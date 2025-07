Semíramis González, nueva directora de Laboral Centro de Arte: "No quiero entrar como una comisaria estrella"

Semíramis González (Gijón, 1988) tendrá en sus manos el timón del buque insignia del arte contemporáneo en Asturias. Se incorporará a la dirección de Laboral Centro de Arte, en una fecha aún por concretar, como quien vuelve a casa. Desde Madrid, ciudad en la que reside y donde trabaja desde hace 13 años, contaba ayer que se sentía como una niña el día de su cumpleaños, recibiendo una felicitación tras otra. La llamó, para darle la enhorabuena, hasta su antiguo profesor en las Ursulinas de Gijón. Contuvo la emoción durante toda la mañana y, al final, rompió a llorar de alegría: "Que todas las lágrimas sean como estas".

Se toma esta responsabilidad como una vuelta a casa.

En lo artístico nunca deje de trabajar en Asturias y con el contexto asturiano: en la exposición de las colecciones de Pilar Citoler en el Antiguo Instituto, con artistas como Avelino Sala, Noemí Iglesias, Irene Trapote… Estoy haciendo la tesis en la Universidad de Oviedo… Lo que me pasa a mí es lo que nos pasa a muchos de los que nacimos a finales de los 80, que queremos volver. Yo tenía el convencimiento de hacerlo. Esto tiene esa dimensión personal y lo afronto con la ilusión de un reto importante.

¿Es consciente de su complejidad? Otros antes que usted han fracasado.

Es un centro con muchos retos, pero incluso el mejor de todos los tiene. Cuando Manuel Segade entra en el Reina Sofía se encuentra con una huelga del personal de atención al público… Yo he trabajado en el centro, lo hice con Pepa Telenti en un proyecto de bloggers, con Karin (Ohlenschläger)… Y hay algo que creo que es un plus: mi forma de trabajar es muy poco jerárquica, es dialógica, mediadora, de escucha, partiendo de ahí la dificultad se puede abordar desde otros lugares. Los centros de arte han pasado por una etapa difícil, muchos han cerrado y Laboral se ha manteniendo ahí. Ahora Asturias tiende a ir a más, en población, económicamente, laboralmente... Hay que pensar a partir de aquí.

¿Las líneas fundamentales de su proyecto para Laboral?

Es una propuesta muy horizontal, en la que la dirección forma parte de un engranaje y es una pieza más de él. En lo que se refiere a la programación, atención a las preocupaciones climáticas, sociales... La línea internacional es la que Laboral tiene más elaborada, yo insisto en la nacional, en la regional y en la local. También planteo la recuperación de apoyos, de modo que el centro esté imbricado en el contexto artístico y galerístico, y también con las empresas. La investigación cultural no afecta solo al sector cultural, afecta a toda la sociedad: a la ciudadanía, los empresarios, las asociaciones de galerías, también al coleccionismo y el mecenazgo.

Historiadora del arte, con enfoque feminista y a la vanguardia en gestión La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, presidió ayer la reunión del patronato de la en la que se aprobó el nombramiento de Semíramis González como directora gerente de Laboral Centro de Arte. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad Complutense, González tiene una amplía experiencia como comisaria. Entre 2018 y 2022 fue directora artística de la feria internacional de arte contemporáneo Justmad, de Madrid, y de 2019 a 2022 de la feria Justlx, en Lisboa. Entre 2022 y 2023 se le encomendó la dirección artística de la Agenda Cultural del Instituto de las Mujeres y desde 2024 era directora de contenidos del programa Cultura Orgullosa, del Ministerio de Igualdad. Ha coordinado proyectos artísticos para instituciones como Es Baluard de Palma de Mallorca y también para LABoral Centro de Arte entre 2013 y 2015. También el ciclo de performances feministas "Visión y propósito" del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. n

La dirección de Laboral conlleva responsabilidades de gerencia. ¿Se siente preparada para ellas?

Estos últimos años una parte de mi trabajo ha

sido muy de comisariado, pero también me he ocupado de la gestión de los proyectos y de la contratación. A los comisarios y directores artísticos nos queda un poco lejos, pero me ha tocado trabajar con ello y lo asumo desde el aprendizaje. Se trata de trabajar con quienes saben y darles su importancia.

La salida del anterior director dejó en evidencia serias diferencias en el seno de la plantilla de Laboral.

En mi programa proponía una metodología de reuniones y trabajo conjuntos. Todas las partes son importantes, todo el mundo tiene derecho a manifestar sus opiniones y exponer su visión del trabajo, y a que lo que aporte esté representado. La mediación para mí es fundamental. Yo no quiero entrar como el comisaria estrella, eso ya no se lleva. Para mí es tan importante quien monta la exposición, como quien elabora los contratos o quien, como yo, se encarga de la parte curatorial.

¿Dispondrá de recursos suficientes, presupuestarios y de personal, para realizar su trabajo?

La situación económica del centro ha mejorado mucho.

La colaboración publico privada es una constante en el mundo del arte. No hay que pensar qué se puede hacer con lo que hay sino en cómo aportar fondos a este proyecto, y colaborar con otras instituciones, en España, Europa y Latinoamérica. Redes, vínculos continuados. Muchos de los que están dirigiendo centros de arte son colegas. Tengo muy buena relación con centros como Es Baluard, IVAM, el CAM...

¿Ya tiene pensada su primera actividad en Laboral?

Primero tengo que ver hasta cuándo está programado. En el proyecto planteé una primera exposición de temática social, cuestiones identitarias, emergencia climática, muy esbozado.

¿Su mejor baza para liderar Laboral?

Yo, en mi proyecto, defendía mi experiencia. En estos 10 años he trabajado con muchos museos nacionales e internacionales, en museos como el Thyssen, con programas continuados. Insistía mucho en la metodología de trabajo, de diálogo. Y luego está esa dimensión personal: yo creo de verdad en Asturias. Hay una candidatura de Oviedo a capital europea de la cultura, el Bellas Artes está a la espera de nueva dirección. Hay que pensar en que las direcciones sumen para remar juntos, no solo por Gijón, sino por Asturias. Asturias es la región con más galerías, con una actividad artística que el centro tiene que recoger y acompañar. Me siento parte del proyecto y quiero crecer con él. n