El autocine de Gijón, una historia de película que culmina este verano

Un emblema de Gijón que se apagará este verano. Después de 32 el autocine de Gijón pondrá su último "The End" el próximo 28 de agosto. La decisión no ha sido fácil, reconoce la encargada Elena Nava, pero una serie de factores le han llevado, junto a su marido Marcos Puerta, a dar el paso definitivo. En primer lugar, el día que se hicieron con el autocine tenían claro que una década era el máximo que esperaban aguantar. "Cuando cogimos el cine en 2015 ya pensábamos en estar diez años y luego a otra historia". Por el camino, la evolución del cine les afectó. Los tiempos del covid fueron un gran impulso, pero la resaca de las plataformas de contenidos no se pasó tan bien. "La pandemia fue un antes y después. Durante ella funcionamos muy bien porque era un plan seguro, pero después la gente descubrió que se puede quedar uno en casa y suscribirse a mil plataformas", detalla Nava.

Rocío González y Manuel Díaz junto a sus hijos Lorena e Iyán.

La última estocada fue la primera, en realidad. Los propietarios del terreno decidieron recientemente no seguir con el alquiler de la parcela. "El terreno está afectado por el Plan de Ordenación Urbana que se llevaba posponiendo muchos años, pero parece que ahora ha avanzado mucho. Propuse la opción de traspasar, pero la propiedad no quiere seguir alquilándolo", detalla Nava, que señala que esta cuestión siempre estuvo sobre la mesa. "Desde que empezamos sabíamos que iba a ocurrir. Ya en el comienzo pusimos todo temporal. Cuando el otro dueño lo montó hizo que todo se pudiera quitar rápido y así llevamos 30 años", afirma la encargada.

Pese a que Nava y Puerta se hicieron con el autocine en 2015, estuvieron presentes en los primeros pasos del negocio. Ella encargada del puesto de hamburguesas, mientras que él era el proyeccionista. "Nunca tuve quejas. Me acuerdo de la chavalería en los 90 y las pandillas que muchas venían en bus como si fuera una fiesta. Ahora cambió y se ven más parejas".

El autocine, lleno de coches y espectadores en los puestos de comida, ayer.

En el imaginario colectivo está la escena de "Grease" con Danny Zuko y Sandy Olsson acudiendo al autocine. Esta manera de disfrutar las películas que fue todo un "boom" en Estados Unidos, en España no llegó a calar tanto. Sin embargo, desde los 90 el de Gijón fue toda una referencia, siendo actualmente el único en el norte. "Viene mucha gente de Galicia que repite cada año. Es algo que no suelen ver en sus ciudades y se acercan con la autocaravana o el coche". Todavía hay tiempo, hasta el 28 de agosto para que los míticos espectadores del autocine le den la despedida que merece y los que no lo conocen puedan disfrutarlo por una vez. Nava y Puerta no quieren desvelar nada de su futuro, pero sí que agradecen a todos los que les visitaron en el Camin de los Enebros, por hacer una historia de película. "Hay gente que viene desde el primer día y ahora aparecen con nietos. Solo nos queda agradecerles el trato. Tenemos el mejor público del mundo. Ha sido un placer", remarca Nava.

Juan Manuel del Río y Carolina Rasca, con sus hijos Noel y Nadia.

"Es muy triste"

Un jarro de agua fría. Así lo han recibido los espectadores que en la noche de ayer se acercaron al autocine. Con el cartel de completo, la sesión estaba dedicada para los más pequeños. "Es muy triste. Era la única opción de cine diferente y barato. Sobre todo para venir en familia", lamentaba Manuel Díaz, de Mieres que acudió con su familia. "Es una sensación agridulce porque conocemos la experiencia ahora, pero va a cerrar", expresaba por su parte Sergio Valverde que debutaba en el autocine junto a su mujer Teresa Martín y sus hijos Jorge y Alonso. Pese a lo triste de la noticia, los hay que siguen viendo el lado positivo e incitan a que no quede en el olvido este tipo de entretenimiento. "Es algo bueno que desaparece. Es una plataforma asturiana con la que apoyas a gente de aquí", afirmaba Juan Manuel Del Río. "Es de los pocos que quedan en España y no creo que haya alguno con esta esencia", ensalzaba David Silván, por su parte. El rollo seguirá corriendo en el autocine hasta final de mes y cada sesión será un pequeño homenaje a todas esas noches en el que el cine al aire libre era todo un lujo gijonés. ◼