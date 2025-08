"Nocturnia" despliega sus alas en el Jardín Botánico: noche de aves rapaces en Gijón

El Jardín Botánico Atlántico echará hoy a volar, un año más, con "Nocturnia", un encuentro muy especial que, por un precio de 15 euros, permitirá a casi trescientas personas adentrarse en el mundo de las aves rapaces como nunca antes lo habían hecho. Un espectáculo en vivo y con sus entradas casi agotadas que, desde hoy hasta el 10 de agosto, hará sentir al público "una experiencia impresionante que te hace sentir la naturaleza muy de cerca, como si estuvieras en un documental", aseguró Tomás Benéitez, biólogo, que participó ayer en la presentación de las novedades junto a Oliver Suárez, presidente de Divertia; Helena González, de la productora When & Where; y Gerardo Ramón, compañero de profesión de Benéitez.

A la izquierda, «Deva», la hembra de halcón gerifalte, sujetada por Tomás Benéitez. / Juan Plaza

No es la primera vez que los locales y los turistas se acercan al Jardín Botánico para convertirse en los protagonistas de una película de aventuras en la naturaleza bajo la luz de la luna. Sin embargo, en esta XIII edición, los asistentes –hay 275 plazas– sí serán pioneros, después de tres años de ausencia en "Nocturnia", en disfrutar del vuelo del búho nival. Esta especie, conocida por aparecer en Harry Potter como la mascota del protagonista, habita en Asia, Norteamérica y Europa y se protege bajo un manto de plumas blancas que le sirve como camuflaje en la nieve. "Hacía tiempo que no lo traíamos porque estaba en celo y no me hacía mucho caso, iba un poco a su bola y era más difícil contar con él", explicó Benéitez ayer tras la presentación.

El búho de anteojos de Sudamérica, con Gerardo Ramón, ayer, en el Jardín Botánico. / JUAN PLAZA

La actuación del búho nival no será, sin embargo, la única que deje sin palabras a los espectadores. Más de una decena de aves rapaces, pequeñas, medianas y grandes, protagonizarán esta vivencia única. "Salen 16, algunas llevan más de 20 años con nosotros y otras tan solo nos acompañan desde hace unos meses. Tenemos una gran variedad", declaró el biólogo. Así, desde las 21.30 horas –momento en el que comienza la función– las explicaciones previas de los expertos dan paso al vuelo de los verdaderos protagonistas. Durante 90 minutos, el cielo del Botánico se convierte en testigo de la danza y las maniobras del halcón gerifalte, el águila de Harris y el águila de cola roja, entre otras especies.

"Muchos de los asistentes que vendrán durante estos 10 días repiten año tras año y se van haciendo mayores a la vez que nuestras aves", declaró Benéitez. Aunque, como describió el biólogo, "el perfil familiar es el más común, esta actuación gusta a todos los públicos y no tiene ningún tipo de rango". Sin embargo, antes que ninguno, el show contó con la aprobación de un jurado muy crítico y transparente durante la presentación. Una treintena de niños de entre seis y doce años que gozaban del campus semanal que ofrece el Botánico, fueron los primeros en conocer a Deva, el águila gerifalte, y a Sauron, el búho de anteojos de Sudamérica, que sorprenderán durante la función. Mantener a tantos niños pequeños atentos y, sobre todo, tan interesados no es tarea fácil. No obstante, el atractivo de las dos aves mantuvo a los guajes expectantes e ilusionados durante toda la presentación. Una inquietud que suscitó un bosque de manos levantadas cuando Benéitez terminó de presentar.

Para una de las niñas que acudió al campus, este primer contacto con "Nocturnia" resultó, como ella misma afirmó, "muy interesante y divertido". No obstante, la pequeña de 11 años, tuvo claro cuál fue la parte de la explicación que más llamó su atención. "Me sorprendió que Deva pesara tan solo un kilo y 300 gramos y Sauron 600 gramos. Es muy poquito", añadió. Para esta niña la presentación significó el despertar de una pasión que, sin duda vivirá, de nuevo, durante las próximas sesiones de "Nocturnia".