Indignación en Gijón por el ataque a dos de sus emblemas: llenan de pintadas El Elogio y arrancan un dedo a esta otra famosa escultura

El vandalismo contra el mobiliario urbano no termina de desaparecer. Tampoco se libran las esculturas de la ciudad, muchas de las cuales se han rehabilitado en los últimos años dentro de un ambicioso plan de la Fundación Municipal de Cultura, que ahora deberá actuar en dos de los emblemas de Gijón: el "Elogio del horizonte" y la "Madre del emigrante". La obra de Eduardo Chillida ubicada en el cerro de Santa Catalina, en Cimavilla, amaneció ayer sábado con una gran pintada en la parte baja de su estructura mientras que la idea de Ramón Muriedas Mazorra instalada en el Rinconín se despertó con un dedo de la mano derecha arrancado de cuajo.

Los desperfectos no pasaron desapercibidos para los paseantes y turistas, pues ambas esculturas son dos puntos de peregrinaje de la ciudad de un lado a otro de la bahía de San Lorenzo. "Me parece una vergüenza que se haya estropeado el elogio ya que es un monumento icónico de Gijón", describía la gijonesa Carmen Montes, ayer por la tarde, mientras daba un paseo por la atalaya del barrio Alto. "No es la primera vez que ocurre, ya hace unos años le arrancaron dos dedos; es terrible que ocurran cosas así", describía otro paseante, ya por el entorno del Rinconín, que recordaba que en 2012 "la Lloca", como se conoce popularmente a la obra, había sufrido otro acto vandálico.

Detalle de la mano de la "Madre del emigrante", sin un dedo. / J. A. C.

"Es una vergüenza"

El Ayuntamiento de Gijón, a través del área municipal de Cultura, tuvo conocimiento ayer mismo de estos hechos. Según las fuentes consultadas por este periódico, "a la mayor brevedad posible" se va a actuar para restaurar la mano afectada de la "Madre del emigrante". "Cuando pasó la última vez se encargaron los dedos que faltaban y ahora haremos lo mismo. Confiamos en que pronto esté como siempre", aportan las mismas fuentes. La obra de Muriedas llegó a Gijón en septiembre de 1970 –a la vez que la estatua de Octavio Augusto– y pronto le fueron lloviendo sobrenombres como "la Lloca" o "la Muyerona", convirtiéndose en una imagen icónica de la ciudad.

No menos significativo es el "Elogio del horizonte". En su caso, la rehabilitación es más compleja, toda vez que los tratamientos que se empleaban habitualmente para la limpieza de la base –las pintadas son recurrentes en los últimos años– ha ido provocando daños estructurales en la obra, que se suman a la exposición natural a la lluvia, el viento y el salitre. Es por ello que desde el Ayuntamiento se encargó un proyecto de rehabilitación de toda la estructura para que perdurase y el deterioro no avanzase. Una misión encomendada al arquitecto Lorenzo Fernández-Ordóñez para que la obra de Chillida vuelva a relucir.