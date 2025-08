La Feria de Muestras de Asturias abre con ganas: "Es una tradición del verano, no se puede faltar"

Primer día de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), bocadillos de calamares, compras, juegos y muchas personas con ganas de descubrir las novedades que traen los 720 expositores y más de 2.000 marcas de esta 68º. edición ferial. Y ya con notable afluencia. "Venimos todos los años e intentamos visitar lo más posible el recinto de la feria.

Chus Valdés y Laura Pereira, con su hija Paula, ayer, mirando gafas de sol. / Marcos León

Visitamos todos los pabellones, nos paramos en algunos más, pero intentamos verlos todos, somos muy de feria y nos gusta venir a disfrutar", relató la gijonesa Yolanda Fano, que se acercó con su marido y su hijo al recinto ferial. "No venimos con compras en mente, pero siempre cae algo. Eso sí, el bocata de calamares no puede faltar", añadió.

Jorge Jiménez y Yolanda Fano, con su hijo Manuel, en el pabellón de Asturias. / Marcos León

Como la familia gijonesa, Laura Pereira, Chus Valdés y su hija Paula Valdés, de Pola de Lena, aseguraron que "el bocadillo de la feria" es obligatorio. "Nosotros solemos venir todos los años, alguna vez no pudimos, pero intentamos venir siempre. Este año, de momento, no tenemos ninguna compra en mente, bueno, gafas de sol, pero venimos más a dar una vuelta, y comer un bocadillo, eso si no está muy saturado", explicó Laura.

Marcela Floare y Carlos de la Peña, en busca de una furgoneta, ayer en la FIDMA. / Marcos León

La inició su jornada con una mañana más tranquila, pero la tarde nublada invitó a miles de personas a recorrer cada rincón del recinto ferial. "Soy nacido en Asturias, aunque vivo en León desde que era un crío, pero a la Feria de Muestras vengo siempre que puedo. Para mí es como una tradición del verano y hoy coincide que teníamos tiempo y vinimos. Además, estamos buscando una furgoneta, vimos concesionarios en León, pero decidimos venir porque los precios aquí son mejores", aseguró Carlos de la Peña, junto a su mujer, Marcela Floare.

Tienda de camisetas de fútbol.

Mientras unos optaban por las compras, y otros por disfrutar de la gastronomía en los diferentes puestos, Begoña Lougedo, de Pola de Siero, aprovechó la ocasión para hacerse un retocado en la peluquería. "Estoy aquí en la peluquería con esta chica encantadora y estoy genial. Suelo venir casi todos los años, ver las novedades que tienen y siempre acabo comprando algo y picando algo por ahí en los diferentes puestos", explicó, mientras la peluquera Fátima Ortiz le hacía ondas en el pelo.

Gente comprando los clásicos bocadillos de calamares de la Feria, ayer.

Marian González, gijonesa, asistió los dos últimos años a la Feria de Muestras con una compra en mente. "El año pasado compré una sartén y este año vuelvo a comprar más porque son de muy buena calidad y los precios son muy buenos", explicó. Además, añadió que cuando visita el recinto ferial, "aprovecha para tomarse un vermú con sus amigas y picar algo". "Mi idea es volver otro día más fijo", añadió.

Fermín Menéndez y Vanesa Pérez, con sus hijas Ingrid y Desirée.

La Feria de Muestras solo acaba de empezar, y estos quince días son una gran oportunidad para disfrutar solo, con amigos o en familia, siendo esta tercera opción la más frecuente, como es el caso de los tinetenses Vanesa Pérez y Fermín Menéndez, acompañados de sus hijas Desirée e Ingrid. En familia aprovecharon la diversidad de puestos para hacer compras de cumpleaños. "Acabamos de comprar para un cumple de las crías, pero no venimos con ninguna compra más en mente. De momento queremos aprovechar a dar una vuelta y ver qué cosas encontramos", explicó la familia contenta, con sus compras.