El PSOE reclama inversiones en políticas públicas de vivienda

El PSOE afeó ayer que el Plan Llave "no ofrece ninguna solución al problema de la vivienda", señaló el concejal Tino Vaquero, que indicó que Gijón "no puede quedarse de brazos cruzados". Los socialistas instaron al gobierno local a destinar los siete millones de euros que quedarán libres del remanente, una vez amortizada la deuda, en políticas de vivienda. Tino Vaquero subrayó que el Ayuntamiento "tiene los medios económicos" para edificar vivienda pública y reclamó la colaboración entre administraciones, poniendo como ejemplo a Oviedo. "Aquí no debe haber signos ni intereses políticos", apuntó el edil, que también reivindicó la inclusión de partidas presupuestarias orientadas a vivienda en las cuentas del próximo año.

Por otro lado, el PSOE denunció la instalación de más casetas y de mayor tamaño en Begoña y Cimavilla con motivo del Paseo Gastro. "Se traduce en menos espacio público en lugares ya tensionados y también en cambios de circulación que incrementarán aún más los problemas de acceso al barrio Alto", sostuvo el concejal Rodrigo Sánchez. Los socialistas pidieron que Divertia "deje de marcar las políticas" del gobierno local, que llevan a Gijón "a un modelo de ciudad al servicio exclusivo del entretenimiento sin control", concluyó Sánchez.