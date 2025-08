Los bocados de la Feria son tradición: bocadillos de calamares, helados artesanales y dulces típicos sacian el hambre de los visitantes

La Feria de Muestras de Gijón (FIDMA) tiene un sabor especial respecto a otras exposiciones y la amplia carta gastronómica que ofrecen sus puestos de comida lo corroboran. Una propuesta culinaria en la que el público puede reponer energías y disfrutar mientras recorren el recinto ferial. De salados a dulces, pasando por el picante o el amargo, entre otros, los aromas y sensaciones gastronómicas se convierten en protagonistas de la ansiada y deseada Feria de Muestras que, tanto los asturianos como los turistas, esperan durante mucho tiempo. "La comida es, sin duda, parte de la Feria y no hay picoteo sin Feria, ni Feria sin picoteo", expresaron los visitantes que deleitaron ayer varios de los platos típicos del recinto.

Entre la variedad de sus fogones, hay un plato que nunca pasa desapercibido en la Feria. Como cada año, el puesto de calamares fritos es un imprescindible para muchos de los asistentes, además de ser uno de los mayores reclamos de muchos de ellos. "Venimos todos los años y no podíamos fallar", aseguró Santiago López, visitante y dueño de "Gallina Clueca Gastrobar". Este emprendedor, junto Lorena Candanedo, Polonia Arias y Cristian Gómez, amigos suyos, se acercó, una vez más, a Gijón a "ser un altavoz de Langreo", expresó Gómez, propietario de "Restaurante Exencia", ubicado en la ciudad. A pesar de las expectativas y el cariño que estos visitantes aguardaban, el primer mordisco no fue como esperaban. "Está bueno, porque lo está. Pero la calidad precio está un poco desajustada", confesó López, que había adquirido este plato típico de la Feria por seis euros. Sin embargo, en este stand no solo se puede probar su especialidad, sino que también ofrece otras muchas delicias. El bocata de lomo con pimientos y el de criollo, son una de ellas y Candanedo y Arias apostaron por estas. "Está rico la verdad", defendieron ambas. Para este grupo la gastronomía de la Feria significa "una gran oportunidad para que la gente conozca tus productos", atestiguaron los dos hosteleros. Así, los langreanos confirmaron que, tras volver a hacer hueco en sus estómagos, volverían a degustar "algún otro puesto ‘random’ que nos llame la atención; todavía no tenemos ninguno fichado".

Por la izquierda, Cristian Gómez, Lorena Candanedo, Polonia Arias y Santiago López, ayer, con un bocadillo de calamares. / Marcos León

La heladería "La Ibense" también se posiciona como una de las paradas obligatorias para los que acuden a cada edición de la Feria. "Veníamos a buscar estos helados. Los conocemos y sabemos que son una marca importante", explicó Joan Franco, junto a su mujer y sus dos hijas. Esta familia residió durante muchos años en Gijón y desde hace unos pocos lo hacen en Suiza. Volver a "casa" durante el verano significa para los Franco "una visita obligatoria a la Feria de Muestras y, por supuesto, a su heladería favorita. "Son productos artesanales, bien hechos y de gran calidad", corroboro Yasmine Gómez, su esposa. Además, la variedad de sabores es "muy originales y divertidos", reflejó Camila Franco, una de las hijas, mientras saboreaba una bola de cheescake y galleta belga. "Esto no quita para que después caiga, también, un gofre seguro", bromeó su hermana Daniela Franco. Para esta familia, "la comida es, sin duda, parte de la Feria y no hay picoteo sin Feria, ni Feria sin picoteo", remarcaron.

Por la izquierda, Ana Nogalera, Josefina Caballero, Juana Caballero, Eva de Santiago y María del Carmen Gayo, con una bandeja de carbayones, ayer, en Camilo de Blas. / Marcos León

Si se habla de clásicos de la feria, no se puede obviar a la confitería leonesa "Camilo de Blas". El carbayón, su dulce más emblemático, nació con la primera edición de la FIDMA en 1924. "El Alcalde de Oviedo de ese año, Carlos Berjano Fernández-Banciella, encargó a José de Blas la creación de un postre que representase a la capital asturiana en la primera edición de la Feria", aclaró Carolina Salinas, trabajadora de la confitería. El carbayón es un pastel de hojaldre, almendra y yema de huevo que elige con gran afluencia el público del recinto. "Estamos vendiendo muy bien, sobre todo nuestro producto esencial. Aunque la gente también consume mucho el helado de tarrina y el de bombón, una de nuestras novedades", afirmó María del Carmen Gayo, empleada.

Carmina López y José Antonio Núñez, con su perro, «Moji», ayer, degustando un bocadillo de calamares en el recinto ferial. / Marcos León

Un sabor que se cuela, un año, más en la tradicional quedada de las gijonesas Juana Caballero, Josefina Caballero, Ana Nogalera y de la ferrolana Eva de Santiago. "La Feria, junto a el mercado de Navidad de Gijón, nunca falta", subrayó Eva de Santiago. No es la primera vez que estas amigas confiaban en Camilo de Blas para tomar un café y disfrutar de unos manjares en buena compañía. "Hemos repetido otras veces. Este sitio tiene muy buen producto y, además, este año no es fácil encontrar un local donde merendar algo más tradicional en el recinto", destacó Nogalera. Así, entre buenas conversaciones, risas y el recuerdo de viejos momentos, estas amigas cataron un hojaldre y un carbayón, que les recordó que la Feria tiene mucho sabor.