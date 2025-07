Miguel Ángel Martín, escritor y forense jubilado: "Fui rojo toda la vida, pero en mi libro he hecho un Franco amable"

Miguel Ángel Martín Sánchez (Madrid, 1956) nació en el barrio de Vallecas, pero acabó afincado en Asturias donde trabajó como médico forense, sobre todo en Sama de Langreo, pero también en Gijón. Jubilado desde hace unos años, se ha embarcado en la tarea de escribir. Presenta este martes en la Escuela de Comercio, a las 19.00 horas, "La Luz del Pardo", una obra que se ambienta en la España de 1941 y que aúna intriga, espías, comedia y una versión muy llamativa de Franco.

¿Se jubila en 2020 como forense y empieza a escribir?

Sí, empecé ya de mayor. He sido forense 39 años. La lectura siempre me gustó, sobre todo de joven, pero en mi vida pensé que escribiría novelas.

¿Y cómo le dio por ello?

Por mi padre. El pobre hombre dejó escritas sus memorias.

¿Por qué pobre hombre?

No, bueno, porque murió. Mis hermanos y yo siempre estuvimos con nuestra madre. El padre era aquella persona que cuando te levantabas ya se había ido a trabajar y apenas lo veías en la cena. Era alguien desconocido para mí hasta que escribió sus memorias. Me inspiraron.

¿De qué manera?

El personaje central de la novela es José Martín Nieto, que es mi padre. En sus memorias relata que combatió en la Guerra Civil con los nacionales, porque fue donde le tocó. Fue guardia civil con Franco, luchó en Cantabria contra los maquis y luego, por enchufe, porque enchufes en España también los había hace 85 años, acabó siendo el guardaespaldas del General Varela, que era ministro de Defensa. En esa época de guardaespaldas me basé para el libro.

La novela se ambienta en la España del año 1941.

España tenía la presión de Hitler para entrar en la Segunda Guerra Mundial y la presión de Churchill para no hacerlo, porque sino los ingleses bombardeaban el norte de España. Era una época compleja y Franco no sabía qué hacer. La novela es una fábula de cómo Franco no entra en la guerra.

Cuente.

El 1 de octubre de 1941, Franco está viendo una película tranquilamente en su Palacio del Pardo cuando la emisión se corta y aparece un hongo nuclear. Se da cuenta de que es un aviso de los americanos. Luego, empieza a recibir informaciones secretas en clave de jugada de ajedrez. Entonces, llaman a Capablanca, el más famoso jugador de ajedrez de esos momentos, y logra deducir que en esos mensajes lo que hay es información sobre los días en los que los submarinos alemanes llegan a España a hacer diversas tareas. Esos mensajes llegan a los ingleses, los americanos se dan cuenta entonces de que hay un topo que encontrar...

Hay un poco de todo.

Es novela de espías e histórica... La primera parte es el contexto histórico y la presentación de los personajes. Está Franco, que es seguro la persona más odiada por unos españoles y más querida por otros. Hay una espía alemana, el ajedrecista argentino y luego mi padre, que es un guardia civil que acaba metido en todo ese grupo para descifrar de dónde vienen y qué pasa con esos mensajes. Todo tiene, además, una base de comedia.

¿Cómo ató tantos cabos?

Tuve que dejar aparcada otra novela, sobre un forense, que soy yo, y que va sobre casos que tuve pero novelados. Si me da tiempo, algún día recuperaré ese libro.

Volvamos a lo de la comedia.

Sin sentido del humor no sé escribir. Mis hermanos me lo dicen: ‘oye, tú que eres rojo –bueno, ahora ya rosa– pones un Franco amable’. Me interesaba saber cómo se comportaba Franco en la intimidad, con su mujer y su hija, como desayunaba, cómo pedía ayuda... Me interesaba un Franco más de diario, que el del libro de Historia.

No me resisto a preguntarle por alguna anécdota de forense.

Estuve en Langreo muchos años y ya se sabe como son las cuencas mineras. Tuve un caso de un muerto que no estaba muerto. Era un paisano que su mujer le había apuñalado hacía unos años. Ella estuvo en la cárcel y hacía poco había salido. Me llamaron porque este hombre había aparecido muerto en Pando. Era verano y hacía mucho calor.

Fue para allá.

Ahí estaba ya la Policía Nacional. Me preguntaron que si no traía mascarilla. Ellos barruntaban que debía llevar varios días muerto. Sabían que el panadero le dejaba todos los días una barra de pan y había como cuatro barras que no había recogido. Sospechaban que había podido ser la ex.

¿Y qué pasó?

Bueno, pues entré en la casa que estaba hecha un desastre terrible. El que allí vivía tenía un Diógenes terrible. El muerto estaba en la planta de arriba y yo mientras subía por las escaleras me di cuenta de que allí olía a mierda, pero no a muerto.

Inciso. ¿Cómo es el olor a muerto?

Es indescriptible. Lo tienes que oler. Y cuando lo haces no se olvida.

Bien, prosiga.

Entré a la habitación. Había una cama, contra la pared. Y vi una pata y una mano. El cuerpo estaba entre la cama y la pared. Le oí gritar. Entonces nada, avisé a los policías de que estaba vivo. Estaba allí todo el pueblo y la gente empezó a gritar ‘¡está vivo, vivo!’. Aquello parecía una película de Fellini. Al paisano solo le había dado algo, nada más.

¿Algo más que quiera añadir?

En realidad sí. Te voy a decir lo único que me interesa que salga. La generación de la postguerra. O sea, gente como mi padre o mi madre, que pasaron el hambre, los piojos y el comer la monda de las patatas. Eso le pasó a toda una generación, la que ha muerto ahora con el covid. Esa generación merece un monumento o una calle. Esa generación, no Franco, fue la que levantó a España después del 1945. La nota de agradecimiento de la novela es para todos ellos.