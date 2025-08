Santaclara, "una persona humilde" que "dedicó su vida a los demás"

"Una vida dedicada a los demás". De esta forma resumía Monserrat García Santaclara el legado de su hermano José Antonio García Santaclara fallecido el pasado sábado a los 82 años. El tanatorio de Cabueñes acogió ayer la capilla ardiente del sacerdote, creador de la Fundación Siloé o fundador del Teléfono de la Esperanza, por la que pasaron familiares, amigos y autoridades como la alcaldesa Carmen Moriyón, que en 2012 le entregó el título de hijo adoptivo de Gijón. Pese a nacer en Morcín, donde es hijo predilecto, la capital marítima del Principado era su segunda casa y así lo demostró el luto oficial decretado por el Ayuntamiento de Gijón. Banderas a media asta frente al Consistorio en señal de respeto por "una figura esencial de nuestra ciudad", como señaló la Alcaldesa.

Asistentes al velatorio en el tanatorio de Cabueñes. / LNE

"Estamos muy agradecidos a todo el mundo porque no pensábamos que esto tenía la envergadura que estamos viendo. Era una persona muy humilde y ahora estamos viendo el cariño que le tenía tanta gente", reconocía Montserrat junto a su hermana Teresa. Ambas acompañaron al sacerdote en sus últimos días, devolviéndole toda la entrega que él hizo por los demás. "Es la mayor satisfacción que tenemos, que estuvo acompañado por la familia y en su casa", señaló Montserrat. La aparición de un cáncer hace unos meses, mermó la salud del sacerdote, que lo único que quería era estar con los suyos. "A los médicos les preguntaba si le iban a llevar a la residencia, pero sabiendo que nos tenía, estaba tranquilo", reconoció Montserrat García Santaclara, que llegó a irse a vivir con su hermano para atenderlo las 24 horas del día. "Fui a vivir con él porque tiene una casa muy particular, con muchos libros y sacarlo de allí nos parecía que no era lo adecuado", explicó, justificando que la decisión la tomó sin dudarlo y siguiendo el ejemplo del sacerdote. "Era una persona que luchó por los demás, cómo no íbamos a hacer por él lo mismo que hizo toda su vida", remarcó.

Santaclara recibiendo el título de hijo adoptivo de Gijón de Carmen Moriyón en 2018. / LNE

Entre las grandes obras de García Santaclara, la Fundación Siloé es la joya de la corona. La asociación fundada en los noventa fue todo un refugio para los enfermos de sida, en una época en la que el estigma era una condena casi mayor que la enfermedad. También se centró en la reinserción de presos, jóvenes en peligro de exclusión social o personas con discapacidad. Los reconocimientos externos nunca fueron su motivación, pese a que la Fundación recibió la medalla de Asturias, la cruz de plata de la Orden Civil de la Solidaridad o el premio "Ana Casanueva". "Hace más de cuarenta años nacimos cuando otro virus, el del sida, llegó para quedarse; fuimos testigos de la ignorancia, intolerancia y simplismo de la sociedad, pero aquel virus de muerte mutó en un virus para la solidaridad", señalaba el propio García Santaclara en 2020, cuando recogió esta última distinción.

El religioso, en plena pandemia, con el galardón «Ana Casanueva» en 2020. / LNE

"Deja un legado de dedicación a los demás al cien por cien. Durante toda su vida y hasta el final se dedicó a hacer el bien a los más necesitados", remarcó la hermana del sacerdote. Tal era su empeño por trabajar al servicio de la sociedad que ni en su propia familia conocían algunas de sus proezas. "Muchas cosas que fue haciendo nos enteramos tiempo después. Era muy humilde y no buscaba destacar ni llamar la atención. Y ahora nos damos cuenta de la grandeza y de todo lo que hizo. Él trabajaba sin buscar reconocimientos", afirmó la hermana del sacerdote, añadiendo que "familiarmente también era lo mejor".

Con la cruz de plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social concedida por el Gobierno de España en 2000. / LNE

Capellán en la antigua cárcel de El Coto

La vinculación de García Santaclara con Gijón surgió en los 80, cuando el sacerdote llegó a la iglesia de San Lorenzo. Posteriormente, ejerció como capellán de la antigua cárcel de El Coto. Fue ahí cuando vio la necesidad, antes que nadie, de ayudar a los reclusos, enfermos o a cualquiera que necesitara una ayuda a encontrar una reinserción en la sociedad o, simplemente, a vivir de una manera digna. Hoy a las cinco de la tarde la iglesia parroquial de La Asunción acogerá el funeral por García Santaclara. "Fue siempre una persona cercana y que con su obra y ejemplo marcó el camino de muchos", concluyó Montserrat.