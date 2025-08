Conciertos de cine en el Botánico con Festival Imposible

El Jardín Botánico acogerá en septiembre el Festival Imposible, una nueva cita musical en la ciudad que proyectará ocho grandes conciertos con un cartel conformado por Amy Winehouse, Beyoncé, "Coldplay", David Bowie, "Queen", Taylor Swift, "Oasis" y "AC/DC". La iniciativa, presentada ayer por Oliver Suárez, presidente de Divertia, y por Jesús Martínez Salvador, edil de Festejos, así como por responsables de Bring The Noise, entidad que colabora con el Ayuntamiento para impulsar esta nueva cita. "Esperamos que sea un éxito", señaló ayer el presidente de Divertia. La jornada pretende ser una "experiencia inmersiva" y aspira a captar un público familiar.

Este nuevo festival, explica Bring The Noise, se celebrará los días 6 y 7 de septiembre y para él se han elegido "ocho directos legendarios" seleccionados "por su impacto cultural y su poder de emocionar incluso décadas después de haber sido vivida por primera vez".

En el caso de Winehouse, la pieza elegida es "I told you I was trouble", título de la grabación de un concierto de 2007 celebrado en Londres. "Winehouse en estado de gracia, vulnerable y poderosa a partes iguales. El repertorio de ‘Back to Black’ suena como una confesión desde el alma", aseguran los organizadores. De Beyoncé, por su parte, se ha seleccionado "I am... World Tour", su gira de 2010, que contó "con una producción de altísimo nivel y una entrega total en cada canción" y que muestra a la artista en un "despliegue de carisma, talento vocal y presencia escénica difícil de igualar".

De "Coldplay" se podrá ver la grabación de una de sus actuaciones de su gira mundial de 2012, que ya entonces incluía los "himnos" de "Viva la vida" y "Fix you", con una apuesta audiovisual a la altura de la banda. De las mismas fechas será el directo que se proyectará de Taylor Swift, que corresponde a su gira de 2011 tras la publicación de "Speak Now", cuando la carrera artística de la estadounidense estaba en pleno auge.

Los otros cuatro conciertos que se proyectarán en el Botánico son aún más históricos. El de David Bowie es de un concierto de 1973 por la gira de "The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars", donde el artista "se despide" de su alter ego. "Es un testimonio fascinante del glam rock en su punto álgido, y del genio camaleónico de Bowie, que aquí cierra una etapa mítica para abrir mil más", dicen los organizadores.

El directo de "Queen" es de 1986 y fue una actuación en el Wembley Stadium, y el de "AC/DC" es un concierto en el Donington Park de 1991. Por último, el de Oasis, también el Wembley, se remonta al año 2000 en el marco de la gira "Familiar to millions".

El edil Oliver Suárez, por su parte, señaló ayer que el festival quiere brindar una "experiencia única" que "combina proyecciones de conciertos históricos en pantalla gigante" con un espacio "tan singular como el Botánico", donde se podrá hacer un picnic en una de las praderas. El concejal no adscrito quiso agradecer también durante la presentación la ayuda de los dos patrocinadores de este nuevo evento: Mahou y Caja Rural de Asturias.