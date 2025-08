Bayer, enseña "mundial" de Langreo, aborda una descarbonización pionera

Un gran círculo blanco y una cruz en medio formada por la palabra Bayer. Este símbolo reconocido mundialmente y que representa a la Aspirina es el que encabeza el pabellón de Langreo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). El concejo ha querido dedicar su exposición de este año a la farmacéutica alemana que desde hace más de ochenta años –originalmente bajo el nombre de Proquisa– ha convertido a la cuenca minera en toda una referencia farmacéutica. Al igual que ya hiciera en enero, cuando la compañía decidió celebrar el 125.º aniversario de su llegada a España en la fábrica de Lada, Jordi Sánchez Rodríguez (Barcelona, 1966), consejero delegado de Bayer de España y Portugal, estuvo presente ayer en el recinto ferial Luis Adaro, coincidiendo con el día dedicado a Langreo, y acompañado por Jorge Álvarez Rodríguez (Oviedo, 1969), director de la planta de Langreo. También acudió el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que ensalzó los vínculos de la compañía alemana con Langreo y Asturias. "Es una relación histórica. Además, es una algo que conoce todo el mundo y de lo que estamos muy orgullosos, considerando a la Aspirina parte nuestra, de Asturias, porque el cien por ciento del ácido acetilsalicílico se produce en Langreo", aportó.

Los directivos de la farmacéutica, por su parte, destacan el impulso que se está dando al centro de Lada, convirtiéndolo en una referencia nacional en materia de sostenibilidad con el plan de eliminar la totalidad de las emisiones de CO2. Bayer tiene en marcha un acuerdo con Iberdola para descarbonizar su proceso productivo. Y también ha pactado con la compañía energética una opción de compra de 25.000 metros cuadrados en el terreno que antes ocupaba la central térmica del grupo energético, suelo que Bayer prevé destinar a ampliar sus instalaciones en el futuro.

ANIVERSARIO. Los acuerdos entre las dos compañías, Bayer e Iberdrola, han llegado en un momento dulce para los alemanes. En palabras de Jordi Sánchez, la multinacional está celebrando sus 125 años en España en un contexto optimista y con mejoras del negocio en las distintas áreas del gigante químico, en especial en la división farmacéutica, a la que pertenece planta de Langreo". "Estamos enfocando el año de manera sólida, como así fue el punto de partida después de los resultados del 2024. Esto se debe, sobre todo, al lanzamiento de nuevos productos en distintas áreas terapéuticas y a una solidez del resto del porfolio, con productos maduros, pero que siguen aportando a muchos pacientes que los precisan", expuso el consejero delegado.

Por su parte, Jorge Álvarez agradeció el gesto del Ayuntamiento de Langreo al contar con Bayewr para el pabellón ferial. "Venimos a la Feria bajo el lema ‘Bayer, de Langreo para el mundo’, que no puede ser más cierto porque todos los días fabricamos principio activo para comprimidos que acaban mejorando la salud de las personas", añadió el director de la planta asturiana. Y remarcó que "hay veinte millones de personas que cada día toman un producto de Bayer cuyo principio activo fabricamos aquí".

REFERENCIA MUNDIAL. En la década de los noventa, Bayer editó un libro en el que se recogían cien citas literarias en las que se mencionaba a la Aspirina. Camilo José Cela, Gabriel García Márquez o Julio Cortázar eran algunos de los ilustres autores que escribieron sobre el fármaco en algunas de sus obras. Detrás de todas ellas, el sello de la fábrica de Langreo está grabado de forma indiscutible. "No hay ningún otro lugar donde se produzca el principio activo de nuestro tratamiento más icónico, que es la Aspirina; por lo tanto, se ve como un lugar de liderazgo desde un punto de vista productivo", destacó Jordi Sánchez, que también resaltó los últimos pasos de la compañía en materia de sostenibilidad. "Lo que se está consiguiendo en esta planta de Asturias es algo único. Es el primer centro productivo a nivel nacional en el que se consigue la descarbonización, gracias al acuerdo que anunciamos recientemente. Eso lo sitúa como referente a nivel mundial de competitividad en la industria", defendió.

