El PSOE exige planificación y más personal para el servicio de desratización

Un equipo operativo de solo dos personas desde Emulsa y el apoyo de una tercera desde la empresa contratada para reforzar el servicio no es suficiente para acabar con el problema de proliferación de ratas que hay en las calles de Gijón. Así lo ve el PSOE a través de su edil José Ramón Tuero, aunque para él el fallo no está solo en la escasez de personal. También en un modelo que limita la acción a responder a los avisos de los vecinos ante la presencia de ratas en alguna calle. "La salud pública no puede quedar supeditada a la capacidad de alerta ciudadana. Hay que hacer actuaciones regulares, planificar de manera rigurosa y hacer seguimiento de los puntos críticos", explica el concejal.

Para el Grupo Municipal Socialista la solución debe pasar por una Emulsa que recupere el control total del servicio y lo haga con un personal acorde a las necesidades. "Debería haber al menos cinco operarios cualificados a jornada completa y dedicados en exclusiva al control de plagas urbanas", remata Tuero que, sobre la situación actual, criticó que no se de cobertura a los vacaciones de los dos operarios de Emulsa y que la empresa contratada utilice un sistema de actuación distinto al de la empresa municipal de limpiezas.