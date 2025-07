Polémica por una lona en un edificio junto a la plaza del Marqués de Gijón: "No tiene gracia ninguna"

Un mensaje contundente, llamativo (¿y provocador?) luce en la fachada de un edificio ubicado cerca de la plaza de Marqués de Gijón. Concretamente, entre las calles Instituto y Trinidad, en una gigante lona. La directriz no arroja lugar a dudas. "Los suegros no caben. ¡Qué pena!", reza el lema. Unos metros por debajo, el "emisor" del mismo, "My House Spain", una empresa de gestión de propiedades inmobiliarias.

Pese a que todo apunta a una campaña publicitaria, las reacciones no se han hecho esperar en redes sociales, algunas no muy positivas. "No tiene gracia ninguna", comentaba una usuaria. "Pues lo mismo los suegros son los que lo pagan", decía otro usuario. La enorme lona se encuentra a apenas unos metros de la plaza del Marqués, una zona de mucha actividad turística durante el verano.