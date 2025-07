Piden agrupar en una nueva gran empresa municipal todos los servicios de movilidad de Gijón: gestionaría todo esto

Aunque la propuesta que llevan a Pleno –y que tiene visos de salir adelante tras conseguir el beneplácito público del propio edil de Tráfico y presidente de la entidad, el forista Pelayo Barcia–se limita a estudiar la viabilidad de municipalizar la Empresa Mixta de Tráfico como actual responsable de la gestión del aparcamiento en zona ORA y el servicio de la grúa; lo cierto es que desde IU y Podemos enmarcan esta iniciativa dentro de una maniobra de mayor envergadura que supondría la creación de una gran empresa municipal de Movilidad. El desarrollo de esa empresa conllevaría la reordenación integral de la actual estructura del denominado Grupo Ayuntamiento, que incluye tres organismos autónomos (las fundaciones de Cultura y Servicios Sociales y el Patronato Deportivo), seis empresas totalmente municipales (Emulsa, Emtusa, EMA, Divertia, Emvisa y Gijón Impulsa) y tres mixtas (Cegisa, el Centro de Transportes y la Empresa de Tráfico).

"Se trata de crear una entidad pública que dé respuesta y gestione todos los servicios de movilidad que presta el Ayuntamiento. Creemos que es a lo que hay que ir y toca preparar ese escenario. La ciudad ha cambiado mucho desde 1996 y ha cambiado mucho la forma que tenemos de movernos; así que se necesita un instrumento nuevo para ordenar de manera eficaz la movilidad", defendían ayer Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, portavoces de IU y Podemos, respectivamente, al presentar públicamente su iniciativa plenaria. La referencia a 1996 es porque fue el año de la constitución de la Empresa Mixta de Tráfico. La concesión que ahora le da soporte termina en 2032.

De una empresa a otra

¿Se trataría entonces de sumar una entidad más al entramado empresarial del denominado Grupo Ayuntamiento? No, más bien al contrario. La idea de los dos partidos de izquierda es que esa nueva empresa asuma lo que de manera directa o a través de concesiones ya es responsabilidad municipal. No solo pasarían a la empresa de Movilidad los servicios de grúa y zona ORA, que ahora se llevan desde la Empresa Mixta de Tráfico, también sería la responsable de los autobuses municipales que ahora se gestionan desde Emtusa y del servicio de bicicletas compartidas de Gijón Bici, puesto en marcha en 2023 gracias a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Y, ¿por qué no?, asumiría el servicio de señalización viaria, que ahora está dentro del organigrama de trabajo de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa).

Para IU y Podemos esa futura empresa sería también el instrumento perfecto para gestionar los futuros aparcamientos disuasorios de la ciudad, empezando por el de la avenida de Portugal que está en la fase final de la construcción, y "se podría pensar que según se vayan acabando las concesiones de los aparcamientos subterráneos, el Ayuntamiento los gestione de manera directa". Y un elemento más a tener en cuenta: "Permitiría crear la figura del agente de movilidad, que ahora no es posible en un servicio privatizado y que va mucho más allá de un controlador de zona".

Objetivo a corto plazo

Ese es el plan a medio plazo pero a corto la iniciativa plenaria de IU y Podemos busca solventar los problemas de una Empresa Mixta de Tráfico que, dicen en apoyo a las reivindicaciones de sus trabajadores, "se encuentra en una situación de precariedad en la que la falta de inversiones, tanto en materia laboral como de infraestructuras, impide una correcta prestación de servicios". Ahora mismo su plantilla no llega los 50 trabajadores y cada controlador asume 500 plazas en lugar de las 130 que marca el pliego de condiciones. En cuanto a la grúa hay una en servicio cuando el pliego fija que sean tres. También hay carencias de material técnico.

Visto lo visto, se exige al gobierno que sancione esos incumplimientos en una empresa donde es la parte privada, con el 60% del capital, la que toma las decisiones. Parte privada que ya no es una empresa especializada como en su fundación sino un fondo de inversiones. "Hasta hace unos meses americano y ahora francés", indicaron los ediles.