Gijón tiene ganas de toros: la venta de entradas para la feria deja una larga cola en El Bibio

Los amantes de los trajes de luces, las verónicas los pases de pecho no quisieron que les pillara el toro en las ventas de entradas sueltas para la Feria de Begoña, que se celebrará del 13 al 17 de agosto con tres corridas de toros a pie, un festejo de rejones y una novillada con picadores. Alrededor de un centenar de taurinos madrugaron este lunes y esperaron en las taquillas de El Bibio largas colas para hacerse con los boletos que les permitirán disfrutar de sus grandes ídolos, sobre todo de Morante de la Puebla y de Andrés Roca Rey, los más aclamados, que se enfrentarán a los toros de Cuvillo el próximo 16 de agosto.

El ambiente en la plaza esta mañana era muy taurino. Conversaciones y esperas que algunos sobrellevaban hasta con sillas plegables. Muchos otros optaron por internet para retirar sus localidades. Poco a poco los aficionados iban pasando por las taquillas de El Bibio con ganas de disfrutar en unos días de un gran espectáculo taurino.

Desde las seis de la mañana haciendo cola

Antes de que el sol se pusiera sobre el coso de la carretera de Villaviciosa, los primeros apasionados se acercaron a la plaza para asegurarse de coger las entradas que tanto deseaban. “Vinimos a las 6.15 horas de la madrugada y ya había gente esperando”, aseguró Marisa García, acompañada por sus amigas Teresa García y Concepción Castiello. “Aunque no vengas tan pronto como nosotras sí puedes conseguir entradas, pero no las que quieres”, añadió García. ¿Quiénes serán los toreros responsables de que estas mujeres hayan madrugado tanto? Las García lo tienen claro. “Yo voy a coger las de Roca Rey y Morante mientras que Teresa la de Manzanares Talavante y Pablo Aguado”, declaró Marisa García.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Morante de la Puebla, Roca Rey, Talavante, Juan Ortega, Jose María Manzanares y Diego Ventura / LNE

A Concepción Castiello, sin embargo, estas fechas, como relató, no le causaron emoción. “Prefiero el ambiente tranquilo. No me gustan esos toreros que tienen tanta fama. Voy el viernes y no sé ni quién torea. El año pasado vine a ver a Roca Rey, que estaba en su auge, y me dio pena, dolor y lágrimas”, afirmó Castiello.

Estas gijonesas llevan alrededor de quince años acomodando su almohadilla en el tendido de El Bibio. Pero, esta tradición, les viene de mucho tiempo atrás. “De pequeña, con seis o siete años, hace ya mucho de aquello, venía con mis padres”, expresó Marisa García. Ahora, esta pasión sigue viva entre estas amigas que, como cada temporada, esperan “con gran expectación”, la apertura de puertas para una buena faena.

Colas taquillas para entradas de la Feria. / Juan Plaza

La venta de entradas sueltas continuará todos los días, salvo el domingo, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los días de festejo las taquillas abren ininterrumpidamente desde las diez de la mañana hasta el inicio de la corrida.

Toreros y ganaderías

La feria de Begoña arrancará el próximo día 13 con novillos de La Cercada para El Mene, Tomás Bastos y Olga Casado. El festejo de rejones cuenta con reses de Ribeiro Telles para Rui Fernandes, Diego Ventura y Joao Ribeiro Telles. El día de Begoña están anunciados Emilio de Justo, Clemente y Tomás Rufo con toros de La Quinta. El día 16 harán el paseíllo Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey y Juan Ortega con toros de Núñez del Cuvillo. El broche será el día 17 con José María Manzanares, Alejandro Talavante y Pablo Aguado. Los ganaderos tienen ya seleccionadas las reses confiadas en que el juego de los toros permita el triunfo de los toreros.