Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas

La convivencia en Gijón entre perros y aves no atraviesa su mejor momento. Así lo afirman desde la concejalía de Medio Ambiente tras notar una reducción notable en las especies voladoras que antes eran habituales en la ciudad. Las garzas reales o los martín pescadores ya no se ven porque ya no anidan. La razón que dan desde Medio Ambiente, es la presencia de perros sueltos en las zonas que no están habilitadas para ello. Las aves los ven como depredadores y se asustan. Como medida disuasoria, desde el Ayuntamiento han colocado una serie de carteles por los diferentes parques de la ciudad avisando de que los dueños deben llevar atado al perro. Y hay bastante aceptación.

"Justo lo he visto estos días", afirma Alberto Muñoz paseando por el parque Isabel La Católica junto a "Jara". "Puede ser que el motivo por el que no haya pájaros sean los perros. Lo que está claro es que hay que tener control. Si ves que el perro va espantando aves, pues ahí tiene que estar el dueño para evitarlo. Estas recomendaciones me parecen correctas", añade Muñoz, que reside en Deva, donde "Jara" cuenta con una pandilla voladora. "En casa tengo todo tipo de especies que conviven con el perro suelto. Tiene dos parejas de glayos, que es el ave más asustadiza que conozco, cuervos, raitanes, carboneros… está lleno de pájaros y convive con ellos con normalidad. Entiendo que en la ciudad los perros no están tan acostumbrados a otros animales y, por la contra, los pájaros tampoco están acostumbrados a ser perseguidos", remarca Muñoz.

Alberto Muñoz acaricia a su perra "Jara". / Juan Plaza

Para Mari Ángeles Cabeza, la recomendación de Medio Ambiente le parece excesiva. "No creo que porque los perros estén sueltos, haya menos pájaros. En la zona rural, que están siempre sueltos, tendría que ser también un problema y no es así", afirma Cabeza junto a "Hiru", resaltando que las zonas verdes urbanas son el lugar adecuado para las aves. "Las zonas de parque en las ciudades son mucho más tranquilas que la zona rural, donde tienen otros animales que pueden ser depredadores. Aquí ese riesgo no existe", razona Cabeza, añadiendo que "pueden dar mil razones, pero los perros no son el problema".

Mari Ángeles Cabeza y Juan Gómez, paseando junto a "Hiru". / Juan Plaza

Por su parte, Andrea Fernández apunta que los animales voladores no son los únicos que sufren con los perros. "También afecta a otros animales del parque como son las ardillas. Los dejan sueltos y salen a correr detrás de ellas y les dan ataques al corazón. Han muerto muchas", recuerda Fernández, acompañada por "Samy". "La gente no es consciente de este tema. Entiendo que hay zonas donde se pueden dejar sueltos, pero hay que tener conciencia de que hay más animales", apunta Fernández, que ha notado un descenso en los animales voladores. "Es cierto que no se ven tantos pájaros. Lo que abundan son las gaviotas, pero antes había más especies", observa la dueña de "Samy".

Andrea Fernández, en el centro, junto a sus hijas Ainhoa y Julia Comins, acompañadas por "Samy". / Juan Plaza

También ha sido algo de lo que Conchi Cabrero y María Jesús Rodríguez se han percatado. "Veníamos comentándolo. Si queremos tener todo, hay que proteger todo. Precisamente en Gijón hay muchos parques donde no hay aves y los perros están sueltos porque tienen su zona de juego. No hay problema en eso, pero me encanta ver esto y quiero seguir viéndolo", mencionaba la primera, apuntando a los animales que nadaban en el lago del parque Isabel La Católica. "Hay parques de sobra para ellos y si van por otras zonas, hay que llevarlos siempre atados", avisa Rodríguez.