Sin embargo, en una fábrica de estas características, la innovación tecnológica por sí sola no es garantía de éxito; el componente esencial es factor humano, ese que para Jorge Álvarez es toda una seña de identidad de la planta asturiana. "Cuando recibimos visitas de personas de Alemania, siempre pregunto al final que qué les ha parecido la fábrica y qué es lo que más destacan. Todos me dicen lo mismo: ‘Vaya compromiso tan grande que hay de todas las personas que trabajan aquí’. Es una clave del éxito de poder estar 83 años en Langreo", dijo el directivo.

AMPLIACIÓN DE LA FÁBRICA. El porvenir de la fábrica de Lada pasa por además por una futura ampliación. Hasta hace unos años, era una utopía planteárselo. Con el Corredor del Nalón a un lado y la central térmica al otro, la única forma de ganar espacio era cambiar ubicación. Sin embargo, en 2020 Iberdrola tomó la decisión de cerrar su térmica, lo que abrió una nueva posibilidad para los de la Aspirina. El momento fue el indicado. "Decidimos realizar esas dos inversiones (la ampliación y el proceso de descarbonización) porque nosotros siempre estamos centrados en mejorar el modelo de eficiencia de nuestros centros productivos, pero también en expandirlos en función de las necesidades de actividad. En el caso de la planta de Langreo, se daban las dos circunstancias", detalló Sánchez, quien también comentó que, por el momento, no se espera una nueva inversión más allá de lo planeado.

Las dos inversiones de las que habló Sánchez son la compra de una quinta parte de los terrenos de la antigua central térmica –25.000 metros cuadrados– y el plan para electrificar el proceso de producción . "En los terrenos de la central, que está en desmontaje, hay una opción de compra que está sujeta a que al final se obtenga la certificación adecuada que nosotros necesitamos para la actividad industrial que queremos desarrollar", destacó.

Pese al beneficio que supondrá en el futuro esta ampliación, la nostalgia de ver cómo va cambiando el entorno está presente en los trabajadores de la fábrica. "Llevo treinta años llegando por la misma carretera a trabajar y te impacta el cambio de paisaje, ver que ya no está la chimenea ni nada de la térmica. Por contra, nos sirve a nosotros para hacer la expansión. Es una mezcla de sensaciones", confesó el director de la planta.

DESCARBONIZACIÓN. Por otro lado, el entendimiento con Iberdrola tiene una segunda pata esencial para el proyecto de Bayer. "Iberdrola, en sus terrenos, instalará una caldera eléctrica alimentada con energía renovable para producir el vapor que nosotros necesitamos para calentar nuestros procesos. Ese vapor hoy lo generamos nosotros quemando gas natural, que emite CO2. El proyecto con Iberdrola es para que ese vapor nos lo suministren con un contrato a largo plazo y sin ninguna emisión de CO2", detalló Jordi Sánchez.

Según lo previsto, se espera que el proyecto esté en marcha para "mediados del año que viene". Esa apuesta ha acelerado un proyecto global que Bayer comenzó en 2019. Ese año, la compañía decidió poner en el centro la sostenibilidad en todas sus áreas. A nivel global, en estos últimos cinco años han conseguido reducir un 38% las emisiones de CO2. En el caso de la factoría de Lada, la cifra asciende hasta cerca del 50%. "Somos ejemplo de pasado, porque llevamos ocho décadas aquí, pero también de presente y de futuro. Un ejemplo de que Langreo es un sitio magnífico para invertir y hacerlo en industria", remarcó Álvarez, que remarcó cómo el concejo ha sido históricamente una referencia industrial. "Ahora, una vez más ponemos a Langreo como el primer lugar que va a tener la descarbonización total en nuestro sector. El compromiso de Bayer con Langreo es firme y constante, así lo demuestran los planes de futuro", defendió.

