"Puxa Europa", el grito de Oviedo por la cultura

Oviedo se postula como candidata a Capital Europea de la Cultura 2031, y lo hace con fuerza. Bajo el lema "Puxa Europa, The Future is Now", la capital asturiana llega a la Feria Internacional de Muestras con un proyecto que busca "participación ciudadana para exportar nuestras raíces a Europa y así dar a conocer la ciudad", explicaron los organizadores.

Lejos de centrarse únicamente en Oviedo, la candidatura tiene una clara vocación regional, y así se refleja en el diseño del stand, que incluye tanto información sobre los valores y fortalezas de la capital asturiana como actividades interactivas que invitan a los visitantes a implicarse directamente en el proceso.

El espacio expositivo propone una experiencia inmersiva que se evidencia desde la entrada. El emblemático banco de Mafalda, convertido en un icono urbano, da la bienvenida al público como en pasadas ediciones. En el interior, los muros se llenan de contenido visual y didáctico: desde mapas que muestran las ciudades que han ostentado este título desde 1985, hasta datos clave sobre el patrimonio, la escena artística y musical de la ciudad, así como su proyección europea. "Somos una ciudad abierta, diversa y creativa", describieron los responsables del stand. Además, se ofrecen dos formas de participación a los visitantes: grabar un vídeo explicando qué les gusta de Oviedo o bien responder a una breve encuesta sobre aspectos que podrían ayudar a mejorar la calidad de vida de los asturianos. Gadía Otero, una de las participantes que se unió a la iniciativa, subió un vídeo a redes sociales en el que manifestó su gusto por la gastronomía regional y "lo abiertos y acogedores que somos en Asturias", aseguró.

Gadía Otero, con el fondo del Campoamor. | MARCOS LEÓN

El proyecto será presentado oficialmente ante la Comisión Europea a finales de año, donde Oviedo se enfrentará con varias ciudades españolas, entre las que figuran Granada, Burgos, Toledo, Las Palmas o Jerez. "Tenemos buena competencia, pero confiamos en que nuestro aporte en patrimonio, cultura y raíces nos ayude a conseguir nuestro objetivo", reflexionaron los expositores.

Con esta campaña, la capital asturiana podría convertirse en un epicentro cultural de referencia, algo que Conchi Sánchez, natural de Mieres, aplaude. "Es una apuesta maravillosa que va atraer a mucha gente a Asturias en los próximos años, espero que lo consigan", declaró junto a su grupo de amigas.