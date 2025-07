Lo clásico no falla en la Colegiata de Gijón

Dicen que lo clásico nunca pasa de moda, y buena prueba ello quedó demostrado por el alumnado de la gijonesa Escuela de Música Enrique Truan, los cuales ofrecieron ayer en la Colegiata de San Juan Bautista el concierto clausura de la 17 edición de sus cursos de verano. Alumnos, familiares y profesores se reunieron para hacer una oda a la música clásica, demostrando una vez más que los grandes compositores nunca mueren. En este caso, uno de los más grandes, el alemán Johan Sebastian Bach, fue el gran homenajeado. El curso, impartido durante los últimos seis días contó con respetados maestros como Joaquín Torres, Jóse Gómez, Rubén Menéndez, Penélope Aboli o Juan Ferriol.

Varios grupos de intérpretes dieron muestra de su talento y trabajo a través de numerosas piezas cortas. Los chicos fueron explicando la importancia de estas piezas y el motivo por el que se consideran tan especiales. Y es que las partituras del maestro del siglo XVIII fueron representadas por los violines, violas y pianos de los alumnos del curso, que iban desde los 13 a los 17 años.

La timidez de los chicos al hablar desaparecía por completo cuando se fusionaban con su instrumento. En esos instantes sacaron todo lo que llevaban dentro: pasión, constancia y mucha delicadeza. Además, también hubo tiempo para cortos pero intensos momentos de canto, donde los alumnos entonaron las melodías del compositor alemán.

Dos de los violinistas del curso. / Juan Plaza

Los chicos se quedaron realmente satisfechos con su actuación. "El concierto ha salido genial, lo hemos hecho tal y como lo habíamos ensayado", dijo emocionado el violinista murciano Arturo García, un ya veterano de estos cursos que también destacaba la labor del profesorado, en especial la del violinista Joaquín Torre.

El concierto salió a pedir de boca, con un público emocionado que no paró de aplaudir en ningún momento. Águeda Matute y Javier Gómez, de Madrid, no podían estar más orgullosos del trabajo de su hija. "Aquí se crea algo muy bonito, cercano y didáctico. Lo disfrutamos mucho, sobre todo la gran variedad que hay y la unidad que se percibe entre los chicos. Además se agradece el amplio rango de edad de los alumnos, ves cosas distintas", elogiaron. Nadie quería perderse un segundo del la actuación de su hijo, nieto o sobrino, por lo que los móviles no pararon de grabar lo que, seguro, se convertirá en un preciosos recuerdo en unos años.

El público del concierto de clausura en la colegiata de San Juan Bautista. / Juan Plaza

Por otro lado, la música no solo es capaz de emocionarnos y de llevarnos a lugares muy especiales, sino que también puede aportar cuestiones claves en la educación de los jóvenes, como así explicó Delia Gutiérrez, directora de la escuela. "La música es una convivencia. Han venido alumnos de diversas regiones del país, se forma una familia. Genera algo muy positivo para los alumnos, ensayando aprenden a relacionarse entre sí a nivel personal", explicó.

Además, la directora definió esta edición como "un verdadero éxito" , y agradeció el poder clausurar la semana en la Colegiata de San Juan Bautista, debido a su "maravillosa acústica". Al finalizar el concierto, los alumnos recibieron su merecido diploma que certifica el trabajo de esta provechosa e intensa semana. De esta manera se acabó lo que fue una inolvidable mañana tanto para los jóvenes talentos como para sus orgullosos familiares.