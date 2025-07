Lola Herrera, actriz, actúa en Gijón: "Me identifico con la gente que busca su libertad"

-¿Con qué expectativas llega al teatro Jovellanos?

-Con mucho gusto y ganas. Gijón es una tierra querida y el Jovellanos, también. Hace muchos años que voy y siempre me da mucha alegría.

-Interpreta a la escultora sudafricana Helen Martins, una mujer con ansias de libertad en tiempos del apartheid. ¿Se siente identificada con ella?

-Me siento siempre identificada con la gente que busca su libertad y sacar la cabeza. Martins es un personaje absolutamente maravilloso y real. Fue una mujer atada a los convencionalismos de la Iglesia y de la propia vecindad de donde vivía, un lugar muy pequeño, un pueblo perdido en pleno apartheid. Una mujer que, con todo eso, logra sacar la cabeza para estupor y posterior castigo.

-Esas situaciones han pasado y pasan aquí también en España. Más a las mujeres.

-A Martins la apartan y la castigan por ello. No quieren saber nada de ella y la quieren mangonear. Efectivamente, es algo que pasa en muchos lugares pequeños, que están dominados por determinadas gentes que deciden lo que tienes o no tienes que hacer. El personaje y la historia son preciosos. Me da mucha alegría que me haya tocado hacer algo así hasta alturas. Los tres personajes son una hermosura.

-Precisamente Natalia Dicenta, una de sus hijas, interpreta a uno de los personajes. Estará cansada de responder a la misma pregunta. ¿Pero qué tal sobre las tablas con ella?

-Cada uno es de una forma, pero yo lo veo de la siguiente manera. En el escenario, no somos madre e hija. Somos dos profesionales que estamos haciendo nuestro trabajo con todo el entusiasmo y mucha complicidad. En lo profesional, no veo a Natalia. Veo a ese personaje maravilloso, a esa amiga que viene a ayudarme, consolarme, a empujarme y con la que comparto muchísimas cosas. Somos familia fuera, pero en el escenario no hay familiares. Puede haber un familiar ficticio, pero en este caso ni siquiera eso. Es una amiga. Trabajo con mucho gusto con ella porque es una buenísima actriz y es una delicia trabajar con profesionales de primera. Eso es lo importante.

-En Gijón contamos con la Escuela Superior de Arte Dramático. Una mujer con su carrera actoral qué le diría a esos chicos y chicas que en nada empiezan un nuevo curso para entrar en una profesión que es tan complicada.

-Les diría que, como todos los caminos, este tiene sus dificultades. Esta carrera no hace falta solo que te guste; te tiene que apasionar. El camino no es para todos igual. Este es un trabajo difícil, primero para entrar, y luego para permanecer, porque somos muchos. La profesión se ha convertido en algo muy grande. Es importante la pasión, el entusiasmo y no tirar la toalla. Todo se consigue batallando y ellos que son jóvenes seguro que lo van a hacer. El que se aparte será porque hará sus cálculos y encontrará otra cosa que le pida menos. En todo hay exigencias, claroscuros y dificultades, pero hay que tener fuerza. Esta, para mí, es la profesión más maravillosa del mundo.

-Batallar va en el ADN del actor cuando el teléfono no suena o toca un papel que no gusta tanto.

-No solo es actualizarse constantemente. A veces hay que hacer cosas que no te gustan y que tienes que buscar que te entusiasmen porque no se puede transmitir de mentira. Hay que encontrarle un punto al personaje en el que se pueda salvar lo que tú necesitas y no tiene. Eso pasa con mucha frecuencia. Y cuando pasa, o te vas a tu casa y dices que no a todo lo que no te guste, o tienes que hacer un doble esfuerzo. Eso pasa en todas las profesiones. Lo que pasa es que en esta lo de justificar que eres capaz es más difícil. Hay siempre gente lista que se cuela, sabe estar en el sitio adecuado y que no son los mejores pero son los que mejor saben hacer eso, lo de colarse. Eso es algo inevitable.