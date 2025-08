Ajuste inicial por 4,4 millones para amortizar deuda

Pese al voto en contra de PSOE, IU y Podemos, el gobierno local no tuvo problemas ayer en sacar adelante en las juntas rectoras de las fundaciones municipales de Servicios Sociales y Cultura las modificaciones presupuestarias que permitirán transferir parte de sus remanentes al Ayuntamiento para que pueda amortizar 21,6 millones de deuda. De las arcas de Servicios Sociales salen 4.002.500 euros y de las de Cultura, 412.800 euros. Operaciones similares se van a dar en el Patronato Deportivo y las empresas de Medio Ambiente (Emulsa) y Aguas (EMA).

La aportación de mayor cuantía es la de Servicios Sociales a partir de un remanente de 12,7 millones. "No podemos gastar ese dinero libremente porque nos lo impide la ley. Si no se puede destinar a ampliar programas sociales, y tampoco se puede dejar de ejecutar, la única vía legal es apoyar al Ayuntamiento en la reducción de su deuda", defendió el presidente de la entidad, el edil popular Guzmán Pendás.

Un ataque a la autonomía

Una justificación basada en las limitaciones impuestas por la regla de gasto que no daban por buena las ediles socialistas Natalia González y Carmen Eva Pérez para quien tocaba buscar el instrumento para que ese dinero fuera a acciones con incidencia directa sobre la ciudadanía y no a amortizar deuda. "No solo se entrometen en la administración del dinero de las fundaciones, también en su autonomía", criticaron, además, las socialistas.

Por otra parte, ayer se reunió el consejo de Emtusa para aprobar la compra de los tres autobuses de pequeño tamaño que darán servicio a la zona rural. Votaron en contra IU, Podemos y CC OO porque son diésel.