Gijón retoma los contactos para acoger la Copa de la Reina de hockey patines

Gijón aún no ha colgado el stick. La posibilidad de que la ciudad albergue en 2026 la Copa de la Reina de hockey sobre patines persiste tras la polémica a raíz de un comunicado de la Real Federación Española de Patinaje (RFEP) en el que desmentía las justificaciones de renuncia a la Copa del concejal de Deportes y presidente del Patronato, el popular Jorge Pañeda. Las conversaciones se retomaron ayer y van por buen camino. "Nuestra voluntad es que se haga en Gijón, lo tenemos claro; y es la voluntad de todas las partes", aseguró Xavier Moyano, director general de la Federación Española de Patinaje.

Fuentes del Patronato transmiten que el evento tendría lugar "en una fecha aún por concretar y a expensas de obtener respuesta a la solicitud oficial presentada". A nivel de fechas, eso sí, desde el organismo trasladan que es un "requisito clave" que el torneo no se celebre en las inicialmente barajadas, marzo o abril. El objetivo, "no interferir con las competiciones de otros clubes usuarios del Palacio de los Deportes". Dicho factor no supondría un obstáculo para la Federación de Patinaje. "Se pueden cambiar; es ilógico hacer una Copa de la Reina en unas fechas que no le vienen bien a una ciudad", apuntó ayer Xavier Moyano. Estas, además, están determinadas por la Asamblea General de la RFEP. Hoy habrá una reunión técnica para definir detalles, aunque habría dos vías predilectas: abril o mayo.

Señalan asimismo desde el Patronato que el organismo "está pendiente de la respuesta a esta petición para hacer una valoración económica de lo que supondría la organización del evento, ya que las estimaciones iniciales con las que se contaba no eran las calculadas por la propia Federación de Patinaje". La controversia estalló cuando desde el Patronato Deportivo Municipal se afirmó que la decisión de no acoger la Copa de la Reina de hockey sobre patines el próximo año obedecía a que la Federación había modificado las condiciones económicas respecto a anteriores ediciones. Al respecto, indican desde la Federación "en ningún momento hemos cambiado las condiciones".

Desde el Patronato muestran su agradecimiento por "la constante disposición para el diálogo mantenida desde la Federación en busca de unas fechas que busquen el equilibrio entre los intereses de la propia Federación y los del Patronato para no perjudicar al resto de clubes usuarios del Palacio de los Deportes". La reactivación de los contactos ha caído de buen grado en el seno del Telecable Gijón. "Es una gran noticia, que se juegue aquí es lo que queremos como club y afición", destacó Fernando Sierra, director de la entidad.

En una línea similar se expresó Xavier Moyano, que declaró que la celebración de la Copa de la Reina de hockey sobre patines en Gijón sería "un espaldarazo" en distintos niveles. En primera instancia al Telecable "por el trabajo de todos estos años" y también "al deporte y a la ciudad, que se merece esta oportunidad".

La gestión de Jorge Pañeda de la situación había suscitado críticas en la oposición. PSOE, IU y Podemos coincidieron en solicitar una reunión extraordinaria de la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal para que el edil popular ofreciese explicaciones al contundente comunicado de la Federación Española de Patinaje, optimista de cara a que la edición de 2026 de la Copa de la Reina se desarrolle en Gijón. "Estamos seguros de que se hará", sostuvo Xavier Moyano.