"En Langreo se vio una oportunidad. Ya se había trabajado mucho en la reducción de emisiones en la planta, pero con el tema de la central térmica vimos que podíamos llegar realmente a cero emisiones. Era el colofón para la planta del Langreo, la demostración de nuestra apuesta por la sostenibilidad", puntualizó Sánchez, que también puso la vista en el pasado, concretamente en la seña de identidad del valle del Nalón. "Nos hace especial ilusión que sea aquí el primer sitio donde conseguimos la descarbonización completa. Sabemos dónde estamos, en la cuenca minera, y todo este cambio reafirma nuestro vínculo con la zona y el ejemplo de que hay futuro", remarcó.

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. La farmacéutica alemana también cuenta con otros planes de colaboración dentro de la región. Uno de los más estrechos es el que mantiene con la Universidad de Oviedo, fuente de la que obtiene talento e investigación en diferentes ámbitos. También supone un punto de encuentro con otras empresas del sector, con las que recientemente han impulsado en conjunto un máster, todo un orgullo, según describió Álvarez. "Dentro del Clúster de Industrias Químicas y de Procesos de Asturias (IQPA) y el Clúster TIC, hemos diseñado un máster en analítica de datos e inteligencia artificial para optimización de procesos. Es un enfoque muy práctico para que las industrias reciban estudiantes", explicó. El plan de estudios comenzará en septiembre y cuenta con la característica de que las prácticas que realicen los alumnos estarán remuneradas con un salario igual o superior al coste del máster.

El CEO de Bayer en España no quiso dejar pasar la oportunidad para sacar pecho, como si de un langreano más se tratase, de los logros de los jóvenes del concejo en uno de los concursos de monólogos científicos que tiene la empresa. "En el proyecto ‘Cuestión de ciencia’, que es a nivel nacional, hemos tenido la satisfacción de ver cómo varios ganadores han sido de la cuenca minera", ensalzó. En relación con la Universidad de Oviedo, Jordi Sánchez también mencionó un proyecto de economía circular en el que se encuentran inmersos y que tiene el objetivo "de sacar todo el potencial a los estudiantes". En materia de investigación, la relación entre la Universidad y Bayer se remonta a los años 80. En la actualidad, trabajan de forma conjunta en varias áreas. "Mantenemos varios proyectos que no solamente tienen que ver con la actividad productiva o la sostenibilidad. También nos enfocamos por el compromiso social y con el entorno", afirmó Sánchez.

EL FUTURO DE BAYER EN LANGREO. Este año, al margen de aniversarios y celebraciones, está siendo también el de la revolución en la factoría langreana. En 2019 se comenzó con el proceso de descarbonización, pero por el camino la compañía introdujo en Langreo una nueva línea de producción con el nifedipino, que ahora se fabrica en exclusiva en esta factoría. Los planes a corto plazo de la compañía no pasan por ampliar la cartera de produtos, pero tampoco está descartado. "Siempre está encima de la mesa el explorar la actividad productiva que tiene el grupo y cómo se puede distribuir entre las distintas plantas, pero hasta que no tenemos proyectos concretos y cerrados no los compartimos. Pero desde luego es algo que siempre tenemos presente", concretó Sánchez. Javier Álvarez remarcaba esa idea de tener afianzados los proyectos: "Solamente comentamos inversiones una vez que las tenemos bien consolidados. Nos ha ido bien así".

La factoría de Lada cuenta en la actualidad con cien empleados, 150 si se cuenta el personal de subcontratas. La ampliación, al tratarse de una zona que se va a dedicar para generar energía, tampoco va a suponer un aumento de plantilla, pero el alma inquieta de la empresa les lleva a seguir buscando vías de desarrollo. "Siempre estamos es atentos a proyectos que puedan surgir o productos que podamos fabricar", concluyó el director de la fábrica.