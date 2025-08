Asturias pierde a uno de sus hijos más solidarios

Su tarjeta de visita nos informaba que era "un ciudadano del mundo" y su apariencia externa, con poblada barba blanca y su canosa coleta, estaba a mitad de camino entre un "hippie" de los años sesenta y un generoso Papá Noel.

La vida de este cosmopolita sacerdote, morciniego de nacimiento y gijonés de adopción, ha sido un ejemplo de compromiso social con los colectivos más vulnerables y desfavorecidos. Creó la Fundación Siloé, organización pionera en la inserción social de colectivos vulnerables como los enfermos terminales de sida y ex reclusos, y trabajó también en la atención y mejora del bienestar a menores en exclusión social, refugiados, inmigrantes y personas con discapacidades intelectuales y trastornos mentales.

"Santa" llevó a cabo su solidario compromiso desarrollando proyectos de inserción sociolaboral y cooperación internacional desde su silencioso, humilde, persistente, vocacional y ejemplar esfuerzo en promover la dignidad del ser humano.

Nació en 1943 en La Cotina (Peñerudes-Morcín), frente a las cumbres de La Mostayal y el Monsacro. Su padre, Carlos, que fue minero y luego empleado del Ayuntamiento de Morcín, había nacido en Arizona (EE UU) al ser hijo de emigrantes retornados y su madre, Asunción, ejerció como "mater familias" alternando el cuidado de sus hijos con las tareas agrícolas y ganaderas. Este primogénito, al que le siguen dos hermanas, María Teresa y Montse, se aficionó de niño a la lectura mientras pastoreaba las vacas por las laderas de la Mostayal.

Intervención de Santaclara al ser nombrado hijo predilecto de Morcín, el 20 de mayo de 2022. | JUANJO ARROJO

Estudió en el colegio La Salle en Mieres y luego en Valladolid con los Misioneros de los Sagrados Corazones. Se implicó con los enfermos mentales a través de la orden de San Juan de Dios antes de comenzar a trabajar en el antiguo Hospital Psiquiátrico de Oviedo. Participó también, junto al padre Pineda, en la creación del teléfono de la Esperanza y se ordenó sacerdote en 1979, con 36 años, siendo su primer destino coadjutor en la parroquia avilesina de La Luz. Posteriormente, se fue a Paris a atender a los emigrantes españoles que vivían en los barrios obreros y, a su vuelta, en 1981, se incorporó a la gijonesa parroquia de San Lorenzo nombrándole luego capellán de la cárcel de El Coto.

En aquella época, a finales de los años ochenta, el sida arrasaba con una fuerza inusitada en los centros penitenciarios y José Antonio ideó entonces, con el apoyo del Principado, crear una casa de acogida para los enfermos terminales con el fin de que tuvieran una muerte digna fuera de la cárcel. Aquel proyecto fue llevado a cabo por Santaclara junto con el voluntariado cristiano de prisiones, quienes constituyeron la asociación Siloé. Esta organización solidaria instaló su primera casa de acogida en Mareo para recibir a aquellos enfermos terminales y dar una respuesta digna a las necesidades de los reclusos y ex reclusos, y, especialmente, a los portadores del sida por infección del VIH.

Además de trabajar con los enfermos terminales, este cura solidario participó en 1978 en la fundación de la asociación "Chavales en Libertad", colectivo de ámbito autonómico que puso en funcionamiento un hogar para atención de menores en riesgo de exclusión como instrumento para una inserción social eficaz. En apenas dos años desarrolló su actividad con cinco hogares funcionales, una granja escuela y dos locales para diversas actividades de integración.

La Fundación Siloé

En 1989 crea en el centro penitenciario de El Coto, la asociación Siloé, que en 1999 se convierte en Fundación. En 2001 crea un nuevo programa de "Discapacidad Intelectual" para personas mayores. La filosofía de trabajo de la fundación está inspirada en Siloé, un hombre ciego que, según el Evangelio, se acercó a Jesucristo para rogarle que le devolviera la vista y éste le empujó a curarse por sí mismo, señalándole el camino de cómo hacerlo.

José Antonio García Santaclara nunca se jubiló, estuvo pensionado, pero no jubilado, según él mismo decía, y era la cabeza visible de una fundación que participa en la formación y educación integral de menores en situación de riesgo social a través de tres hogares y cuatro centros de día que se complementan con un servicio de atención psicológica a sus familias. Asimismo, a través del programa "Innuit" brindó su intervención a diversos colectivos de alta vulnerabilidad y exclusión social por medio de una casa de acogida, un centro de día, varios pisos de salud mental y diversas viviendas tuteladas. Con el programa "Otras capacidades" trabajó la mejora de la calidad de vida de personas con deficiencias intelectuales en acogida residencial en las Casas de Jaipur y El Alfar para desarrollar su autonomía personal y su integración social.

Incisivo y combativo

Este cura solidario, incisivo y combativo por la justicia social, que no fue ni un ángel ni una estatua, como el mismo me decía, opinaba que "es terrible que nuestra sociedad rescate más bancos que náufragos" y se preguntaba "qué podemos esperar de un sistema que afirma que hay personas ilegales". Asimismo, defendió un estado laico "porque en él cabemos todos al ser incluyente y no excluyente ya que las mayores perseguidoras de las religiones han sido siempre otras religiones".

Este sacerdote universal con pinta de hippy desarrolló también un proyecto de cooperación internacional que apoyó la salud y la educación materno-infantil en los territorios ocupados y autónomos de Cisjordanía y Palestina. Su última intervención se ha centrado en la creación y mantenimiento de la escuela para niños beduinos de Jericó.

Con sus reconocimientos como Hijo Predilecto de Morcín (2022), Hijo Adoptivo de Gijón (2018), Medalla de Plata del Gobierno del Principado de Asturias (1996), premio "Colmena de Oro" a la solidaridad de los Humanitarios de Moreda (2017), y premio "Emilio Barbón" en Laviana (2018) se hizo justicia a una persona humilde que rehuyó siempre el protagonismo y ha dedicado toda su vida a trabajar para mejorar las condiciones de vida de los más débiles, desfavorecidos y vulnerables.

Nunca quiso premios ni reconocimientos, por eso los merecía. Ha metido muchos goles a la solidaridad y fue un digno sucesor de Quini como Hijo Adoptivo de Gijón. Seguro que el ariete sportinguista le espera allí arriba para darle un cariñoso abrazo de bienvenida a este sacerdote morciniego comprometido y solidario. Descansa en paz, amigo. Cuando sea mayor, quiero ser como tú.