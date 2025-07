La emoción echa a volar en el Festival Aéreo: "Siempre impacta de la misma manera"

"Inmejorable", "guapo" o "agradable". Estas fueron las palabras más repetidas entre los gijoneses y visitantes que estuvieron ayer disfrutando del Festival Aéreo. La exhibición no pudo tener más suerte con la meteorología: el sol brilló con fuerza en un cielo completamente despejado, lo que facilitó al público observar el espectáculo que todos los pilotos y paracaidistas ofrecieron durante todo el mediodía de ayer.

Un año más, miles de personas se reunieron a lo largo de toda la bahía de San Lorenzo dirigiendo sus miradas hacia el cielo, donde disfrutaron de todo un espectáculo lleno de aviones, helicópteros, o paracaidistas, estos últimos muy valorados por los asistentes. "Estuvieron muy guapos, la verdad", aseguró el leonés Antonio Rodríguez mientras disfrutaban del día en el pase marítimo con sus amigos, todos leoneses. Aunque no tenían reserva para comer, no mostraban preocupación. "En Asturias se come bien en cualquier sitio, eso lo tenemos claro", aseguraban entre risas. Su plan era sencillo pero efectivo, tras el festival, se subirán a sus motos y recorrerán la costa en busca de un pueblo donde disfrutar de la gastronomía asturiana.

Otro grupo repartido entre gijoneses, ovetenses y mierenses destacaron al equipo de paracaidismo de la Guardia Civil: "Los de velocidad fueron una auténtica pasada", dijo Germán Velasco, quien también confesó echar en falta a la Patrulla Águila, que este año no formó parte del festival.

Corredera y Pablo Vázquez disfrutan de la exhibición

Por otro lado, la jornada de ayer también sirvió de bienvenida a la ciudad a los recién llegados, como fue el caso de dos de los últimos fichajes del Real Sporting en este mercado estival. Álex Corredera y Pablo Vázquez disfrutaban de un ambiente "muy chulo" mientras paseaban por el muro. Habían llegado sobre las doce del mediodía ya que Vázquez se considera un aficionado de la aviación. "Solemos ver un espectáculo similar en Motril", contó Paula Larios, que acompañaba a los futbolistas. Los aviones de acrobacias, los favoritos para los nuevos jugadores rojiblancos.

La inclusión también tuvo un hueco en el Festival Aéreo de la mano de los voluntarios de la Cruz Roja. Uno de ellos fue Joaquín Buylla, quien junto al resto de compañeros tutelaron a un grupo de personas con discapacidad. "Todos los domingos salimos a pasear y a pasar un buen rato, hoy tocó venir al festival", explicaba con una sonrisa. Aunque no podrían quedarse hasta el final, la experiencia estaba siendo más que positiva. "Para ellos esto es lo más. Están disfrutando un montón, aunque pronto a las dos tendremos que marcharnos", contaba mientras señalaba a varios de los asistentes, que miraban al cielo con entusiasmo. Para muchos de ellos, era la primera vez que acudían a un evento de este tipo, y la mezcla de emoción, ruido y espectáculo aéreo era, sin duda, un recuerdo inolvidable. "Estas salidas significan mucho para todos. Que puedan vivir algo así, aunque sea solo un rato, ya vale la pena", añadía Buylla.

En uno de los stands del festival, con artículos a la venta, se encontraban los tenientes Bravo, Sainz y Asensio. "Lo que más se vende son los parches y los bolígrafos", explicaban. Para ellos, era su primera vez en Asturias, y no ocultaban su satisfacción: "Estamos encantados con la ciudad", señaló. Uno de ellos, piloto militar del F-18, destacaba las cualidades del avión que pilota. "El F-18 permite hacer maniobras muy bonitas a baja velocidad, con giros muy cerrados", explicó Bravo.

Entre los más previsores se encontraba un grupo de incondicionales del festival que, como ellos mismos decían, "venimos todos los años con el kit completo", aseguraron. No les faltaba de nada, mesa portátil, sillas plegables, neveras repletas de comida y bebida, y hasta una tablet preparada para seguir la final de la Eurocopa femenina si la jornada se alargaba, como ya ocurrió el año pasado, cuando aguantaron hasta las siete de la tarde. "Lo mejor son los cazas, son lo más potente y espectacular. Tenemos muchas ganas de verlos otra vez", comentaron mientras disfrutaban de su improvisado campamento en el paseo de San Lorenzo con mucho buen humor.

Los cazas fueron los grandes protagonistas entre el público, que no paró de destacarlos. Susana Hernández se deshizo en elogios hacia estos aviones: "Venimos todos los años y siempre nos impacta de la misma manera". Y efectivamente, los cazas no defraudaron. El rugido de los motores del F-18 resonó en todo el paseo mientras el piloto ejecutaba maniobras de todo tipo, con giros cerrados que arrancaron aplausos y expresiones de asombro entre el público. Poco después, fue el turno del Eurofighter, que con su potencia y velocidad dejó a todo el público boquiabierto.

Del Cerro al Rinconín

El muro de San Lorenzo no fue el único lugar donde se concentraron los gijoneses. El cerro de Santa Catalina también estuvo a rebosar de personas que decidieron observar el cielo desde otra perspectiva. Entre toallas, bebida y comida se juntaron grupos de todo tipo, como fue el caso de la joven pandilla de amigos formado por Sergio Fernández, Sara Martín, Lucas Fernández, Guillermo González y Hugo Fernández. El que se mostró más emocionado por la aviación fue Lucas Fernández, en especial por el avión de acrobacias pilotado por Camilo Benito: "Me encantó, la verdad que fue espectacular", comentó con sus compañeros mientras disfrutaban de las vistas.

Cuando la última aeronave desapareció en el horizonte y el ruido de los motores se disipó, Gijón retomó su ritmo habitual. Pero durante unas horas, el cielo se convirtió en escenario, y el muro y la playa en grada, el Festival Aéreo dejó imágenes espectaculares y también grandes momentos entre familiares, amigos y apasionados del vuelo. Un año más, la ciudad miró hacia arriba, y lo que encontró en el cielo fue mucho más que acrobacias, fue emoción, orgullo y una cita que ya es parte del verano en Gijón.