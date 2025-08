El Coro Joven de Gijón hace mucho más que cantar

El Festival Arcu Atlánticu, que alcanza este año su décima edición, estrenó ayer el "Encuentro de Coros Jóvenes del Norte de España" con una actuación en la Colegiata de San Juan Bautista. Esta nueva iniciativa buscaba reunir a dos agrupaciones: el Coro Joven de Gijón y el Coro Xuvenil de Lugo, que finalmente no pudo asistir. El recital, que comenzó a las 19.00 horas, marcó el pistoletazo de salida de una propuesta diseñada para poner en valor la música coral juvenil como una seña de identidad cultural del norte peninsular, una tradición con peso significativo en la vida local. "Somos un grupo muy majo, con muchas ganas de emocionar a través de la música", se presentaron.

Asistentes a la función al terminar el acto

Al ritmo de canciones universalmente conocidas, como "Perfect","Dancing Queen" o "Fix You", la formación animó la velada hasta conseguir que muchos asistentes se levantaran de sus asientos para unirse al canto. Integrada por intérpretes de entre 15 y 30 años, la formación tiene un claro objetivo: romper los estereotipos asociados a los coros tradicionales y establecer una conexión emocional auténtica con la música, para acercarla al público durante sus interpretaciones. "Hoy queremos invitarles a escuchar con el corazón abierto y a disfrutar con cada una de nuestras canciones", manifestaron.

Bajo la batuta de Rebeca Velasco Rodríguez, directora del coro juvenil desde hace seis meses, y con el acompañamiento al piano de Mario Álvarez, los 32 interpretes ofrecieron una actuación con la que disfrutaron e hicieron disfrutar a los asistentes. Abrieron el espectáculo con un "medley" titulado "A Concert Celebration", entrelazando hábilmente piezas como "Don’t Cry For Me Argentina" o "Jesucristo Superstar". Tampoco faltaron los guiños a Hollywood, con versiones corales de emblemáticas bandas sonoras de películas como "Anastasia", "La La Land"o "Moulin Rouge", que recibió una gran ovación al finalizar "Come What May".

Los grandes referentes del pop contemporáneo también obtuvieron su homenaje, pues la agrupación no dudo en incluir en su repertorio temas como "Perfect" de Ed Sheeran, "High Hopes" de "Panic! At The Disco" o "Fix You" de "Coldplay". No faltaron los clásicos como "África", "Mr. Sandman" o "Once Upon a December", que el grupo interpretó aprovechando al máximo la acústica del lugar para lucir su calidad vocal y despertar la sensibilidad del público.

Como cierre del concierto, invitaron a los asistentes a unirse a ellos en la interpretación de "Viva la Vida", el popular éxito de "Coldplay". La sala respondió con entusiasmo, aplaudiendo de pie en una ovación que se prolongó durante varios minutos. De este modo, dejaron claro que para ellos la música es mucho más que cantar; consiste en "aprender a escuchar, a respirar y a confiar en el grupo", tal como explicó una de sus integrantes al inicio del recital. Además, la directora no dejó pasar la oportunidad de extender una invitación a quienes deseen formar parte del coro. "Somos un grupo que disfruta con lo que hace y que siempre está en búsqueda de más voces jóvenes", concluyó Velasco Rodríguez.

Quienes no pudieron asistir a la cita tendrán una nueva oportunidad el próximo domingo 3 de agosto, también a las 19:00 horas, en el mismo escenario.