El proyecto "4Space" presenta en sociedad el robot asturiano que busca la gloria: "Hay talento en la región"

El proyecto "4Space", impulsado por estudiantes de la Universidad de Oviedo, celebró ayer su histórico tercer puesto en la fase clasificatoria a la final de la European Rover Challenge, una de las competiciones más exigentes de diseño universitario de robótica espacial. Los miembros del proyecto presentaron ayer su prototipo en Gijón, en la Escuela Politécnica de Ingeniería, ante autoridades como el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; la vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega; o la directora del centro formativo, Inés Suárez.

Además, decenas de profesores, familiares y amigos acudieron a la cita a para celebrar el logro de unos alumnos que no han parado de trabajar hasta conseguir estar en la final, que se celebrará en Cracovia (Polonia) del 29 al 31 de agosto. "El tercer puesto es sinónimo de que hay que seguir trabajando. Hemos demostrado que hay talento aquí en Asturias, aunque el reto ahora es mantenerse, que es lo más complicado", aseguró Gonzalo García, el profesor que lideró el proyecto.

Esta asociación estudiantil se propuso hace unos meses lo que parecía casi imposible: participar en esta prestigiosa competición internacional en la que equipos universitarios de todo el mundo diseñan, construyen y operan vehículos robóticos, denominados "rovers", capaces de elaborar tareas necesarias en una misión real por la superficie de Marte. Este tercer lugar supone la mejor marca de un equipo debutante en esta edición, posicionando a la universidad asturiana como la mejor de las españolas; solo la superan los equipos "Djs Antariksh" y "EPFL Xplore", de India y Suiza, respectivamente.

La gesta, "un orgullo"

El rector, en su intervención, destacó la importancia de este tipo de iniciativas: "Somos una de las universidades con más asociaciones estudiantiles en el contexto del sistema público universitario español. Los chicos de ‘4Space’ han hecho un proyecto bonito y potente, con un futuro brutal. Estamos muy orgullosos", declaró. Y es que ese sentir que transmitió Villaverde se respiraba en el ambiente. La vicealcaldesa de Gijón también utilizó esta palabra –"orgullo"– para hablar del proyecto, enfatizando la importancia del talento joven.

El brazo del robot, escanciando un culín a Ignacio Villaverde. / Ángel Gonzalez

Hubo compañeros que incluso se atrevieron a festejar y animar a sus amigos, con pancartas de celebración dedicadas a algunos de los estudiantes, como fue el caso de Raúl Álvarez y Kodiak Gallardo. "Íbamos viendo todo el proceso a través de una amiga, por lo que nos alegramos mucho por ella. Queríamos estar aquí apoyándola", contaron.

Los más satisfechos fueron los propios estudiantes implicados, que no escondieron la emoción y las ganas de verse en Polonia: "Cuando lo anunciaron no lo podíamos creer, sentíamos una enorme incredulidad, yo no pensaba que nos íbamos a clasificar", dijo el gijonés Mateo García. Martina Velasco, de Cudillero, quiso poner en valor todo el esfuerzo que hay detrás de este hito: "Ha sido un orgullo para mí formar parte de esto. El trabajo que hemos hecho todos ha sido increíble. Compaginar nuestros estudios y los exámenes, con todo lo que el proyecto requería fue a veces agobiante. A veces unos dan más, otros menos, lo importante era organizarnos bien", contó Velasco, quien se encarga de la parte de marketing y redes de la asociación.

La máquina escanció sidra

El acto tuvo de todo, desde unas palabras de agradecimiento a los patrocinadores del proyecto, una mesa redonda donde algunos miembros recordaron anécdotas y se plantearon algún reto para el futuro o, incluso, algún momento divertido, como cuando un brazo robótico fue el encargado de escanciarle al rector un culín de sidra. Como cierre del evento, Mateo García anunció a los presentes una nueva línea de trabajo dentro de "4Space", destinada al mundo de la cohetería, lo que, por supuesto, no frenará el desarrollo de su "rover".

Si algo han demostrado estos chicos, es que con su trabajo y esfuerzo, ya han ganado, con independencia de lo que suceda en Cracovia en el próximo mes de agosto son, parafraseando a la clásica película sobre aeronaútica, unos "elegidos para la gloria".