Emtusa marcó en julio un récord en viajeros pese al fin de los descuentos

A la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) no parece haberle hecho ningún daño la pérdida que del descuento del 50% tenían los viajeros que pagaban con tarjeta de transportes, tarjeta ciudadana o abonos desde septiembre de 2022. El nuevo sistema tarifario que entró en vigor el 1 de julio no ha restado ni un usuario a los autobuses municipales. Al contrario. Emtusa acaba de cerrar su estadística de julio tras haber transportado a 2.095.592 viajeros: récord histórico en un mes de julio y el mejor mes en lo que va de año. Un 2025 que ya suma más de 13,5 millones de usuarios.

Atrás queda la bronca política que generó el hecho de que Gijón decidiera no optar a las ayudas estatales que avalan los descuentos para no tener que cumplir el requisito exigido desde el Ministerio de Transportes a los municipios de tener operativa una zona de bajas emisiones. Zona que Gijón tiene ejecutada en La Calzada pero que no se ha puesto a funcionar todavía. Y cuando lo haga será sin multas, según el criterio que mantiene el gobierno forista.

Los viajeros de Emtusa de este julio que acaba de terminar son 157.301 más que el mes pasado y 114.954 más que el mes de julio del año 2024, lo que supone un incremento del 5,8% en la comparativa interanual. Ese porcentaje de incremento se eleva al 6,31% si lo que se comparan son las cifras totales de los siete primeros meses del año. Entre enero y julio de este 2025 se han subido al autobús municipal 806.715 personas más que en el mismo periodo del año pasado. Entonces fueron algo más de 12,7 millones.

Con el cambio tarifario ejecutado en julio no han bajado los viajeros pero sí se ha empezado a notar un cambio en el sistema de pago utilizado, sobre todo entre los usuarios gijoneses más habituales de la empresa. Hay un deslizamiento de usuarios de la tarjeta ciudadana del Ayuntamiento o de la propia Emtusa a la tarjeta "Conecta", que es la que ofrece el Consorcio de Transportes de Asturias y donde sí se mantienen descuentos avalados por las ayudas estatales. Así, viajar ahora con la tarjeta local cuesta 75 céntimos –frente a los 38 que costaba hasta junio– y con la del Principado son solo 45. La tarjeta azul ha pasado a ser la favorita de quienes más se suben al transporte público municipal.

Más billetes ordinarios

Así el uso de la tarjeta Conecta se ha situado en el 26, 7% del total de los viajes cuando lo habitual es que fuera un 12,1%. Así, este julio se cancelaron con esa tarjeta un total d e 560.317 viajes. En julio de 2024 se habían quedado en poco más de 165.000 con un 8,3% del total de los viajeros.

Pero más reseñable es el incremento del 63% sobre el mes anterior de los viajeros que pagaron los 1,50 euros del billete ordinario. Han sido casi 200.000 viajeros cuando la media de los primeros meses del año no supera los 100.000. Este incremento se vincula a los servicios especiales con los que Emtusa da cobertura a eventos lúdicos masivos y que suman como público a personas que no son habituales del transporte público, o no son de Gijón, con lo cual no tiene ninguna de las modalidades de tarjeta que permite un pago bonificado del viaje.