que siguió la cita en el Club de Regatas junto a varios representantes del gobierno local, que "ya trabaja para que la edición del año que viene, que coincidirá con el vigésimo aniversario del Festival, sea todavía más impresionante", indicó la regidora. Durante el certamen se llevaron a cabo 16 intervenciones sanitarias, con seis traslados al Hospital de Cabueñes, en su mayoría por golpes de calor, circunstancia, aun así, que no impidió a Gijón echarse a la calle para levantar la vista y elevar la ciudad a la cima de la aeronáutica. Otra vez.