Clamor contra los ataques a la "Madre del Emigrante" y al "Elogio": "Es una salvajada"

"Una salvajada" que merece "sanciones" y concienciación. Gijoneses y turistas claman contra los actos vandálicos que este fin de semana han sufrido dos de los emblemas escultóricos de la ciudad: el "Elogio del horizonte", lleno de pintadas en su base, y la "Madre del emigrante", que apareció ayer, como publicó LA NUEVA ESPAÑA, con el dedo pulgar de la mano derecha arrancado. Dos actos contra el patrimonio urbano de la ciudad que no han pasado desapercibidos para los ciudadanos ni para aquellos visitantes que se acercaron a ambos puntos del litoral ayer domingo. "Me parece una salvajada", apuntó Fernando Arias, vecino de Gijón, que se encontraba en el cerro de Santa Catalina dando un paseo cerca de la escultura de Eduardo Chillida. "Cuando se ataca algo por supervivencia, aún se puede entender. Pero actos así no tienen justificación", añadió.

Para este gijonés, además, la "Madre del Emigrante" tiene un significado especial. "Mi abuelo era hijo de emigrante y cuando se le empezó a llamar ‘la Lloca del Rinconcín’ siempre decía: ‘no llame así a mi abuela’", relató, en referencia a la importancia y el significado que dicha escultura tiene para Gijón. Las acciones necesarias para generar un cambio, opinó Arias, no tendrían que ser "solo educativas" o para niños, sino también unas que propongan y traten de formar "un sentimiento de unión e identidad" alrededor de los emblemas que tiene la ciudad. "Es importante despertar el sentimiento por el bien común", concluyó.

Inma Serrano y Víctor Suárez con la pintada del "Elogio del horizonte". / Juan Plaza

Charo Moro y María Luisa Fernández son dos amigas "de toda la vida" de Laviana y, aunque ahora viven en otra parte de España –Torrevieja y Marbella, respectivamente–, de vez en cuando deciden volver a "la tierrina". Ambas coinciden en que estas esculturas "son parte de la identidad de la ciudad". La "Madre del Emigrante", sobre todo, pues "recuerda lo que fue la vida en aquellos años", expresó María Luisa Fernández, quien tuvo que emigrar a Bruselas para buscarse la vida por su cuenta. La clave, añadió, está en la "concienciación y la educación" sobre la importancia del patrimonio material, no solo de la de la capital marítima, sino de todo Asturias. La identidad de quien hizo aquellos "destrozos" todavía es desconocida, pero a Charo Moro le cuesta entender que "un asturiano sea capaz de hacer algo así", con lo "queridos" que son estos símbolos.

Sin embargo, hay diversas opiniones al respecto. Pablo Barrera y Juani Parajón han venido a pasar unos días a Gijón desde Langreo. También en su localidad han tenido lugar, en los últimos días, una serie de actos vandálicos, con quemas de contenedores de forma intencionada. "Hay gente que cuando está de fiesta o un poco borracha, tiene estas malas ocurrencias", expresó Juani Parajón. "A veces, es una forma de reivindicación, pero estas no son las formas. Y, además, no creemos que este sea el caso", agregó, por su parte, Pablo Barrera. Ambos coinciden en que lo esencial es "generar reflexiones y empatía alrededor de este tipo de símbolos de la ciudad". No obstante, "a veces, la única solución es sancionar", apuntó, por su parte, Pablo Barrera.

"Se me ocurre vallarlas"; proponen algunos paseantes

En este sentido, resulta "complicado" intentar dar solución inmediata a problemas de este tipo. "¿Qué vas a hacer? ¿Poner cámaras?", reflexionó Serapio Álvarez, que se encontraba dando un paseo por las calles de Cimadevilla con Cristina Santín. Para ellos, es "una cuestión de educación y concienciación", algo que, esperan, se logre a largo plazo. Sin embargo, "siempre habrá alguien que no lo valore", opinó, por su parte, Rubén Méndez, vecino de la ciudad. "Es una vergüenza que se atente contra un emblema con tanto arraigo en la ciudad", agregó. Méndez también ve "difícil" buscar soluciones físicas. "Lo único que se me ocurre es vallarlo", apuntó, en referencia a que es una cuestión de civismo.

Estas esculturas son, durante estas fechas, puntos señalados de la ciudad para turistas y visitantes. Es el caso de Inma Serrano y Víctor Suárez, una pareja cordobesa que ha venido a veranear a Asturias. Se acercaron al Cerro de Santa Catalina y se toparon, para su sorpresa, con las pintadas en el Elogio. "Es una faena. Si lo que se busca es reivindicar, hay otras formas de hacerlo", expresó Víctor Suárez. Una vez más, para ellos, lo "fundamental" es la educación. "Aunque pongan cámaras de vigilancia y seguridad, si no hay concienciación, civismo y respeto por las cosas públicas, seguirán ocurriendo actos de este tipo", concluyó Inma Serrano tras los últimos episodios vandálicos contra el patrimonio de todos.