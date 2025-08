Moriyón reclama que no haya "un país de dos velocidades"

La reacción contraria al pacto fiscal del Gobierno central con el de Cataluña para dotar a esa comunidad autónoma de una financiación singular ocupó ayer buena parte del tiempo de intervención de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en la inauguración de la Feria, donde llamó la atención al ministro socialista Jordi Hereu sobre que España no puede ser "un país de dos velocidades".

Aunque no mencionó expresamente el polémico asunto en el que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha conseguido ni siquiera el respaldo de los dos barones autonómicos socialistas (Barbón y Emiliano García-Page), las alusiones de Moriyón fueron claras y diáfanas, por ejemplo, cuando señaló que "entender la singularidad de Asturias es, al mismo tiempo, entender las de quienes nos rodean. Por eso, con su permiso señor Ministro, es importante que quienes creemos firmemente que las singularidades de España son precisamente las que hacen grande a la Nación que surgió de la Constitución de 1978, no dejemos de defender con determinación que el nuestro no puede ser un país de dos velocidades. Nunca en la historia de Europa se ha escrito ningún éxito separando o diferenciando".

Ya en la inauguración de la Feria del año pasado Moriyón había reivindicado la "deuda histórica" de España con Asturias por la contribución de Asturias a la riqueza del país. Ayer quiso volver a apoyarse en ese argumento para apuntar que "ante complejidades geográficas insostenibles, Asturias no dejará de reivindicar que sus singularidades sean tratadas en igualdad de condiciones frente a quienes hoy quieren imponer las suyas mediante la circunstancial relevancia de su representación política. Porque Asturias ha sido y es industria, vigor y progreso para España y eso no se paga con dinero, sino con respeto", pidiendo también respeto para los sectores productivos que contribuyen con sus aportaciones a la generación de los recursos públicos cuyo cambio en el reparto territorial está ahora siendo objeto de polémica.

Más allá de reclamar esa igualdad de trato para Asturias, la Alcaldesa de Gijón también quiso reivindicar el dinamismo económico de la ciudad que año tras año acoge la Feria Internacional de Muestras de Asturias. "Gijón afronta esta feria de Muestras con la certeza de que su potencial industrial late con una fuerza renovada", antes de resaltar los proyectos municipales para ampliar el Parque Científico y Tecnológico en el este del concejo, y en la zona oeste, para desarrollar un polo de economía azul en Naval Gijón.

"En Gijón, somos conscientes de que el tren del progreso solo se detiene en aquellos lugares comprometidos con la creación de valor; lugares que entienden la innovación como una base fundamental del camino y donde la empresa es, qué duda cabe, un aliado indispensable", resaltó.

Carmen Moriyón también se refirió a la Feria Internacional de Muestras de Asturias como "el más importante fenómeno económico del Principado de Asturias". Además, destacó el papel del empresariado, y apuntó que el de las administraciones públicas pasa por promover las condiciones necesarias para que los emprendedores tengan mayores posibilidades de éxito. Un éxito del que a su vez "depende que quienes tenemos la responsabilidad de gobernar contemos con los recursos necesarios para prestar a la ciudadanía servicios públicos de calidad".