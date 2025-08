La figura de la semana: Álvaro Alonso, la sonrisa tranquila que hace funcionar la Feria

La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) es uno de los máximos exponentes de la región y un clásico del verano gijonés. Durante las estas próximas dos semanas el recinto ferial Luis Adaro volverá a acoger a centenares de miles de visitantes. Un evento de una magnitud tremenda y que es posible gracias al trabajo, muchas veces silencioso, de personas como Álvaro Alonso Ordás (Oviedo, 12-02-1966) que desde 2014 es uno de los pilares de la Cámara de Comercio de Gijón, primero como secretario general adjunto y, al poco tiempo, como secretario general, cargo que mantiene en la actualidad.

Álvaro Alonso nació en Oviedo, pero su infancia y juventud la pasó en Sama en un clima muy familiar que le ha seguido acompañando hasta hoy en día. Sus primeros pasos escolares los dio en los Dominicos de La Felguera, rematándolos, posteriormente, en el colegio Los Robles. Ya desde pequeño dejó ver su carácter afable y cercano, en especial con sus dos hermanas mayores, Merche y María, con las que sigue estando muy unido. Pero sin dudarlo, su mayor admiración ha estado dedicada a su madre Gracia.

Como buen universitario, llegó hasta orillas del Tormes para estudiar Derecho en Salamanca, aunque por su mente pasó también la idea de convertirse en arquitecto. Cierto pasado familiar en el mundo jurídico y que era una de las carreras de letras más completas en aquella época le llevaron por el camino de las leyes. Con el título universitario en el bolsillo, su primera aventura laboral fue en un despacho de abogados, luego regresó a Sama para trabajar en radio Antena 3 y también asumió galones como jefe de gabinete de Ovidio Sánchez. Y es que Álvaro Alonso siempre fue un amante de la política, aquella que dialoga. Si algo aprecia es una buena conversación y si es de sobremesa, mejor que mejor. Se suele decir que comiendo no se habla ni de política, religión o fútbol. Pero en el caso de Alonso su buen humor no compatibiliza con las discusiones airadas a las que suele quitarles hierro.

En diciembre de 1996 daría el salto a Femetal, donde se mantuvo cinco años como secretario general adjunto y otros diez más como secretario general. Volvería a pasar por el mundo de la abogacía en una etapa de dos años como director del despacho Alvargonzalez Asociados, antes de entrar de lleno en 2014 en la Cámara de Comercio de Gijón.

En su vida personal, 1997 es la fecha para el recuerdo. Ese año se casó con Ana Suárez Botas, estudiante también de Derecho que conoció a través de unos amigos y con la que ha formado una familia de tres hijos, Álvaro, Inés y Gonzalo, en la que Álvaro Alonso ejerce como padre bueno, demasiado dirían, y divertido. La frenética vida de la Cámara de Comercio pasa por estar pendiente del móvil. No hay llamada que deje sin respuesta ni problema que no tenga solución. Entre sus aficiones tiene la suerte de que el trabajo sea una de ellas, disfrutándolo como el que más, pero también le gusta despejar la mente con el deporte. No pueden faltar las conversaciones de tenis o fútbol, el esquí durante el invierno y los toros en El Biblio por el verano.

Tampoco le ha perdido el gusto a los 16 días de la Feria de Muestras. Toda una maratón en la que no pisa el freno, llegando a la meta exhausto, pero con la satisfacción del trabajo bien realizado y, sobre todo, bien disfrutado. Porque la labor de la Cámara de Comercio va mucho más allá de la Feria de Muestras y el recinto Luis Adaro es un no parar durante todo el año, pero ahí está y estará Álvaro Alonso, para solucionar los imposibles con tranquilidad, buena letra y, como no, una sonrisa.